Vanaf het voorjaar praten Red Bull Racing en Porsche al over een samenwerking onder het nieuwe reglement vanaf 2026. Porsche zou zich voor vijftig procent inkopen in de F1-tak van Red Bull en zou eveneens de handen ineenslaan met Red Bull Powertrains in Milton Keynes. Beide merken wilden rond de Oostenrijkse Grand Prix graag naar buiten treden met een persbericht, maar de Formule 1 en FIA hadden het motorreglement toen nog niet officieel afgehamerd. Naarmate de gesprekken daarna meer in detail zijn gegaan, zijn er hobbels op de weg gekomen.

Zorgen over medezeggenschap

Zo is Red Bull bang de onafhankelijkheid te verliezen. Christian Horner, Adrian Newey en Helmut Marko zijn jarenlang gewend om alle belangrijke dossiers snel af te hameren, bijvoorbeeld na een telefoongesprekje met Dietrich Mateschitz, maar als Porsche aandelen en dus medezeggenschap krijgt, verandert de zaak. De Red Bull-kopstukken zijn daar niet happig op en willen liever een samenwerking met Porsche zonder dat er aandelen worden verkocht. Zo staat Red Bull wel open voor een samenwerking tussen Porsche en Red Bull Powertrains, maar zou dat niet om het inkopen in Red Bull Racing gaan. Porsche heeft van de Volkswagen Group echter het mandaat gekregen om zich wel in te kopen in een bestaand team en voelt er weinig voor om alleen als motorleverancier door het leven te gaan - zeker omdat het in essentie een Red Bull-motor is.

Het betekent dat de gesprekken tussen Red Bull en Porsche momenteel in een impasse zijn beland. Mocht een deal daadwerkelijk van de baan zijn, dan lijkt het nieuwe motorreglement maar één nieuw merk aan te trekken in de vorm van Audi. Het doel van de Formule 1 was om met de toegankelijke regels - onder meer de concessies voor nieuwkomers - minimaal twee nieuwe merken naar de koningsklasse te krijgen. F1 CEO Stefano Domenicali benadrukt echter dat hij zijn doel nog altijd kan halen, ook als Porsche of Red Bull niet bijdraaien.

Andere merken in de wachtkamer

Als het eerstgenoemde merk niet deelneemt, zitten er volgens Domenicali namelijk nog andere geïnteresseerden in de wachtkamer. "Ik kan alleen maar zeggen dat Porsche een integraal onderdeel is van de groep die over de 2026-regels heeft gesproken en die er nog steeds over praat. We hebben alles over Red Bull en Porsche kunnen lezen en nu is het aan hen om een besluit te nemen", aldus de Italiaan voorafgaand aan het raceweekend in Monza. "Ik geloof dat de Formule 1 richting 2026 een erg inclusief platform wordt. Er zitten dan ook andere merken aan tafel tijdens de gesprekken die we voeren met engineers, merken die liever niet naar buiten treden." Domenicali lijkt in eerste instantie op Honda te duiden, al speelt er achter de schermen meer met ook andere geïnteresseerde partijen.

Als er daadwerkelijk nog een ander merk toetreedt naast Audi, dan is Domenicali geslaagd in zijn opzet. Des te meer omdat hij niet vreest dat er bestaande fabrikanten weglopen. "Nee, daar zijn we niet bang voor. In de nieuwste versie van het Concorde Agreement staat zelfs dat teams of fabrikanten nog maar een jaar van tevoren hoeven aan te geven dat ze weg willen. In het verleden waren die regels veel strikter, maar momenteel zijn we vol vertrouwen. We hebben een mooie mix van teams en fabrikanten die op het hoogste niveau met elkaar vechten en zijn niet bang dat het anders wordt."