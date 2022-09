Excuses Binotto na 'tsunami-grap', Tost snapt niets van haat richting Red Bull

Na de Grand Prix van Nederland regende het verdachtmakingen op sociale media. Zo zou Yuki Tsunoda zijn auto hebben stilgezet om een virtual safety car te veroorzaken en dus om Max Verstappen een gratis pitstop naar de harde band te schenken. Volgens complotdenkers was het allemaal bedoeld om de wereldkampioen baanpositie te laten behouden ten opzichte van Lewis Hamilton. Verstappen heeft het in Monza zelf al een 'krankzinnige gedachte' genoemd en zei er niet bij te kunnen hoe zoiets tot online haat richting AlphaTauri en Hannah Schmitz heeft geleid.

In de persconferentie voor teambazen maakt Franz Tost ook meteen van de gelegenheid gebruik om alle complotdenkers terecht te wijzen. "Ik zal alle vragen maar meteen voor zijn: we hebben geen enkele communicatie met Red Bull Racing gehad. Max Verstappen en Red Bull hebben onze hulp ook helemaal niet nodig. Zij winnen volledig op eigen kracht en wij scoren ieder punt ook volledig op eigen kracht. Bovendien zat Yuki in een prima positie om zelf punten te scoren, dus wij baalden als een stekker dat hij stilviel." Dat er na afloop veel commotie op de sociale media is ontstaan, snapt Tost niet. "Dat kwam als een behoorlijke verrassing voor mij. Ik begrijp er werkelijk niks van."

De gang van zaken met Tsunoda verklaart de Oostenrijker overigens ook meteen: "Yuki kwam in ronde 43 naar binnen voor zijn tweede stop en wij hebben toen de harde band op de auto gezet. Meteen toen hij de pits uit ging, zei hij al 'een band zit niet goed vast'. Wij hebben correct gereageerd door te zeggen dat hij moest stoppen, omdat het om de veiligheid ging. Tegelijkertijd hebben we de data gecheckt. Toen hij stilstond bleek dat alle banden wél vastzaten. Daardoor hebben we hem opdracht gegeven om weer binnen te komen voor nieuwe banden. Dat was nodig doordat de banden vies waren en doordat er geen temperatuur meer in zat. Bij het verlaten van de pits zagen we dat het differentieel kapot was. Yuki voelde dat achteraf gezien al in het begin, maar we verloren de druk stap voor stap waardoor het in de data nog niet meteen te zien was."

Binotto: Grap over Tsunoda was niet slecht bedoeld

De nasleep van Zandvoort heeft niet alleen bij Red Bull voor gefronste wenkbrauwen gezorgd, maar ook in Japan. Reden daarvoor is dat Mattia Binotto Tsunoda tijdens een interview met de Gazzetta dello Sport als 'een tsunami' heeft aangeduid. Het is in Japan allesbehalve goed gevallen door het leed dat tsunami's daar hebben aangericht en kwam Binotto in Monza op vragen van Japanse journalisten te staan. "Het is goed dat dit ter sprake komt, want ik wil daar absoluut mijn excuses voor aanbieden. Het was een fout om dat woord te gebruiken. Ik had zeker niet de intentie om iemand te beledigen en leef juist mee met alle slachtoffers. Ik realiseer me hoe erg die tsunami's zijn. Ik denk dat Tsunoda een fantastische coureur en een fijne man is, we hebben een goede relatie. Dat was gewoon een manier van hoe we hem soms noemen en eigenlijk een grap die we onderling maken, maar wel een slechte grap."