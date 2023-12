F1 2023: Alle onderlinge duels tussen teamgenoten

Je grootste concurrent is je teamgenoot, zo luidt een bekend gezegde in de autosport. Wie races wil winnen of kampioen wil worden, zal eerst zijn teamgenoot moeten verslaan. Teams zijn juist op zoek naar een zo sterk mogelijk duo, dat elkaar naar grote hoogten stuwt. Bij diverse Formule 1-teams was dat in 2023 het geval, met minimale onderlinge verschillen. Bij een aantal teams lagen de verhoudingen anders. We hebben alle cijfers voor je op een rijtje gezet.

Red Bull - Max Verstappen vs Sergio Perez

Categorie Max Verstappen Sergio Perez Eindstand kampioenschap 1e (575 punten) 2e (285 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 20 2 Kwalificatie head-to-head 20 2 Grand Prix-overwinningen 19 2 Pole-posities 12 2 Podiumplaatsen 21 9 Beste finish 1e (x19) 1e (x2) Uitvalbeurten 0 2 Snelste ronden 9 2 Aantal puntenfinishes 22 19 Sprint resultaten head-to-head 5 1 Sprint race-overwinningen 4 1 Sprint shootout head-to-head 5 1 Sprint podiums 6 3

Een van de meest eenzijdige combinaties in 2023 was Red Bull, waar Max Verstappen duidelijk de overhand had ten opzichte van Sergio Perez. De drievoudig wereldkampioen verzekerde zich met nog zes Grands Prix te gaan al van de titel en vestigde daarbij tal van records.

Een opvallend record was het grootste puntenverschil met de nummer twee in het kampioenschap, waarbij de voorsprong van Verstappen groter was dan het totale puntenaantal van Perez in 2023. Terwijl de Nederlander consistent race-overwinningen behaalde, had Perez vaak al moeite om een podiumplaats te veroveren, ondanks de superioriteit van Red Bull ten opzichte van de rest van het veld.

Perez kende een goede start van het seizoen met twee overwinningen in de eerste vier races en een tweede plaats in Bahrein. Vanaf de race in Miami tilde Verstappen zijn prestaties naar een hoger niveau, waardoor Perez het zwaar kreeg en er twijfels ontstonden over zijn toekomst bij Red Bull. De druk staat nu vol op de Mexicaan om zich aanzienlijk te verbeteren in 2024, het laatste jaar van zijn contract.

Mercedes - Lewis Hamilton vs George Russell

Categorie Lewis Hamilton George Russell Eindstand kampioenschap 3e (234 punten) 8e (175 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 15 7 Kwalificatie head-to-head 11 11 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 1 0 Podiumplaatsen 6 2 Beste finish 2e (x3) 3e (x2) Uitvalbeurten 2 (inclusief 1 DSQ) 4 Snelste ronden 4 1 Aantal puntenfinishes 20 17 Sprint resultaten head-to-head 2 4 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 2 4 Sprint podiums 1 0

Lewis Hamilton heeft zich hersteld van een teleurstellend 2022, waarin George Russell, in zijn eerste seizoen bij Mercedes, hem versloeg in de eindstand. Daarmee werd Russell de derde teamgenoot van de zevenvoudig wereldkampioen - na Jenson Button (2011) en Nico Rosberg (2016) - die dat voor elkaar kreeg.

In 2023 zijn de rollen echter omgedraaid, en Russell heeft verklaard: "Dit jaar is het rijderskampioenschap gewoon een complete ramp." Hamilton was daarentegen een van de beste F1-coureurs. Hij eindigde achter het Red Bull-duo als ‘best of the rest’ in het klassement, met een pole-position in Hongarije als zijn beste resultaat.

Ondanks deze individuele successen was het over het geheel genomen een teleurstellend seizoen voor Mercedes, dat voor het eerst sinds 2011 geen enkele overwinning wist te behalen. Om hun tweede plaats uit 2023 te verbeteren en opnieuw wereldkampioen te worden, moet er nog veel gebeuren.

