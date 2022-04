Een opvallend aspect in de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië was dat diverse F1-coureurs juist op gebruikte zachte banden betere rondetijden reden dan op hagelnieuwe. Uiteindelijk pakte Sergio Perez op nieuwe banden wel de pole-position, maar zijn directe concurrenten deden dit niet. Volgens Pirelli-baas Mario Isola komt dit omdat de 2022-banden sneller herstellen, iets wat de F1-teams dit weekend in Australië en in andere kwalificaties een extra uitdaging kan geven. Op elk circuit is het nu zaak om in de trainingen uit te vogelen of gebruikte softs een voordeel opleveren in de kwalificatie, terwijl afgelopen seizoenen deze focus juist lag op nieuwe banden. Het is slechts een van de vele aspecten van de 2022-banden die de teams leren kennen op elke nieuwe locatie.

"In de kwalificatie hebben we verschillende situaties gezien", sprak Isola over het weekend op het Jeddah Corniche Circuit. "Sommige teams gebruikten twee rondjes op softs om zich voor te bereiden, daarbij pakten sommigen diezelfde softs voor een tweede stint. Dit gebeurde vorig jaar nooit. De band herstelt de grip. Als dat namelijk niet gebeurt, gebruik je hem niet. Het is een extra element. Hoe krachtig dit is, is nog te vroeg om te zeggen. We hebben namelijk verschillende circuits met elk weer hun eigen karakteristieken."

Nieuwe band geeft meer vertrouwen

Isola weet dus dat gebruikte banden in Saudi-Arabië effectiever bleken, voor een groot deel gaf dit ook extra vertrouwen aan de coureurs. "Een nieuwe zachte band had vrij veel grip in het begin, dit zorgde voor snappy gedrag", vervolgde de Italiaan. "Deze auto's zijn lastig te besturen en helemaal omdat de muren dicht op de baan staan, mag je geen enkele fout maken. Een gebruikte compound verliest die piek aan grip, dit geeft de coureurs uiteindelijk een beter gevoel. Ze kunnen daardoor meer pushen. Als de band niet hard slijt, voelt de rijder simpelweg meer vertrouwen. Vorig jaar reden sommige coureurs sneller op mediums dan op softs. Ze voelden namelijk dat het loopvlak minder snel aftakelde. Dit jaar gaf de gebruikte soft hen juist meer vertrouwen. Sommige rijders waren daarom in staat een betere rondetijd neer te zetten op gebruikte banden. Maar als je net als Perez de sweet spot vindt op nieuwe softs, dan kun je ook op die band een sterke tijd noteren."

In Jeddah werd de zachte band helemaal niet gebruikt in de race. De eerste tien op de startopstelling profiteerden allemaal van de nieuwe reglementen, waarbij je niet meer verplicht bent om te starten op de banden waarmee je in Q2 de snelste tijd hebt gereden. Voor de Grand Prix in Australië heeft Pirelli een extra stap gecreëerd tussen de mediums en softs. Isola denkt dat de kwalificatieband wel eens gebruikt kan worden bij de start vanwege het geschatte voordeel van 1,2 seconde.

"In Melbourne kiezen we voor de C2, C3 en C5. Met name de stap tussen die laatste twee is groot. We wilden een nogal agressieve keuze maken. Bij de tests vorig jaar bleken de C3 en C4 toch dicht bij elkaar te liggen", sprak Isola verder. "Wij willen met onze huidige bandenkeuze onderzoeken of de kloof tussen die twee goed is. De C5 gaat in Melbourne waarschijnlijk hetzelfde gedrag vertonen als de zachte banden in Bahrein, ook daar was het verschil rond de 1,2 seconde. Mocht de zachte band in Albert Park niet grainen en teams onthouden het tempovoordeel, dan kunnen we coureurs misschien wel op de C5-band zien starten. Is de band rap, maar korrelt en slijt deze hard, dan wordt er wellicht bij de start voor mediums gekozen."

F1-coureurs kunnen harder vechten

Het viel de Pirelli-man op dat de coureurs met name op de harde band in staat waren om te racen. Deze bleef ook in goede conditie bij het volgen van andere auto's. "En verloren ze een positie, dan konden ze met DRS weer aanvallen. Dat zijn allemaal tactische strategieën met een band die je het vertrouwen geeft om te pushen." Het lijkt er ook op dat blokkerende banden niet voor trillingen zorgden. Dit gebeurde vorig jaar geregeld en resulteerde vaak in een extra bandenwissel. "De banden van nu lopen veel minder schade op wanneer je ze blokkeert. Dit komt waarschijnlijk door een combinatie van de constructie van de band en de stijfheid van de auto. Als de auto stijf is, komt er ook een veel stijvere lading op de banden. Dit betekent dat je de banden ook minder sloopt bij het blokkeren ervan. Het heeft ook te maken met de ruwheid van het asfalt, de snelheid en afstelling. Veel verschillende elementen dus."