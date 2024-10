In de Grand Prix van de Verenigde Staten stond er geen maat op Charles Leclerc. De Ferrari F1-coureur profiteerde bij de start optimaal van het stevige duel tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lando Norris, en piepte aan de binnenkant voorbij. De Monegask legde vervolgens een verschroeiend tempo aan de dag en reed oppermachtig naar de overwinning.

Leclerc wordt door de bookmakers ook voor de Grand Prix van Mexico als favoriet gezien. De nummer drie uit de WK-stand heeft een quotering van 3,25 voor winst op het Autódromo Hermanos Rodríguez, even hoog als Lando Norris. Max Verstappen volgt met een odd van 4,25. Ferrari is in elk geval met veel vertrouwen afgereisd naar Mexico-Stad. Buiten de dominante 1-2 in Austin, kwam de formatie vorig jaar ook prima voor de dag op Mexicaanse bodem. De renstal uit Maranello legde in de kwalificatie beslag op de volledige eerste startrij, met Leclerc voor teamgenoot Carlos Sainz. In de race zakte het duo terug achter Verstappen en Lewis Hamilton. Gezien de huidige krachtsverhoudingen kan het dit jaar wel eens een succesvol weekend worden voor Ferrari.

Toch liggen er meer kapers op de kust. Met name Norris is erop gebrand om terug te slaan na zijn veelbesproken tijdstraf na het duel met Verstappen in Austin. De Brit zag daardoor zijn achterstand in de WK-stand groeien en zal aan de bak moeten om een reële kans te blijven houden op zijn eerste wereldtitel. Met de snelheid van McLaren zit het wel snor, zo is de voorbije races gebleken.

De bookmakers zien Verstappen als outsider voor een overwinning. De Red Bull-coureur kan de laatste paar races weer meedoen om de prijzen, nadat het team enige tijd de weg aardig kwijt was. Als we af moeten gaan op de resultaten uit het verleden, dan is de Nederlander de grote favoriet. Verstappen won de afgelopen drie edities van de Mexicaanse Grand Prix, en kwam ook in 2017 en 2018 als winnaar uit de bus. Geen enkele rijder won zo vaak in Mexico als Verstappen.

