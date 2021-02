F1 verwacht toeschouwers in 2021, maar wil ook social distancing

Dat blijkt uit de woorden van Chloe Targett-Adams tijdens het webseminar BlackBook Motorsport Virtual Summit. De global director of race promotion zegt dat Formula One Management (FOM) dit seizoen voor elke race apart een afweging zal maken of en hoeveel publiek er toegelaten kan worden. Dat gebeurt in overleg met lokale overheden en op basis van specifieke lokale omstandigheden. “In dit stadium ben ik nog steeds optimistisch dat we het grootste deel van het seizoen toeschouwers zullen hebben. Het hangt natuurlijk heel erg af van de locatie. Als je kijkt naar het Verenigd Koninkrijk, daar gaat het erg goed. De regering heeft goed werk geleverd met het uitrollen van het vaccin”, aldus Targett-Adams.

Het optimisme rond het Britse vaccinatieprogramma heeft de overheid afgelopen week doen besluiten een routekaart uit de coronamaatregelen te publiceren. Daarin is onder andere opgenomen dat er vanaf mei weer mondjesmaat publiek wordt toegelaten tot sportwedstrijden en dat vanaf eind juni alle beperkende maatregelen worden opgeheven. En dat is goed nieuws voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, zegt Targett-Adams. “Het maakt het mogelijk om met circuit Silverstone de Britse GP te plannen. Uiteraard moet de capaciteit nog worden bepaald, we volgen op dat gebied het voorbeeld van de overheid.”

Tegelijkertijd beseft Targett-Adams dat niet elk land waar een F1-race wordt georganiseerd even ver is als het Verenigd Koninkrijk en dat er maatwerk nodig zal zijn. “Andere landen hebben een ander traject. In mijn ogen wordt het steeds meer een gemengd jaar. Misschien vindt er wel helemaal geen geleidelijke opbouw [van publiek] plaats richting het derde en vierde kwartaal, maar moeten we elke race apart benaderen en kijken waar dat land zich op dat specifieke moment bevindt.” Ondanks die waarschuwing is Targett-Adams gematigd optimistisch dat er tegen het einde van het jaar meer mogelijk zal zijn dan in het afgelopen seizoen. “Over het algemeen hopen we allemaal dat we tegen het einde van het jaar op de meeste locaties, een redelijk aantal - ik aarzel om het woord groot te gebruiken, want we zitten nog steeds in een pandemie – bezoekers te hebben.

Targett-Adams gaf tijdens het webseminar aan dat er lessen zijn getrokken uit de wedstrijden waar in 2020 wel publiek was toegestaan. "We waren vorig jaar in Portugal en Rusland in staat om evenementen te houden met zo’n 30.000 fans. Dat gaf ons een goed inzicht in hoe we er voor kunnen zorgen dat het veilig is, want veiligheid blijft prioriteit nummer één. Social distancing [onderling afstand houden] zal blijven bestaan. En we moeten heel duidelijk zijn, in samenwerking met onze promotors en hun belanghebbenden dat we die eis zullen blijven stellen. Anders is het gewoon niet werkbaar.”

Dutch Grand Prix

Of het vasthouden aan social distancing implicaties heeft voor de Dutch Grand Prix en of Zandvoort openstaat voor het toelaten van een beperkter aantal toeschouwers, is niet duidelijk. De organisatie van de race in de Noord-Hollandse duinen wil het liefst een race in een vol huis en besloot vorig seizoen mede daarom de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland met een jaar uit te stellen. In overleg met FOM kreeg de race op Circuit Zandvoort dit seizoen een plek in september, omdat de kans op volle tribunes aan het einde van de zomer een stuk groter is dan in mei.