Cruciaal voor dat doel zijn de coureurs. Beide heren hebben onlangs nieuwe contracten getekend. Ondanks hun botsing in Qatar, waar de 38-jarige coureur in de eerste ronde uitviel nadat hij in de eerste bocht zijn teamgenoot raakte, hebben Hamilton en Russell een goede relatie met veel respect voor elkaar.

Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz en Charles Leclerc waren opnieuw zeer aan elkaar gewaagd.

Ferrari - Charles Leclerc vs Carlos Sainz

Categorie Charles Leclerc Carlos Sainz Eindstand kampioenschap 5e (206 punten) 7e (200 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 12 10 Kwalificatie head-to-head 15 7 Grand Prix-overwinningen 0 1 Pole-posities 5 2 Podiumplaatsen 6 2 Beste finish 2e (x3) 1e (x1) Uitvalbeurten 5 (inclusief 1 DNS en 1 DSQ) 3 (inclusief 1 DNS) Snelste ronden 0 0 Aantal puntenfinishes 16 18 Sprint resultaten head-to-head 3 3 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 3 3 Sprint podiums 2 1

Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn al drie seizoenen lang teamgenoten, en al die jaren was het altijd spannend tussen de twee. Het seizoen van 2023 was daar een duidelijk voorbeeld van. In het kampioenschap scheidden slechts zes punten beide coureurs, in het voordeel van Leclerc. Sainz begint echter met het beste gevoel aan de winterstop, omdat hij degene was die dit jaar een overwinning voor Ferrari binnen haalde.

In de kwalificaties heeft Leclerc vaak de overhand, waarbij hij de strijd met 15-7 wint, inclusief vijf pole-positions ten opzichte van de twee van Sainz. Hoewel het close is, was 2023 statistisch gezien niet hun spannendste seizoen, gezien het feit dat Sainz Leclerc in 2021 versloeg met slechts vijfenhalve punt.

McLaren - Lando Norris vs Oscar Piastri

Categorie Lando Norris Oscar Piastri Eindstand kampioenschap 6e (205 punten) 9e (97 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 17 5 Kwalificatie head-to-head 15 7 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 7 2 Beste finish 2e (x6) 2e (x1) Uitvalbeurten 1 3 Snelste ronden 1 2 Aantal puntenfinishes 16 12 Sprintresultaten head-to-head 4 2 Sprint race-overwinningen 0 1 Sprint shootout head-to-head 5 1 Sprint podiums 2 2

Lando Norris heeft voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo twee jaar op rij gemakkelijk verslagen in het kampioenschap. Om de interne concurrentie in 2023 te vergroten, haalde McLaren Oscar Piastri aan boord. De jongeling maakte indruk in zijn rookieseizoen en verdiende direct een nieuw contract tot 2026.

De head-to-head resultaten eindigden respectievelijk op 17-5 in de races en 15-7 in de kwalificaties, waarbij Norris de overhand had. De meer ervaren Brit maakte vooral aan het begin van het jaar het verschil, toen Piastri nog moest wennen aan de Formule 1. Na de zomerstop kwamen ze echter veel dichter bij elkaar.

Piastri wist Norris in vijf van de tien Grands Prix na de zomerstop te verslaan, met inbegrip van een overwinning in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Norris heeft nog steeds geen overwinning behaald in F1.

Aston Martin - Fernando Alonso vs Lance Stroll

Categorie Fernando Alonso Lance Stroll Eindstand kampioenschap 4e (206 punten) 10e (74 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 18 4 Kwalificatie head-to-head 19 3 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 8 0 Beste finish 2e (x3) 4e (x1) Uitvalbeurten 2 3 Snelste ronden 1 0 Aantal puntenfinishes 19 12 Sprint resultaten head-to-head 4 2 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 5 1 Sprint podiums 0 0

Aston Martin presteerde aanzienlijk beter in 2023, en klom van de zevende naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Het team behaalde acht podiumplaatsen en startte drie keer op de eerste rij, maar deze prestaties waren grotendeels te danken aan de sterke optredens van Fernando Alonso, die zijn teamgenoot Lance Stroll volledig overschaduwde.

