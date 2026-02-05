F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd

Het 2026-reglement betekent niet alleen voor alle ontwerpers en engineers achter de schermen een grote ommekeer. In feite is het werk aan de nieuwe generatie auto’s van de afgelopen maanden nog maar een deel van het verhaal geweest. Een minstens zo belangrijk gedeelte is hoe coureurs op de baan moeten omgaan met de nieuwe tools die ze ter beschikking hebben.

Veel aandacht is deze winter uitgegaan naar actieve aerodynamica en overtake mode, maar minstens zo belangrijk is wat de Formule 1 ‘boost mode’ heeft genoemd. Er valt over te twisten hoe gelukkig de gekozen naam precies is, aangezien de overtake mode veel weg heeft van push-to-pass en in die zin juist een boost is. Boost mode an sich is vooral hoe coureurs tijdens een ronde omgaan met de 350 kW aan elektrisch vermogen die ze ter beschikking hebben, en juist dat aspect is van groot belang.

Het vergt tactisch nadenken van coureurs, zowel over één ronde als ook in duels. Precies om die reden gebruikte Andrea Kimi Antonelli bij de Mercedes-presentatie de metafoor 'F1 als schaken'. "Het managen, de manier waarop je racet en ook de manier waarop je je energie moet gebruiken terwijl je met anderen vecht, dat alles is een hele grote stap. Ik denk dat je heel open-minded aan het seizoen moet beginnen en dat je op een bepaalde manier ook heel creatief moet zijn, omdat je zoveel kunt spelen met de beschikbare energie, vooral in duels. Het wordt net als schaken, maar dan een soort snelschaken."

Daarbij is het niet alleen van belang wat een coureur achter het stuur doet, maar ook hoe de deployment voorafgaand aan een bepaalde sessie is uitgetekend met het team. “Het wordt heel belangrijk om samen met Mercedes HPP de software en het energiemanagement per circuit maximaliseren, want dat kan echt het verschil maken. En als ik het over energiemanagement heb, dan bedoel ik zowel tijdens de race als ook tijdens de kwalificatie. Het gaat erom dat je het elektrisch vermogen op de juiste manier inzet en ook consistent over iedere ronde en iedere run. Dat kan echt het verschil maken, want met deze nieuwe regels vormt dat een enorme verandering, zelfs op het gebied van software. Het wordt echt anders.”

Energie managen tijdens een kwalificatieronde

Het is niet toevallig dat Antonelli onderscheid maakt tussen het managen van de beschikbare energie over één ronde en gevechten tijdens de race. Het vergt verschillende dingen, en precies daar refereerde George Russell al aan toen het over Mercedes’ run plan in Barcelona ging.

Tijdens de tweede van in totaal drie actiedagen werkte Antonelli naar eigen zeggen een volledige racesimulatie af, waar Russell aan toevoegde dat de slotdag meer om kwalificatieruns draaide. Dat had logischerwijs nog niks met pure performance te maken – daar ging het in Barcelona niet om – maar wel om te ontdekken hoe het team en de coureur tijdens korte runs het maximale uit de krachtbron kunnen halen, met name de 350 kW van de MGU-K.

George Russell maakt duidelijk dat het niet langer puur een kwestie is van zo laat mogelijk remmen en zo snel mogelijk door de bochten gaan. Er zijn scenario’s waarin op de snelst mogelijke manier door een bocht gaan meer energie kost, waardoor de coureur op het rechte stuk minder over heeft om in te zetten. Coureurs moeten een balans vinden, waardoor Russell uitlegt dat er tactischer zal worden gereden.

"Het wordt zeker een uitdaging voor alle coureurs en er zijn gevallen waarin je, als je sneller door de bochten gaat, je meer energie verbruikt en minder terugwint. Daardoor heb je uiteindelijk minder energie over om later in de ronde in te zetten. Je wint misschien een paar tienden in de bochten, maar je verliest die vervolgens weer op het rechte stuk. Het kost wat tijd om dat onder de knie te krijgen."

