Formule 1 GP van Qatar

F1-analist noemt rivaliteit tussen Max Verstappen en George Russell 'erg mooi voor de sport'

Sky Sports-analist Jamie Chadwick gelooft dat George Russell Max Verstappen meer provoceert dan welke andere coureur ook

Lydia Mee

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 17:12

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Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto: Joe Portlock / Getty Images

Het weekend van de Grand Prix van Las Vegas wakkerde de al langer bestaande spanning tussen Red Bull- en Mercedes-coureurs Max Verstappen en George Russell opnieuw aan. Deze week was het hét gespreksonderwerp in de F1 Show-podcast van Sky.

Drievoudig W Series-kampioen en Sky Sports-analist Jamie Chadwick besprak die opnieuw opgelaaide rivaliteit in de podcast. Volgens haar is er geen enkele andere coureur die Verstappen zo onder de huid zit als Russell.

De ruzie begon in de laatste vrije training en ging na de race verder. Verstappen won die race, terwijl Russell de muur raakte bij een poging om zijn Mercedes-teamgenoot te passeren. Russell had tegen Sky Italia gezegd dat "iemand tegen die kerel moet opstaan". Verstappen reageerde dat Russell "zo ver onder mijn niveau" zit dat het hem niet raakt.

Chadwick zei dat ze Russell heel goed kent en Verstappen minder goed, en gaf haar kijk op wat erachter zit. "Het is in zekere zin gewoon een enorme botsing van persoonlijkheden. Ik denk niet dat er een andere coureur is die Max zo onder de huid zit als George. Dat hebben we in meerdere races en in verschillende situaties en scenario's tussen hen gezien.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Aan de ene kant is dit voor de sport heel mooi, zo'n rivaliteit, omdat iedereen erover praat. Het doet een beetje denken aan vroeger, aan coureurs uit het verleden. Maar tegelijk zit er ook wat frustratie in."

Ze vervolgde: "Max is op dit moment de beste coureur van onze generatie. Dat heeft hij in de race bewezen. Een ongelooflijk talent.

"Moet hij zulke dingen zeggen? Moet hij het zo onder zijn huid laten kruipen en zichzelf naar dat niveau laten zakken? Het lucht hem duidelijk op de een of andere manier op, maar als sporter vind ik het altijd frustrerend om te zien. Alles wat hij op de baan presteert: ik heb gewoon niet het gevoel dat hij zichzelf buiten de baan zo naar beneden hoeft te halen."

Het tweetal treft elkaar dit weekend opnieuw tijdens de Grand Prix van Qatar, een week voor de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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