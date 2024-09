De snelste raceronde van Daniel Ricciardo in mogelijkerwijs zijn laatste Formule 1-race zorgde voor de nodige ophef in de paddock. De RB F1-coureur kwam in de slotfase naar binnen voor een setje verse softs terwijl hij ver buiten de top-tien reed. Enkel rijders die in de top-tien finishen krijgen het bonuspunt, dus voor Ricciardo had het op dat moment geen enkele toegevoegde waarde. Op het zachte schoeisel klokte de Australiër inderdaad de snelste raceronde en pakte daarmee een punt af van winnaar en WK-kandidaat Lando Norris, die tot dat moment de snelste ronde in handen had. De McLaren-coureur liep daardoor zeven punten in op leider Max Verstappen, in plaats van acht.

Zijn teambaas Andrea Stella was na afloop niet te spreken over de actie, die hij onsportief en opmerkelijk noemde. Zeker ook gezien de nauwe banden tussen RB F1 en Red Bull Racing. Dat resulteerde direct in de nodige complottheorieën. "Ik had dit niet aan zien komen", aldus Stella. "Ik had niet gedacht dat voor RB de grootste prioriteit het scoren van de snelste ronde was in Singapore. Ik vind het een beetje… hoe zal ik het zeggen… opmerkelijk. We moeten er nu gewoon harder voor werken om ervoor te zorgen dat de titelstrijd niet op één punt beslist wordt."

Laurent Mekies, teambaas RB F1 Team Foto door: Alexander Trienitz

RB-teambaas Laurent Mekies heeft in een exclusief interview met Motorsport.com uitleg gegeven over de opmerkelijke actie. Volgens hem moet het gezien worden als een bedankje van het team aan het adres van Ricciardo, die vermoedelijk vanaf de volgende race in Austin niet meer in de auto zit. “Je moet die jongen de credits geven. Hij maakte een bizar weekend mee. Hij heeft het gehele weekend professioneel gewerkt, in en naast de auto. Ook al werd de druk hoger en hoger en hoger. Die jongen begint de race in Singapore vanuit de achterhoede, knokte elke ronde, zette goede tijden neer, maar was niet in staat om in te halen. Wij dachten dat dit het juiste was om te doen, om hem die kans te geven in de context van het weekend dat hij doormaakte.”

Op de vraag wat zijn antwoord is op de complottheorieën, zegt Mekies: “Het is simpelweg dat we die jongen een kans geven in wat een bizar weekend voor hem was. Geef hem de kans om een goede tijd op de klokken te zetten en het weekend met een goed gevoel af te sluiten.” De teambaas ontkent dat er contact is geweest met Red Bull over de snelste ronde. Dat lijkt ook op te maken uit gesprekken op de Red Bull-pitmuur. Daar werd overleg gepleegd of Sergio Pérez vanaf P10 naar binnen gehaald moest worden voor een aanval op de snelste ronde. Dat plan ging de ijskast in toen Ricciardo in de tussentijd zijn stop maakte.

Geen vooropgezet plan

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mekies liet ook duidelijk weten dat het plan niet voorafgaand aan de race was besproken: “Uiteraard niet. Je hoopt altijd op een goed getimede safety car zodat je weer mee kunt doen in de strijd om de punten. Anders ga je niet racen. Daarom begonnen we ook op de softs. Dit is niet iets wat je voor de start van een race plant. Nadat we zagen hoe zwaar de race was, hoe zinloos het voor hem was om achteraan te blijven knokken, besloten we dat dit het juiste was om te doen.”

Ricciardo was blij met het cadeautje, al was hij zich er goed van bewust dat hij daarmee zijn voormalig teamgenoot Verstappen een handje zou helpen: “Ik had wel een idee, maar ik dacht ook dat ze me gewoon wat plezier wilden laten maken, omdat we zo ver buiten de punten reden. Dus ja, dat resulteerde in de snelste ronde. Ik hoop nu dat Max de titel met een punt voorsprong wint, want dan heb ik mezelf een zeer mooi kerstcadeau bezorgd. Dus sorry Lando!”