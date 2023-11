Viaplay F1-uitzendingen op vrijdag 24 november

De Formule 1-finale in Abu Dhabi vindt lokale tijd veelal in de middag en avond plaats. In Nederland is het drie uur eerder. Dat houdt in dat de eerste vrije training al om 10.30 uur in de Europese ochtend verreden wordt. Viaplay zendt de gehele sessie zoals gebruikelijk live uit. De uitzending begint om 10.25 uur en wordt door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen van commentaar voorzien.

Om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat de tweede training van start. Tegen die tijd gaat de zon onder in Abu Dhabi, waardoor de sessie onder kunstlicht plaatsvindt. De live-uitzending van deze training begint om 13.55 uur. Ditmaal komt het commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Direct aansluitend wordt de talkshow Shakedown uitgezonden. Presentator Koen Weijland ontvangt analisten Ho-Pin Tung, Christijan Albers en Giedo van der Garde in de studio. Zij bespreken de eerste dag van de actie in Abu Dhabi en blikken vooruit op wat nog komen gaat. Er wordt tevens geschakeld met pitreporter Chiel van Koldenhoven in de oliestaat. Het programma duurt een uur.

Sessie Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 10.25u 11.35u Tweede vrije training 13.55u 15.05u Shakedown 15.05u 16.00u

Viaplay F1-uitzendingen op zaterdag 25 november

Op zaterdag wordt er nog eenmaal een uur getraind en kunnen de rijders de puntjes op de i zetten voor de kwalificatie en race. De derde vrije training begint om 11.30 uur Nederlandse tijd, 14.30 uur in de middag in Abu Dhabi. De live-uitzending bij Viaplay begint om 11.25 uur. De livebeelden worden van commentaar voorzien door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

In de Europese middag staat de kwalificatie op het programma. Deze begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, dat is 18.00 uur in Abu Dhabi. Viaplay begint met een voorbeschouwing vanaf 14.30 uur. Presentatrice Anne-Greet Haars ontvangt analisten Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde in de studio in Hilversum. Zij blikken terug op de trainingen en kijken vooruit naar de aanstaande strijd om de pole-position. Vanaf locatie brengt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws naar de huiskamers.

Het liveverslag begint om 15.00 uur, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Tussen de segmenten door wordt teruggeschakeld naar de studio waar de analisten hun zegje doen over de meest opmerkelijke momenten. Na afloop wordt er uitgebreid nagepraat over de kwalificatie en komen de verwachtingen voor de race aan bod. Vanaf het circuit komen interviews van Van Koldenhoven met de hoofdrolspelers.

Sessie Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 11.25u 12.35u Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 15.00u Kwalificatie 15.00u 16.00u Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 26 november

De Formule 1-finale in Abu Dhabi is volledig live te zien bij Viaplay. De race begint om 14.00 uur Nederlandse tijd, dat is 17.00 uur in Abu Dhabi. De race begint bij zonsondergang en eindigt onder het kunstlicht. De voorbeschouwing op de slotrace begint om 13.00 uur. Presentator Koen Weijland ontvangt analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung in de studio. Zij blikken terug op het seizoen 2023 en kijken vooruit naar het slotstuk in Abu Dhabi. Op het circuit brengt pitreporter Chiel van Koldenhoven het laatste nieuws en verzorgt hij interviews met coureurs en teambazen.

Het liveverslag van de GP van Abu Dhabi begint om 14.00 uur. Commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk nemen het woord bij de live beelden. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit Virtual Race Control. Na de race wordt de podiumceremonie live uitgezonden, waarna de analisten in de studio hun licht laten schijnen op de belangrijkste momenten van de race. Vanaf locatie komen interviews met diverse rijders en teambazen.

Sessie Start uitzending Einde uitzending Voorbeschouwing 13.00u 14.00u Grand Prix van Abu Dhabi 14.00u 16.00u Nabeschouwing 16.00u 16.45u

Uitzendschema F1TV Pro - Grand Prix van Abu Dhabi

Een alternatieve keuze naast Viaplay is F1TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Met F1TV Pro kun je het volledige seizoen live volgen en de actie op elk gewenst moment terugkijken. Naast de Formule 1-races kun je ook de opkomende talenten in de Formule 2 en Formule 3 volgen, evenals de Porsche Supercup. Er zijn twee beschikbare abonnementsopties: een jaarabonnement voor €64,99 en een maandelijks opzegbaar abonnement voor €7,99.

F1TV Pro biedt niet alleen live uitzendingen van trainingen, kwalificaties en races, maar ook extra functies. Je hebt toegang tot real-time livetiming, kunt de posities van de coureurs volgen via de driver tracker en de onboard camera's van alle coureurs bekijken. Daarnaast worden uitgebreide voor- en nabeschouwingen gepresenteerd rondom de kwalificatie en de race, waar internationale experts de belangrijkste onderwerpen in de sport bespreken. Interviews met de hoofdrolspelers worden afgenomen, en je hebt de mogelijkheid om het commentaar in verschillende talen te beluisteren, waaronder Nederlands via Viaplay, of Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees.

Uitzendingen F1TV Pro - vrijdag 24 november

Sessie Start uitzending Einde uitzending Eerste vrije training 10.30u 11.30u Tweede vrije training 14.00u 15.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zaterdag 25 november

Sessie Start uitzending Einde uitzending Derde vrije training 11.30u 12.30u Voorbeschouwing kwalificatie 14.00u 15.00u Kwalificatie 15.00u 16.00u Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 17.00u

Uitzendingen F1TV Pro - zondag 26 november