Terwijl Alonso vaak streed om podiumplaatsen, bevond Stroll zich meestal in het middenveld. De Canadees behaalde slechts drie top vijf finishes, waarvan twee in de laatste drie Grands Prix. Desondanks blijft Strolls zitje veilig voor 2024, waar hij hoopt het gat met Alonso te verkleinen.

Aston Martin moet zich vooral richten op constantere prestaties. Richting het einde van het seizoen 2023 zakte het team weg, nadat Alonso zes podiumplaatsen scoorde in de eerste acht Grands Prix. De vormdip kostte het team een aantal plaatsen in het constructeurskampioenschap. Na de goede start zakte het weg tot P5, achter Red Bull, Mercedes, Ferrari en McLaren.

Foto door: Alpine Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine - Pierre Gasly vs Esteban Ocon

Categorie Pierre Gasly Esteban Ocon Eindstand kampioenschap 11e (62 punten) 12e (58 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 11 11 Kwalificatie head-to-head 14 8 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 1 1 Beste finish 3e (x1) 3e (x1) Uitvalbeurten 3 7 Snelste ronden 0 0 Aantal puntenfinishes 11 12 Sprint resultaten head-to-head 5 1 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 3 3 Sprint podiums 1 0

In het eerste jaar van Pierre Gasly in dienst van Alpine was het verschil met teamgenoot Esteban Ocon klein, al kon laatstgenoemde dat aan pech wijten. Ocon viel vaker uit dan enige andere F1-coureur in 2023, voornamelijk als gevolg van betrouwbaarheidsproblemen.

De raceresultaten lieten zien dat de snelheid van beide coureurs gelijkwaardig was, maar Ocon domineerde in de kwalificatiestrijd tegen Gasly. Dit geeft Ocon wellicht extra voldoening, gezien de historie tussen hen en het feit dat Gasly al sinds hun jeugd zijn rivaal is.

Aan het begin van 2023 waren er hoge verwachtingen over hoe de twee Fransen als teamgenoten zouden presteren, gezien hun geschiedenis van incidenten in de kartsport. Over het algemeen werkten Ocon en Gasly echter goed samen en liepen de zaken niet uit de hand. Desondanks werd het een teleurstellend seizoen voor Alpine, dat eindigde op de zesde plaats, twee posities lager dan in 2022.

Williams - Alex Albon vs Logan Sargeant

Categorie Alex Albon Logan Sargeant Eindstand kampioenschap 13e (27 punten) 21e (1 punt) Resultaten Grand Prix head-to-head 19 3 Kwalificatie head-to-head 22 0 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 0 0 Beste finish 7e (x2) 10e (x1) Uitvalbeurten 4 4 Snelste ronden 0 0 Aantal puntenfinishes 7 1 Sprint resultaten head-to-head 6 0 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 6 0 Sprint podiums 0 0

Williams had in 2023 het meest eenzijdige rijdersduo. Alex Albon maakte dit seizoen indruk met meerdere puntenfinishes en Q3-optredens, waarmee hij aantoonde dat hij in staat is om Williams naar voren te brengen.

Aan de andere kant van de garage was het echter een ander verhaal. Logan Sargeant had het moeilijk tijdens zijn debuutseizoen, wat duidelijk blijkt uit zijn kwalificatiestatistieken ten opzichte van Albon. Hij versloeg Albon slechts in drie GP’s, keer op keer omdat de Thai uitviel.

Sargeant behaalde wel een punt, maar dat kwam alleen doordat Hamilton en Leclerc werden gediskwalificeerd in de GP van de Verenigde Staten. Ondanks deze problemen heeft Williams Sargeant behouden voor 2024, dus men hoopt dat hij het veel beter zal doen in zijn tweede jaar.