Het verschilt van circuit tot circuit, afhankelijk van de lay-out. Juist daarom is de voorbereiding – waar Antonelli het met Mercedes HPP al over had – ieder weekend belangrijk. Het is een lezing die Ocon deelt. "Ik denk dat we voorafgaand aan de sessie meer input krijgen om te bepalen waar we energie willen inzetten en waar dat belangrijk is qua efficiëntie. Zodra de sessie begint, is het aan de engineers om ervoor te zorgen dat het ook echt op die manier werkt. Ik zou zeggen dat de verdeling 20-80 is. Het is voor twintig procent aan ons en voor tachtig procent aan de engineers."

Achter het stuur is er volgens de Fransman een zekere discipline vereist om vast te houden aan wat de snelste manier is om een ronde af te leggen, ook als dat onnatuurlijk voelt. "Tijdens het rijden moet je die dingen respecteren. Maar we hebben op dit moment zulke goede tools in de cockpit om alles te zien waar we rekening mee moeten houden, dat het uiteindelijk niet zo ingewikkeld is om te volgen."

Dat laatste wordt onderstreept door Russell, die eraan toevoegt dat het ook wel went. "Als je het eenmaal doorhebt, dan wordt dit gewoon de normale manier van rijden. Het was eerlijk gezegd veel eenvoudiger dan dat ik had verwacht, en veel natuurlijk qua motor en het kiezen van de juiste versnellingen. Alle teams moeten vrij lage versnellingen kiezen in de bochten om maximaal energie terug te kunnen winnen. Daar hadden we vooraf allemaal vraagtekens bij, maar eerlijk gezegd voelt het nog steeds aan als een F1-auto."

Energie managen in de race: Schaken tijdens duels?

Waar het bovenstaande gaat over het maximaliseren over één rondje, is het racen natuurlijk nog iets complexer. Daar is waar 'schaken' echt een rol zal spelen, om met de woorden van Antonelli te spreken. In dat geval komt er namelijk nog een extra variabele bij: de coureur waarmee je vecht. Het draait dan niet alleen om de theoretisch snelste rondetijd, maar veel meer om het maximaliseren van de inhaalkansen. Het betekent dat iedere coureur tactisch moet nadenken om op de juiste plekken van het circuit in een goede uitgangspositie te zitten, en ook om een tegenstander te kunnen verrassen.

"Je hebt natuurlijk geen tijd om uitgebreid over iedere move na te denken, maar je moet dit jaar wel proberen om een ander altijd twee stappen voor te zijn, vooral in gevechten", legt Antonelli uit. "Als je een inhaalmanoeuvre plant of als je moet verdedigen, moet je altijd proberen om twee stappen verder vooruit te denken. Je moet je tegenstander kunnen voorspellen, of hem juist tot iets kunnen dwingen."

Daarmee geeft de jonge Italiaan aan dat een coureur tegenstanders anno 2026 moet lezen, om vervolgens de eigen hoeveelheid energie effectief in te zetten. Precies om die reden verwacht Toto Wolff inhaalacties op onverwachte plekken, al nuanceerde de FIA dat enigszins. Single-seaters voorman Nikolas Tombazis denkt dat de meeste teams naar een soortgelijke strategie convergeren om niet al te kwetsbaar te zijn op de belangrijkste plekken van een circuit. "Ik denk dat teams, als ze eenmaal weten hoe ze ermee om moeten gaan, ervoor zorgen dat ze geen sitting duck zijn op rechte stukken."

In hoeverre deze nieuwe manier van racen vermakelijk is voor fans en coureurs moet nog blijken. De Mercedes-coureurs en ook teambaas Wolff toonden zich maandag zeer enthousiast over de eerste signalen, terwijl Oliver Bearman het energiemanagement juist 'vervelend' en 'jammer' noemde. De komende weken moet blijken wat de algehele perceptie is, al hebben Formule 1-coureurs in ieder geval meer tools om mee te spelen en meer dingen om tijdens het rijden over na te denken dan voorheen. In die zin wordt het daadwerkelijk schaken op hoge snelheid, precies zoals Antonelli aangaf.

