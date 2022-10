F1 Amerika: Startopstelling voor Grand Prix van de Verenigde Staten Carlos Sainz vertrekt vanaf pole-position in de Grand Prix van de Verenigde Staten, met Max Verstappen naast zich op de eerste rij. De Nederlander profiteert van een gridstraf voor Charles Leclerc, die van P2 wordt teruggezet naar P12. Bekijk hier de volledige startopstelling voor de race op het Circuit of The Americas.