AlphaTauri - Yuki Tsunoda vs Nyck de Vries

Categorie Yuki Tsunoda Nyck de Vries Aantal punten gescoord tijdens korte periode als teamgenoten 2 0 Resultaten Grand Prix head-to-head 8 2 Kwalificatie head-to-head 8 2 Grand Prix-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Pole-posities tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Podiums tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Beste finish tijdens korte periode als teamgenoten 10e (x2) 12e (x1) Uitvalbeurten tijdens korte periode als teamgenoten 0 2 Snelste ronden tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Aantal puntenfinishes tijdens korte periode als teamgenoten 2 0 Sprint resultaten head-to-head 1 1 Sprint race-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Sprint shoot-out head-to-head 2 0 Sprint podiumplaatsen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0

De onderlinge strijd tussen de teamgenoten bij AlphaTauri was behoorlijk rommelig, vooral gezien het feit dat het team in 2023 zo vaak van line-up veranderde. Het seizoen begon met Yuki Tsunoda en Nyck de Vries, maar de F1-rookie werd na tien Grands Prix aan de kant gezet vanwege matige prestaties.

De Vries moest vertrekken bij AlphaTauri omdat hij geen enkel punt had gescoord, terwijl Tsunoda op dat moment twee punten had behaald. De 23-jarige Japanse coureur won ook ruimschoots de onderlinge kwalificatiestrijd, terwijl De Vries het vanaf het eerste moment lastig had met de AT04.

Foto door: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri

AlphaTauri - Yuki Tsunoda vs Daniel Ricciardo

Categorie Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo Aantal punten gescoord tijdens korte periode als teamgenoten 15 6 Resultaten Grand Prix head-to-head 4 3 Kwalificatie head-to-head 4 3 Grand Prix-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Pole-posities tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Podiums tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Beste finish tijdens korte periode als teamgenoten 8e (x2) 7e (x1) Uitvalbeurten tijdens korte periode als teamgenoten 1 0 Snelste ronden tijdens korte periode als teamgenoten 1 0 Aantal puntenfinishes tijdens korte periode als teamgenoten 4 1 Sprint resultaten head-to-head 1 1 Sprint race-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Sprint shoot-out head-to-head 1 1 Sprint podiumplaatsen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0

Voorafgaand aan de GP van Hongarije werd Nyck de Vries vervangen door Daniel Ricciardo. Dat was voor de Australiër zijn terugkeer in de Formule 1, na zijn vertrek bij McLaren eind 2022. Ricciardo toonde meteen zijn snelheid ten opzichte van Tsunoda door hem te verslaan in de kwalificatie en de race op de Hungaroring. Een week later trok de Japanse coureur beide scores gelijk in België.

Ricciardo stond vervolgens lange tijd aan de kant nadat hij zijn hand brak tijdens de tweede training voor de Grand Prix van Nederland. Hij maakte zijn comeback twee maanden later tijdens de GP van de Verenigde Staten, waar opnieuw een spannende strijd ontstond tussen Ricciardo en Tsunoda.

In de laatste vijf GP’s kwalificeerde Tsunoda zich drie keer beter dan zijn teamgenoot en behaalde hij vijftien punten, terwijl Ricciardo het moest doen met zes punten. De twee vormen ook in 2024 een team, met mogelijke kansen op een stoeltje bij Red Bull voor het volgende seizoen.

AlphaTauri - Yuki Tsunoda vs Liam Lawson

Categorie Yuki Tsunoda Liam Lawson Aantal punten gescoord tijdens korte periode als teamgenoten 0 2 Resultaten Grand Prix head-to-head 1 4 Kwalificatie head-to-head 4 1 Grand Prix-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Pole-posities tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Podiums tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Beste finish tijdens korte periode als teamgenoten 12e (x1) 9e (x1) Uitvalbeurten tijdens korte periode als teamgenoten 2 (inclusief één DNS) 0 Snelste ronden tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Aantal puntenfinishes tijdens korte periode als teamgenoten 0 1 Sprint resultaten head-to-head 1 0 Sprint race-overwinningen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0 Sprint shootout head-to-head 0 1 Sprint podiumplaatsen tijdens korte periode als teamgenoten 0 0

