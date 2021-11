F1 overweegt aanpassing sprintraces: Meer punten, pole op vrijdag

De sprintraces waren jarenlang alleen voorbehouden aan klassen als de Formule 2 en Formule 3, maar in 2021 experimenteert men er ook mee in de Formule 1. Op Silverstone en Autodromo Nazionale Monza werd het aangepaste format al getest, het derde experiment moet in Brazilië volgen. Desondanks is men er bij de Formule 1 van overtuigd dat de sprintraces populair genoeg zijn bij de fans om er in 2022 mee door te gaan. Ook wordt het aantal F1 Sprint-evenementen volgend jaar uitgebouwd, zo liet sportief directeur Ross Brawn doorschemeren in een gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com.

“In principe zijn we met de teams overeengekomen dat we volgend jaar kijken naar zes evenementen. Er moet voor die tijd nog het nodige opgelost worden en onze mening is dat we voor volgend jaar progressieve, maar geen radicale stappen moeten zetten”, vertelde Brawn. Radicalere aanpassingen blijven uit vanwege de komst van de geheel nieuwe auto’s in 2022. “We moeten de impact van de auto bekijken, dus we zijn relatief conservatief en evolutionair geweest voor 2022. Maar we zijn positief over het concept en zeer tevreden dat de F1 moedig genoeg is geweest om bij drie races te kijken hoe het alternatieve concept werkt.”

Impact op titelstrijd? Graag, maar niet overmatig

De basis van de sprintraces staat, maar over de exacte invulling zijn de Formule 1 en de teams in gesprek. Veranderingen aan het concept zijn daarbij niet uitgesloten, hoewel radicale wijzigingen waarschijnlijk uitblijven. “We bespreken met de teams hoe de zaterdag uitdagender en boeiender kunnen maken. Ik ben optimistisch dat de nieuwe auto’s zullen helpen vanwege hun vermogen om tegen elkaar te racen”, zei Brawn. Reversed grids zijn zo goed als uitgesloten, maar op andere vlakken is verandering wel mogelijk. “Een daarvan is de pole-position op vrijdag: het was duidelijk niet populair om geen pole-position toe te kennen op vrijdag, dus dat staat op de agenda. Dat geldt ook voor de naam van het evenement, want iedereen noemt het een race. De naam willen we dus ook verbeteren. En misschien kan de puntenverdeling op zaterdag het uitdagender en uitnodigender maken voor de coureurs om te racen.”

Dit jaar was het al mogelijk om punten te verdienen tijdens de sprintraces van de Formule 1. Voor de top-drie lag respectievelijk drie, twee en één punt klaar bij de finish. Het is de bedoeling dat het aantal te verdienen punten omhoog gaat en dat tegelijkertijd meer coureurs punten kunnen pakken. “We hebben een voorstel gedaan dat je in de sprint een derde van de normale punten krijgt. Dat was het oorspronkelijke voorstel, wat er niet door is gekomen omdat het gevoel overheerste dat we moeten zien hoe de sprint functioneert voordat we punten uitdelen. We denken echter dat dit het startpunt van de discussie wordt”, zei Brawn. Het voorstel zou de spanning op zaterdag moeten vergroten. “Het is significant genoeg om ervoor te gaan en loopt ver genoeg door zodat mensen met een lagere positie ervoor willen vechten. Maar het aantal is niet zo hoog dat het te veel invloed krijgt op het kampioenschap. Het moet een invloed hebben op de titelstrijd, dat willen we graag, maar niet in overdreven mate.”