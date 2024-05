Een jaar geleden stond ik op Schiphol voor de vraag: stap ik wel of niet op de vlucht naar Bologna. De regio Emilia-Romagna was getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenval, waardoor de race mogelijk werd afgelast. Bij de gate belde ik met Britse en Italiaanse collega’s om te horen of zij misschien al iets meer wisten, terwijl ik ondertussen voortdurend contact had met mijn manager Tim Biesbrouck over wat te doen. De ‘final call’ of ik naar Bologna zou vliegen lag bij mij en aangezien er op woensdagochtend nog gesproken werd over de mogelijkheid om de race zonder publiek te laten plaatsvinden, besloot ik het vliegtuig in te stappen toen het tijd was om te boarden. Om kort na aankomst in Bologna te vernemen dat de race in Imola was afgeblazen.

Dat de Grand Prix van Emilia-Romagna vorig jaar - om zeer begrijpelijke redenen - niet was doorgegaan, doet mij extra uitkijken naar de editie van dit jaar. Het weekend begint echter met een kleine tegenvaller. Het mediacentrum bevindt zich niet meer boven de pitboxen, zoals twee jaar geleden het geval was, maar aan de andere kant van het rechte stuk in een uit de kluiten gewassen bouwkeet. Niet alleen is het uitzicht een stuk minder (door de ramen met tralies kijken we uit op een groot groen doek dat aan het hek langs de baan is gespannen in plaats van de pitstraat), we zitten ook vlak naast het grote podium in de fanzone, waar we aan de soundcheck te horen het hele weekend veel plezier aan gaan beleven. Tegen het gedreun dat uit de luidsprekers knalt, is zelfs de beste noise canceling koptelefoon niet opgewassen.

Voordat de mediasessies op donderdag beginnen, loop ik richting de Tamburello om een kijkje te nemen bij het Ayrton Senna-monument. Het is dertig jaar geleden dat de drievoudig wereldkampioen op deze plek verongelukte. Het bronzen beeld is sinds het in 1997 geplaatst is, een belangrijke gedenkplek geworden voor de fans van de Braziliaanse coureur. De hekken hangen vol met vlaggen, tekeningen en shirts. “Senna sempre” en “Senna forever”, valt er veelvuldig te lezen.

Het standbeeld van Ayrton Senna Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Als de persmomenten erop zitten, verzamelen alle coureurs uit de Formule 1, Formule 2 en Formule 3 zich op het rechte stuk voor een door Sebastian Vettel georganiseerde track run ter nagedachtenis aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger, die tijdens hetzelfde weekend in de kwalificatie verongelukte. Na een groepsfoto wordt er hardgelopen naar het Senna-monument, al geeft Lewis Hamilton de voorkeur aan zijn elektrische step en pakken Valtteri Bottas en Charles Leclerc de fiets. Als de meute aankomt, komt het werkelijk met bakken uit de hemel. Ergens wel toepasselijk, al had een iets minder zware bui ook volstaan.

Als het een dag later tijd is om te trainen, zien we Pierre Gasly met de helmlivery van Senna de baan opkomen. De Fransman, die twee jaar voor Senna’s dood geboren werd, is groot fan van de coureur uit São Paulo. “Sinds kinds af aan heb ik altijd veel bewondering voor hem gehad”, zegt de Alpine-coureur een dag eerder in de persconferentie. “Toen ik opgroeide, hoorde ik natuurlijk veel over Alain Prost, de meest succesvolle Franse Formule 1-coureur aller tijden. Maar in connectie met Alain werd ook altijd Ayrtons naam genoemd. Ik ben daardoor veel documentaires over hem gaan kijken. Ik kreeg zodoende niet alleen veel ontzag voor zijn manier van rijden, maar ook voor de persoon die hij was - waar hij als mens voor stond en hoeveel hij om andere mensen gaf. Hij is een van de grootste kampioenen van onze sport en ik vond het belangrijk om hier, dertig jaar na het ongeluk, met een eerbetoon te komen aan een van de beste rijders aller tijden.”

Ontmoeting met de familie Senna

Op zaterdag heb ik in de McLaren-motorhome een ontmoeting met Lalalli en Bianca Senna, twee nichtjes van Ayrton. Vorig jaar bracht ik na de Braziliaanse Grand Prix een bezoek aan het Ayrton Senna Institute in São Paulo, voor een artikel in het Britse GP Racing en een verhaal in het Nederlandse GP Magazine. Beide verhalen waren in goede aarde gevallen bij de Senna-familie en in Imola maakten ze dan ook graag wat tijd voor mij. “Het is altijd een beetje eng om terug te gaan naar de plek waar het ongeluk plaatsvond”, antwoordt Lalalli als ik haar vraag hoe het is om dit weekend in Imola te zijn. “Het is altijd erg emotioneel en ik ben er van tevoren ook steeds een beetje huiverig voor. Maar ik ben verrast door de goede energie die hier heerst. Er is zoveel eerbied, liefde en aandacht voor alles waar Ayrton voor stond, dat een plek van pijn een plek van hoop is geworden.”