Terwijl Ricciardo geblesseerd was, viel Red Bull-junior Liam Lawson in en werd Tsunoda's derde teamgenoot in 2023. Lawson, die derde werd in het F2-kampioenschap van 2022, maakte meteen indruk en kwam dicht bij punten in Zandvoort en Monza, voordat hij negende werd tijdens de GP van Singapore nadat hij op Marina Bay Street Circuit een schokkende Q3-finish had neergezet.

Lawson eindigde vervolgens als 11e in Japan, maar viel in Qatar buiten de prijzen voor zijn laatste Grand Prix. Qua raceresultaten presteerde hij beter dan Tsunoda en daarom werd hij aangeprezen voor een F1-zitje in 2024, maar dat kwam er niet van. Lawson zal volgend jaar reservecoureur van het team zijn, maar de verwachting is dat hij uiteindelijk fulltime op de grid zal staan.

Alfa Romeo - Valtteri Bottas vs Zhou Guanyu

Categorie Valtteri Bottas Zhou Guanyu Eindstand kampioenschap 15e (10 punten) 18e (6 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 12 10 Kwalificatie head-to-head 15 7 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 0 0 Beste finish 8e (x2) 9e (x3) Uitvalbeurten 3 3 Snelste ronden 0 1 Aantal puntenfinishes 4 3 Sprint resultaten head-to-head 3 3 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 3 3 Sprint podiums 0 0

Zhou Guanyu weet zich goed te weren tegen zijn Alfa Romeo-teamgenoot Valtteri Bottas. De 10-voudig Grand Prix-winnaar versloeg de Chinese coureur met slechts vier punten in het kampioenschap, terwijl Zhou pas bezig was aan zijn tweede F1-seizoen.

Desondanks dient Zhou zich te verbeteren in de kwalificatie, aangezien Bottas die strijd ruimschoots won. Het was echter over het geheel genomen een teleurstellend jaar voor het team: Alfa Romeo eindigde als negende in het kampioenschap.

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, leidt Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Haas - Nico Hulkenberg vs Kevin Magnussen

Categorie Nico Hülkenberg Kevin Magnussen Eindstand kampioenschap 16e (9 punten) 19e (3 punten) Resultaten Grand Prix head-to-head 13 9 Kwalificatie head-to-head 15 7 Grand Prix-overwinningen 0 0 Pole-posities 0 0 Podiumplaatsen 0 0 Beste finish 7e (x1) 10e (x3) Uitvalbeurten 1 3 Snelste ronden 0 0 Aantal puntenfinishes 1 3 Sprint resultaten head-to-head 2 4 Sprint race-overwinningen 0 0 Sprint shootout head-to-head 4 2 Sprint podiums 0 0

Nico Hülkenberg keerde in 2023 terug in de Formule 1, nadat hij eind 2019 zijn stoeltje bij Renault verloor. Desondanks leek het alsof hij nooit was weggeweest, gezien zijn succesvolle prestaties ten opzichte van teamgenoot Kevin Magnussen. Hülkenberg won zowel de onderlinge race- als kwalificatieduels vrij comfortabel en eindigde boven zijn teammakker in het kampioenschap.

Het rijdersduo van Haas trok de aandacht in 2023 vanwege hun geschiedenis samen, vooral tijdens de GP van Hongarije in 2017, toen Hulkenberg Magnussen "de meest onsportieve coureur op de grid" noemde na een incident waarbij hij van de baan werd getikt tijdens een inhaalpoging.

Ondanks hun voorgeschiedenis was er echter weinig drama tussen de twee in hun eerste jaar als teamgenoten, en ze werkten vrij goed samen. Haas heeft Hülkenberg en Magnussen behouden voor 2024, maar ze zullen hopen op een meer competitieve auto, aangezien het team onderaan eindigde in het kampioenschap.