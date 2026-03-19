F1 ziet af van snelle ingreep in reglement na meeting teambazen

De Formule 1-teambazen kwamen woensdag bij elkaar om de eerste twee raceweekenden onder het nieuwe reglement te analyseren. In Australië kregen de nieuwe auto's en hun nieuwe power units hun vuurdoop, wat op diverse fronten tot wat kritiek leidde. Die kritiek was er ook nog toen F1 een week later in China racete, al leek de situatie daar weer iets normaler uit te pakken dan in Melbourne.

Naar verluidt waren alle aanwezigen bij het overleg tussen de teambazen positief gestemd over het hoge niveau van de races qua actie en de reacties van fans en toeschouwers. Mede om deze reden wordt de situatie momenteel niet als zorgwekkend gezien en worden er ook geen veranderingen doorgevoerd voor de GP van Japan. Eventuele latere ingrepen zullen eerst goed geëvalueerd worden, om te voorkomen dat gehaaste beslissingen op termijn tot grotere problemen leiden.

Wat betreft mogelijk ingrijpen wordt vooral gekeken naar de kwalificatie, het onderdeel van het raceweekend dat in Australië en China het meeste bekritiseerd werd. Waar de kwalificatie normaal gesproken draait om zo dicht mogelijk op de limiet rijden en de volledige potentie van mensen en machine benutten, werden de coureurs nu zelfs gedwongen om lift and coast toe te passen.

Er wordt op dit punt gekeken naar enkele aanpassingen, die er weer voor moeten zorgen dat de coureurs zonder te managen voluit kunnen gaan tijdens hun kwalificatieronden. Daar worden de teams en coureurs actief bij betrokken. De bal gaat vervolgens naar de FIA, die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de oplossingen. Als dat eenmaal is gelukt, brengt de FIA deze weer naar de onderhandelingstafel.

In de aanloop naar de GP van Japan op 29 maart hoeven er echter nog geen veranderingen verwacht te worden. Dat heeft er ook mee te maken dat de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië vanwege het conflict in Iran zijn afgelast. De eerstvolgende race na Japan is hierdoor de GP van Miami op 3 mei, wat alle betrokkenen genoeg tijd geeft om mogelijke aanpassingen zonder haast te evalueren. Deze mogelijke aanpassingen zijn naar verluidt ook geen radicale ingrepen, maar eerder kleine wijzigingen om de grootste problemen te verhelpen.

Sprake van een crisis is er dan ook niet. De meeste zorgen die tijdens de wintertests in Bahrein waren ontstaan, zijn inmiddels weggenomen door de eerste twee Grands Prix van 2026. Alle aanwezigen oordeelden woensdag dan ook dat er op dit moment geen noodzaak is voor urgente maatregelen.