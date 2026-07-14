F1 2026: De kwalificatieduels tussen teamgenoten tot nu toe
Zo staan de onderlinge kwalificatieduels ervoor na de Britse Grand Prix, met nog twee raceweekenden te gaan tot de Formule 1-zomerstop
Na elke F1-kwalificatiesessie publiceert Motorsport de kwalificatiestand van elk team wat betreft de onderlinge duels tussen teamgenoten. Deze stand is uitsluitend gebaseerd op kwalificatieresultaten, zodat gridstraffen de statistieken niet beïnvloeden. Wanneer een coureur door een technisch probleem of een incident geen representatieve rondetijd kan neerzetten, wordt dit in de tabel vermeld.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-9
(4-5 without sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s in Q3)
|
5
(+0.083s in SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s in Q3)
|
3
|Japan
|
5
(+0.277s in Q3)
|
3
(+0.239s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s in Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s in SQ3)
|Canada (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s in Q3)
|Canada
|
3
|
7
|Monaco
|
8
(+0.141s in Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009 in Q3)
|Austria
|
6
|
7
(+0.032s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s in Q3)
|Britain
|
6
Mercedes
|George Russell
|6-7
(4-5 without sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s in Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s in SQ3)
|
2
(+0.222s in Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s in Q3)
|Japan
|
1
|
6
(+0.402s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s in Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canada (sprint)
|
2
(+0.068s in SQ3)
|
1
|Canada
|
2
(+0.068s in Q3)
|
6
(+0.394s in Q3)
|Monaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s in Q3)
|
1
|Austria
|
4
(+0.301 in Q3)
|
5
(+0.346s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s in Q3)
|Britain
|1
Red Bull
|Max Verstappen
|10-3
(6-3 without sprints)
|Isack Hadjar
|no lap time in Q1 – went off
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s in SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s in Q3)
|
11
(+0.158s in Q2)
|Japan
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s in SQ3)
|
2
|Miami
|
DSQ - technical breach
(+0.825s in Q3)
|
7
|Canada (sprint)
|
8
(+0.101s in SQ3)
|
6
|Canada
|
7
(+0.028s in Q3)
|
2
|Monaco
|
5
(+0.340s in Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s in Q3)
|
5
|Austria
|
8
(+0.157 in Q3)
|
3
|Britain (sprint)
|
8
(+0.138s in SQ3)
|
7
(+0.147s in Q3)
|Britain
|
5
Ferrari
|Charles Leclerc
|
6-7
(5-4 without sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s in Q3)
|
6
(+0.367s in SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s in Q3)
|China
|3
|
4
|Japan
|
6
(+0.162s in Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s in SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s in Q3)
|
6
(+0.084s in SQ3)
|Canada (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s in Q3)
|Canada
|
5
|
5
(+0.072s in Q3)
|Monaco
|
3
|
10
(no lap time - crash in Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Austria
|
3
(+0.059 in Q3)
|
4
(+0.327s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
1
|
2
|Britain
|
3
(+0.172s in Q3)
Williams
|Alexander Albon
|2-9
(1-7 without sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|DNS
|
18
(+0.544s in SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s in Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s in Q1)
|Japan
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s in SQ2)
|
16
(+0.378s in Q2)
|Miami
|
14
|
DNS - FP1 crash
|Canada (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s in Q1)
|Canada
|
15
|
11
|Monaco
|
12
|
18
(+0.543s in Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257 in Q1)
|Austria
|
17
|
16
(+0.453s in SQ2)
|Britain (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s in Q2)
|Britain
|
15
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|4-8
(3-6 without sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s in Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s in SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s in Q2)
|China
|14
|
10
|Japan
|
14
(+0.386s in Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s in SQ1)
|
17
(+0.538s in Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canada (sprint)
|
DNS
|
9
|Canada
|
12
(+0.349s in Q2)
|
15
(+0.777s in Q2)
|Monaco
|
10
|
11
(+0.255s in Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052 in Q3)
|Austria
|
9
|
10
(+0.440s in SQ3)
|Britain (sprint)
|
9
|
9
|Britain
|
10
(+0.411s in Q3)
Aston Martin
|Lance Stroll
|2-9
(2-6 without sprints)
|Fernando Alonso
|DNS
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s in SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s in Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s in Q1)
|Japan
|21
|
no lap time
|Miami (sprint)
|not classified
|
19
(+0.066s in Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s in SQ1)
|Canada (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s in Q1)
|Canada
|
19
|
22
(+0.712s in Q1)
|Monaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s in Q1)
|
22
|Austria
|
21
|
22
(+0.078s in SQ1)
|Britain (sprint)
|
21
|
21
|Britain
|
22
(+0.162s in Q1)
Haas
|Esteban Ocon
|3-10
(2-7 without sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s in Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s in SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s in Q2)
|China
|10
|
12
|Japan
|
18
(+0.175s in Q1)
|
18
(+0.631s in SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s in Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canada (sprint)
|
15
(+0.269s in SQ2)
|
17
(+0.396s in Q1)
|Canada
|
16
|
17
|Monaco
|
19
(+0.092s in Q1)
|
17
(+0.502s in Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294 in Q2)
|Austria
|
13
|
18
(+0.631s in SQ1)
|Britain (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s in Q1)
|Britain
|
14
Audi
|Nico Hulkenberg
|7-6
(5-4 without sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s in Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s in SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s in Q2 - crash)
|
13
(+0.397s in Q2)
|Japan
|
9
|
12
(+0.025s in SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s in Q1 - brake issue)
|
11
|Canada (sprint)
|
12
(+0.032 in SQ2)
|
11
|Canada
|
13
(+0.185s in Q2)
|
13
|Monaco
|
16
(no lap time in Q2 – Q1 crash)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s in Q2)
|
14
(+0.318 in Q2)
|Austria
|
12
|
13
(+0.028s in SQ2)
|Britain (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s in Q2)
|Britain
|
11
Alpine
|Pierre Gasly
|8-5
(6-3 without sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s in Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s in SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s in Q2)
|7
|Japan
|
15
(+0.753s in Q210
|
10
(+0.154s in SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s in Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s in SQ1)
|Canada (sprint)
|13
|
14
(+0.330s in Q2)
|Canada
|10
|
9
|Monaco
|
14
(+0.233s in Q2)
|
14
(+0.070s in Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Austria
|
16
(+0.948 in Q2)
|
11
|Britain (sprint)
|
14
(+0.501s in SQ2)
|
12
|Britain
|
19
(+0.976s in Q1)
Cadillac
|Sergio Perez
|9-3
(6-3 without sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s in Q1)
|
DNS
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s in Q1)
|China
|20
|
19
|Japan
|
20
(+0.124s in Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s in SQ1)
|
21
(+0.338s in Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canada (sprint)
|
20
(+0.864s in SQ1)
|20
|Canada
|
22
(+0.843s in Q1)
|18
|Monaco
|
20
(+0.536s in Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s in Q1)
|19
|Austria
|
20
(+0.085 in Q1)
|19
|Britain (sprint)
|
20
(+0.244s in SQ1)
|
20
(+0.713s in Q1)
|Britain
|
18
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