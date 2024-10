Extra WK-punt voor snelste raceronde verdwijnt in Formule 1

Sinds 2019 kunnen Formule 1-coureurs een extra punt meepakken voor het rijden van de snelste raceronde, als ze de race tenminste bij de eerste tien en dus op een puntenfinish eindigen. Na afloop van dit Formule 1-seizoen verdwijnt die regel echter weer. De FIA World Motor Sports Council heeft donderdag voorafgaand aan het raceweekend in Austin besloten dat het punt voor de snelste raceronde vervalt in 2025. Het sportieve reglement is daarvoor formeel aangepast.

Tijdens de voorgaande race in Singapore zorgde het punt voor de snelste raceronde nog voor discussie, toen Daniel Ricciardo het bonuspunt bij Lando Norris vandaan haalde. McLaren-teambaas Andrea Stella vond het verdacht en zinspeelde op samenwerking tussen beide Red Bull-teams, maar de RB-formatie uit Faenza liet als reactie weten dat het simpelweg een afscheidscadeautje voor de goedlachse Australiër zou zijn.

Meer kansen voor rookies en aanpassingen voor 2026

Het schrappen van het punt voor de snelste raceronde is niet de enige aanpassing voor het Formule 1-seizoen 2025. Zo grijpt de FIA eveneens in om rookies nog meer kansen in de koningsklasse te bieden. Dit jaar moet iedere coureur verplicht één vrije training laten schieten ten faveure van een rookie, maar dat aantal wordt volgend jaar verdubbeld naar twee. Iedere vaste coureur moet dus minimaal tweemaal een vrijdagsessie toekijken, hetgeen neerkomt op vier kansen per team voor een opkomend talent. Volgend jaar zou daar na afloop van het seizoen in Abu Dhabi nog een sprintrace voor rookies bij komen, waar voor dit jaar jammerlijk een streep doorheen is gegaan.

De FIA kijkt ook alvast verder vooruit, meer specifiek naar het reglement dat in 2026 van kracht moet zijn. Voor dat jaar worden niet alleen de sportieve en financiële reglementen anders ingedeeld, maar heeft de FIA samen met de teams ook nog eens goed naar het technisch reglement gekeken - dat in eerste instantie tijdens de Grand Prix van Canada werd gepresenteerd. "Door de aanpassingen zullen de auto's aerodynamisch straks beter presteren dan initieel bedacht, terwijl we wel aandacht blijven besteden aan vuile lucht om close racing te bevorderen", valt er in het statement van de federatie te lezen.