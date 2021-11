Mercedes

De meeste aandacht in de rijderscarroussel ging uit naar Mercedes. Al jaren ging het gerucht dat protegé George Russell de overstap naar het fabrieksteam gaat maken, maar keer op keer kreeg Valtteri Bottas een eenjarig contract voorgeschoteld. De uitstekende invalbeurt van Russell als vervanger van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Sakhir 2020 vergrootte zijn kansen op promotie nog meer. Ook bij Williams laat de Brit dit seizoen mooie dingen zien terwijl Bottas week in, week uit wordt verslagen voor Hamilton. Nadat Bottas officieel werd bevestigd bij Alfa Romeo, stond niets een overstap van Russell naar Mercedes nog in de weg.

Coureur 1: Lewis Hamilton – Hamilton blijft nog minimaal twee jaar bij Mercedes, nadat hij zijn contract verlengde tot eind 2023.

Coureur 2: George Russell - De Brit maakt al jaren deel uit van het talentenprogramma van Mercedes en mag het in 2022 eindelijk laten zien bij een topteam.

George Russell, Mercedes-AMG F1 en Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull

Red Bull bevindt zich in eenzelfde positie als Mercedes: op zoek naar de perfecte teamgenoot voor een toprijder. Max Verstappen is nog minimaal twee seizoenen verbonden aan het team. Voor 2022 kiest het team uit Milton Keynes voor stabiliteit met een tweede seizoen voor Sergio Perez. De Mexicaan werd op Spa-Francorchamps bevestigd voor nog een jaar. Teambaas Christian Horner noemde Perez "van onschatbare waarde voor het constructeurskampioenschap" en hoopt met deze line-up ook in het nieuwe tijdperk van de Formule 1 mee te kunnen doen om de prijzen.

Coureur 1: Max Verstappen – Het huidige contract van Max Verstappen, in januari 2020 verlengd, loopt door tot het einde van 2023.

Coureur 2: Sergio Perez - De Mexicaan heeft op Spa-Francorchamps een nieuwe eenjarige deal getekend.

McLaren

McLaren heeft de line-up voor komend jaar al rond. Lando Norris en Daniel Ricciardo beschikken over meerjarige contracten tot minimaal eind 2023. De stabiliteit op rijdersgebied kan het team verder naar voren helpen.

Coureur 1: Lando Norris – In mei zette Norris zijn handtekening onder een "meerjarig" contract en ligt daardoor zeker tot eind 2023 vast.

Coureur 2: Daniel Ricciardo – De Australiër kent geen gemakkelijk eerste jaar in dienst van McLaren maar zijn contract loopt door tot het einde van 2023.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin

Aston Martin heeft eveneens de line-up voor 2022 op orde. Sebastian Vettel en Lance Stroll racen ook volgend jaar voor de formatie uit Silverstone, zo maakte het team medio september officieel bekend. Even ging het gerucht dat de deal met Vettel niet verlengd zou worden, maar dat bleek niet het geval. De onderhandelingen duurden gewoonweg wat langer doordat diverse clausules besproken moesten worden.

Coureur 1: Sebastian Vettel – Het contract van de voormalig wereldkampioen met Aston Martin loopt door tot het einde van volgend seizoen.

Coureur 2: Lance Stroll – De plek van Stroll bij Aston Martin, waar zijn vader Lawrence eigenaar van is, is voor de komende jaren veilig.

Alpine

Alpine hoeft zich geen zorgen te maken over het rijdersduo voor 2022. Het Franse team heeft Esteban Ocon vastgelegd tot eind 2024. Fernando Alonso kwam binnen met een tweejarige deal en is dus ook verzekerd van een plekje.

Coureur 1: Fernando Alonso – De deal van de Spanjaard, aangekondigd in juli 2020, bevatte enkele clausules. Beide partijen zijn echter tevreden en daarom rijdt hij ook volgend jaar in de Alpine, zo werd op de donderdag van de Grand Prix van België bekendgemaakt.

Coureur 2: Esteban Ocon – In juni maakte Alpine bekend dat Ocon minimaal tot eind 2024 aan boord blijft.

Fernando Alonso en Esteban Ocon vieren de zege van de Fransman in de Grand Prix van Hongarije Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari

Ferrari heeft de line-up ook al rond voor het aankomende seizoen, en beschikt daarnaast nog over het succesvolle talentenprogramma met onder meer huidige F1-coureurs Antonio Giovinazzi en Mick Schumacher.

