Excuses Magnussen aan Perez: “Alles gedaan wat ik kon”

Sergio Perez strandde zaterdag op de Hungaroring al in Q2. De Red Bull-coureur kwam 0,071 seconde tekort om door te dringen tot het laatste segment van de kwalificatie en moest genoegen nemen met de elfde startplek. Zelf zegt Perez dat hij harder had gekund, ware het niet dat hij naar zijn mening werd opgehouden door Kevin Magnussen.

De stewards legden Magnussen geen straf op voor het voorval, toch excuseerde de Haas-rijder zich na de kwalificatie bij Perez. “Toen hij ongeveer anderhalve seconde achter me reed, werd mij dit verteld. Daarop stuurde ik zoveel mogelijk naar links en belandde zelfs enigszins op het gras om hem niet in de weg te rijden. Hij denkt dat ik hem tijd heb gekost, maar ik heb alles gedaan wat ik kon”, vertelt Magnussen zijn kant van het verhaal. “Ik dacht redelijk aan de kant te zijn gegaan, maar ben naar hem toegegaan en heb gezegd: ‘sorry, mate’.”

Magnussen blij met Haas-upgrade

Zelf kwam Magnussen ook niet door Q2. De Deen kwalificeerde zich als dertiende, een kleine 0,4 seconde voor zijn teamgenoot Mick Schumacher (vijftiende). Haas introduceerde dit weekend haar eerste upgrade van het seizoen, al heeft alleen Magnussen in Hongarije de beschikking over het nieuwe pakket. Het feit dat hij ruim voor zijn Duitse collega staat, geeft volgens de 29-jarige coureur uit Roskilde aan dat Haas een stap vooruit heeft gezet met de upgrade.

“We zien positieve dingen terug in de data”, antwoordt Magnussen op een vraag van Motorsport.com over het nieuwe pakket. “We moeten het ook wel de tijd geven, zodat we er nog meer rondetijd uit kunnen halen. Maar de upgrade doet in elk geval wat we ervan hadden verwacht. We weten dat de potentie er is, dus dat is een goede stap. Als team lijken we er dit weekend niet helemaal bij te staan, maar het lijkt er wel op dat mijn wagen iets sneller is. Dat is positief.”

Video: De uitschakeling van Perez in Q2