Het verhaal van het bezoek aan het Senna Institute: Formule 1 Waarom het belangrijk is dat Ayrton Senna bij veel mensen bekend blijft

Er wordt dit jaar meerdere keren stilgestaan bij het feit dat Senna dertig jaar geleden overleden is. Dat er drie decennia na dato nog altijd veel aandacht is voor Ayrton, doet de familie goed. “Toen het vijf jaar, tien jaar en vijftien jaar geleden was, waren we nog heel erg bezig met wat we verloren hadden. Maar nu het dertig jaar geleden is, ben je meer bezig met wat er gebleven is en wat eruit voort is gekomen. Zijn ‘legacy’ lijkt een nieuw niveau te hebben bereikt. Er zijn nieuwe generaties die hem leren kennen, waardoor het een blijvend karakter aan het krijgen is. Daarom hebben we het ook over het vieren van Senna’s erfenis. Alles wat in zijn naam opgebouwd is en wat het Ayrton Senna Institute bereikt heeft, is naar onze mening iets wat gevierd mag worden. Het is een prestatie waar we trots op mogen zijn.”

“Dertig jaar geleden dacht mijn oma dat niemand aan Senna zou blijven denken”, voegt Lalalli toe. “Maar nu zijn we dertig jaar verder en vinden er over de hele wereld eerbetonen plaats. We hadden dit nooit durven denken. Het is geweldig dat hij een blijvende plek in de harten van de mensen heeft gekregen.”

Het Ayrton Senna Institute is ongeveer een half jaar na het tragische ongeluk van Ayrton in het leven geroepen door zijn zus Viviane. De organisatie richt zich op het verbeteren van het onderwijs in Brazilië. Voor de inkomsten is men deels afhankelijk van de verkoop van Senna-merchandise. Dat er nog altijd veel belangstelling is voor Senna, is dus gunstig voor het instituut. “We kunnen hierdoor kansen blijven geven aan nieuwe generaties in Brazilië”, bevestigt Bianca, die CEO is van Senna Brands, dat de rechten beheert. “Een kans om een droom te kunnen hebben en voor die droom te kunnen vechten. Want helaas zijn er in Brazilië nog altijd grote problemen op het gebied van onderwijs. We hebben nog veel werk te doen, maar we zijn trots dat we al 36 miljoen kinderen in meer dan 30.000 gemeenten hebben kunnen helpen en meer dan 300.000 docenten hebben kunnen trainen. En het effect daarvan is langdurig, want iemand heeft zijn hele leven profijt van beter onderwijs.”

Sebastian Vettel zwaait met de Oostenrijkse en Braziliaanse vlag na het besturen van Ayrton Senna's McLaren MP4/8 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Het eerbetoon der eerbetonen vindt op zondag plaats. Een uur en twintig minuten voor de start van de Grand Prix komt Vettel met een McLaren MP4/8 in de bekende rood-witte Marlboro-kleuren het circuit op. Hij draagt een geel pak en zijn helm is voor de ene helft in de Senna-livery getooid, terwijl de andere helft een Oostenrijkse vlag laat zien. Na een paar ronden haalt de Duitser een Braziliaanse vlag uit de cockpit tevoorschijn en houdt deze onder het rijden omhoog, om er even later ook de vlag van Oostenrijk bij te pakken. Het levert een prachtig beeld op. Na het ongeluk van Senna werd in de Williams-cockpit een Oostenrijkse vlag gevonden. Zijn plan was om hiermee tijdens de uitloopronde van de race een eerbetoon te brengen aan de dag eerder verongelukte Ratzenberger. Vettel voltooit zo dus wat Senna dertig jaar geleden voor ogen had.

Vettel parkeert de McLaren uit 1993 op het rechte stuk. Na het uitstappen gaat de viervoudig wereldkampioen op zijn knieën om vervolgens een diepe buiging te maken richting de McLaren-bolide. Ik sla het hele gebeuren met een groepje Nederlandse media gade op een van de schermen bij het ‘vierkantje’, waar Vettel straks zijn verhaal doet. Voor een van de collega’s gaat het laatste gebaar iets te ver. “Daar zijn we als Hollanders toch te nuchter voor”, merkt hij op. Een Engelse collega verwoordde het eerder in het weekend treffend: “We zijn hier bij de Senna Grand Prix.”