Coureur 1: Charles Leclerc – In december 2019 maakte Ferrari bekend dat Leclerc minimaal tot eind 2024 in Maranello blijft.

Coureur 2: Carlos Sainz Jr – De Spanjaard begint in 2022 aan zijn tweede seizoen in dienst van de Scuderia. Hij beschikt over een tweejarige deal met Ferrari.

AlphaTauri

AlphaTauri maakte in de aanloop naar de thuisrace op Monza bekend dat Pierre Gasly en Yuki Tsunoda ook in 2022 voor het team rijden. Het lag al in de lijn der verwachting dat de vaste waarde Gasly en rookie Tsunoda nog een jaar mochten aanblijven, zeker met het oog op de ingrijpende reglementsveranderingen in 2022.

Coureur 1: Pierre Gasly - Al enkele jaren de vaste kracht van AlphaTauri (en voorganger Toro Rosso). Hij droomt zelf nog altijd van een tweede kans bij Red Bull Racing. Met zijn goede prestaties valt dat niet uit te sluiten, maar in 2022 racet hij nog voor de formatie uit Faenza.

Coureur 2: Yuki Tsunoda - Na een typisch rookieseizoen krijgt de Japanner in 2022 de kans om zich definitief te bewijzen. De verwachtingen rondom de jongeling zijn intern nog altijd hoog, maar hij zal het in 2022 wel moeten laten zien. Met Dr. Helmut Marko aan het roer is commotie altijd dichtbij...

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo

Alfa Romeo staat in 2022 als enige met twee nieuwe rijders aan de start, al is dat gezien de introductie van de nieuwe bolides onder een geheel ander technisch reglement niet ideaal. De contracten van de rijders Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi liepen af en er werden heel wat rijders in verband gebracht met het Zwitserse team. Kimi Raikkonen kondigde aan de vooravond van de Dutch GP aan dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen. Met Valtteri Bottas heeft de formatie in elk geval een landgenoot met ervaring aan boord gehaald. De Fin werd daags na de Grand Prix van Nederland bevestigd. Antonio Giovinazzi kreeg medio november te horen dat hij moest vertrekken en vervangen zou worden door nieuwkomer Guanyu Zhou.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing Foto: Alfa Romeo

Haas

Haas legde in december 2020 Nikita Mazepin vast met een meerjarige deal dus de Rus zal ook in 2022 in de Amerikaanse bolide plaatsnemen. Teamgenoot Mick Schumacher is ook bevestigd voor komend jaar, al gaf teambaas Guenther Steiner eerder al aan dat de rijders in 2021 vooral moeten leren en vanaf volgend jaar moeten gaan presteren. Dit seizoen zijn Schumacher en Mazepin vooral te vinden in de achterhoede omdat men bij Haas alles op alles zet om met het nieuwe reglement in 2022 weer sterker voor de dag te komen.

Coureur 1: Nikita Mazepin - Ondanks een lastig debuutjaar houdt Haas vast aan de veelbesproken Rus. Dat heeft ook zeer zeker te maken met de diepe zakken van zijn vader.

Coureur 2: Mick Schumacher - Na een leerjaar blijft Schumacher ook in 2022 bij Haas F1. De Duitser kwam ook in aanmerking voor een overstap naar Alfa Romeo, maar daar wil men meer controle over de rijderskeuze. Haas geniet steun van Ferrari en heeft daarom met Schumacher een Ferrari-junior achter het stuur.

Williams

Vele ogen waren in het silly season gericht op Williams: wie zou George Russell gaan vervangen? Door de recente progressie van het team was het een felbegeerd plekje. Red Bull Racing en Mercedes maakten er een stevige strijd van. Beide teams wilden een pupil in Grove onderbrengen. De keuze viel uiteindelijk op Alex Albon, die in 2022 terugkeert op de grid. Daarmee troefde hij Nyck de Vries af. Nicholas Latifi verlengde zoals verwacht zijn contract en staat ook volgend jaar voor Williams op de grid.

Coureur 1: Nicholas Latifi - De Canadees brengt een aardig zakcentje mee, maar heeft in 2021 bewezen ook op de baan steeds beter te presteren. Hij mag proberen komend jaar het team te leiden.

Coureur 2: Alex Albon - De Red Bull-pupil werd voor dit seizoen aan de kant geschoven en ondergebracht in de DTM. Het vertrouwen in Albon is echter nog altijd dusdanig groot dat de energiedrankengigant een F1-zitje voor hem zocht. Bij Williams mag hij bewijzen goed genoeg te zijn.

