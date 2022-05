De extreme aanpak van Mercedes aan de voorvleugel

Aan de achterzijde van de auto heeft Mercedes het vrij conventioneel aangepakt. Het Duitse merk heeft in Miami voor een achtervleugel met lage luchtweerstand gekozen, maar aan de voorkant van de W13 is het team tot het uiterste gegaan. Mercedes wordt momenteel geplaagd door porpoising en doet er alles aan om dit fenomeen onder controle te krijgen. Uiteraard is het doel om alsnog zo dicht mogelijk bij de grond te blijven.

Het is duidelijk te zien dat het ontwerp van de bovenste flap is aangepast, waarbij het deel dat eerder was weggehaald weer zijn normale welving heeft. Let op dat de linkerfoto de nieuwe vleugel laat zien en de rechterfoto de vorige specificatie. Het is echter de buitenste hoek van de voorvleugel die het team de hoogste prioriteit heeft gegeven bij de aanpassingen.

Niet alleen is de voorste rand van de hoofdplaat gebogen, er is ook voor een nieuwe aanpak gekozen bij het gedeelte waar de kleine flaps en de endplate samenkomen. Op die manier probeert het team de verloren stroming (outwash) onder de nieuwe reglementen weer wat terug te winnen.

De flaps zijn in het buitenste gedeelte zeer agressief naar voren getrokken, zodat de achterste rand aan de onderzijde van de endplate volledig is losgemaakt van de kleine flapjes. Het team heeft extra metaal moeten toevoegen in de constructie om te voorkomen dat de flapjes of endplate meer doorbuigen dan is toegestaan.

Het is een interessante aanpak, aangezien de luchtstroom drastisch verandert. Het wordt niet alleen anders bij de banden, maar het creëert ook een soort domino-effect op de andere stroomafwaartse structuren. Gezien het extreme ontwerp en het feit dat de meeste F1-teams tot dusver met soortgelijke oplossingen zijn gekomen, is het onwaarschijnlijk dat hier rekening mee is gehouden bij het opstellen van de reglementen. Het zal er ongetwijfeld toe leiden dat andere formaties hun eigen ontwikkelingstrajecten in twijfel trekken.

De nieuwe achtervleugel op de Mercedes W13 in Miami

Mercedes heeft voor aan de achterzijde van de auto een achtervleugel ontwikkeld die minder luchtweerstand heeft. Het team gebruikt nog steeds een traditioneel ontwerp, zoals we dat in voorgaande tijdperken hebben gezien. Dit betekent een vlakke voorrand in plaats van het lepelvormige ontwerp dat sommige rivalen gebruiken. Het ontwerp van de vleugels is lichtelijk herzien. De buitenzijde van de bovenste vleugel is versmald om luchtweerstand te verminderen.