Zo veel als er een jaar geleden in Abu Dhabi op het spel stond, zo weinig spanning is er in 2022. De wereldtitels zijn al lange tijd vergeven aan Max Verstappen en Red Bull Racing. In beide kampioenschappen gaat het nog om de strijd om de tweede plaats. Wordt het Sergio Perez of Charles Leclerc, en Mercedes of Ferrari?

Het raceweekend betekent tevens het afscheid van een van de grootheden van de voorbije decennia: Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen hangt zijn helm aan de wilgen. Ook Daniel Ricciardo zien we in 2023 niet meer terug op de grid en rijdt dus voorlopig zijn laatste race, net als Mick Schumacher.

Hoe laat start de GP van Abu Dhabi?

Datum: Zondag 20 november 2022

Start lokale tijd: 17.00 uur

Start Nederlandse tijd: 14.00 uur

De Grand Prix van Abu Dhabi 2022 op het Yas Marina Circuit vindt plaats op zondag 20 november. De race gaat om 17.00 uur lokale tijd van start, dat is om 14.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd heeft een lengte van 58 ronden op het 5,281 kilometer lange circuit. Het baanrecord in Abu Dhabi is sinds 2021 in handen van Max Verstappen met een 1.26.103.

F1 tijden: Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 november 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 18 november 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 19 november 11.30u - 12.30u 14.30u - 15.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 november 15.00u - 15.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 november 15.25u - 15.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 19 november 15.48u - 16.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 20 november 14.00u 17.00u

Goed om te weten: Op zoek naar een goede live stream voor de Formule 1? Op VPNGids.nl vind je een overzicht met de beste Formule 1 live streams per land (waaronder enkele legitieme gratis streams).

Formule 1 live kijken: de GP van Abu Dhabi

Viaplay

Start voorbeschouwing: 13.00 uur

Start race Nederlandse tijd: 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 16.45 uur

De Viaplay-voorbeschouwing op de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 13.00 uur. In de studio ontvangt presentatrice Amber Brantsen de analisten Giedo van der Garde en Christijan Albers. Gezamenlijk blikken ze vooruit op de aanstaande seizoensfinale. In Abu Dhabi is pitreporter Stephane Kox voor het laatste nieuws uit de pitstraat. Zij spreekt in de aanloop naar de race met de hoofdrolspelers van het weekend. Ook de internationale experts David Coulthard, Mika Hakkinen en Tom Kristensen leveren vanuit Abu Dhabi bijdragen. Om 13.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Zij worden bijgestaan door Allard Kalff vanuit de Viaplay Race Control Room. Na de race wordt vanuit de studio uitgebreid nagepraat over de belangrijkste momenten en interviewt Kox diverse coureurs en teambazen.

F1TV

Start voorbeschouwing: 13.00 uur

Start race (Nederlandse tijd): 14.00 uur

Einde uitzending (richttijd): 17.00 uur

Het alternatief voor Viaplay in Nederland is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier is alle actie in Abu Dhabi live te volgen. De voorbeschouwing op de seizoensfinale begint om 13.00 uur Nederlandse tijd. Internationale experts blikken vanaf het circuit vooruit op de naderende actie met analyses, achtergronden en interviews. Ook is de track walk te zien. Om 13.55 uur begint de World Feed met de livebeelden van de race. Je kunt hier zelf kiezen in welke taal je het commentaar wil hebben: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Spaans, Frans of Portugees. Na de finish is de podiumceremonie te zien en begint een uitgebreide nabeschouwing, met interviews en analyses van de belangrijkste momenten.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten Grand Prix van Abu Dhabi

Start uitzending: 17.00 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo zendt in 2022 uitgebreide samenvattingen uit van de kwalificatie en races. Rondom de Grands Prix worden nog meer programma’s gemaakt. Zo is er op zondag vanaf 13.00 uur Race Café: De Voorbeschouwing te zien. Hierin blikken presentator Rob Kamphues en vaste analist Robert Doornbos met enkele tafelgasten vooruit op de naderende race. Het programma duurt een uur. Om 17.00 uur zijn de heren terug voor De Nabeschouwing. Het programma begint met een uitgebreide samenvatting van de race in Abu Dhabi, waarna de belangrijkste momenten worden nabesproken en geanalyseerd. De uitzending duurt een uur.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Abu Dhabi

Uitzending: 19.30 uur

Zender: NPO1

Een uitgebreide samenvatting van de GP van Abu Dhabi is ook te zien op NPO1. De hoogtepunten van de race komen vanaf 19.30 uur uitgebreid aan bod. Het commentaar wordt verzorgd door Hans van Loozenoord. Na de samenvatting bespreekt analist Jan Lammers de belangrijkste momenten.

F1 Abu Dhabi: Hoe laat komt de race op tv

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Abu Dhabi uitzenden, in welke vorm en hoe laat.

Waar Wat Tijd Medium Viaplay Liveverslag 13.00u - 16.45u Streaming: Viaplay F1TV Liveverslag 13.00u - 17.00u Streaming: F1TV Pro NOS Samenvatting 19.30u - 20.00u Tv: NPO 1 Ziggo Samenvatting 17.00u - 18.00u Tv: Ziggo kanaal 14 of Select