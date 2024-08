Na tumultueuze wintermaanden is eerder dit Formule 1-seizoen bekend geworden dat Adrian Newey Red Bull Racing verlaat. De 65-jarige ontwerper is inmiddels al niet meer betrokken bij de auto-ontwikkeling en heeft zich in de voorbije maanden primair gericht op de RB17-hypercar en de promotie daarvan. De raceweekenden dat hij nog wel op het circuit te vinden is, denkt hij volgens Red Bull mee op strategisch vlak, maar gaat hij niet meer over de auto of over de afstelling ervan. Het roept de vraag op in hoeverre Newey wordt gemist door het team uit Milton Keynes en in hoeverre de dagelijkse praktijk is veranderd?

Expert die over schouder meekeek en technisch team uitdaagde

"De feedback en adviezen van Adrian waren natuurlijk enorm in ons voordeel. Net als in iedere business en net zoals in het leven moet je vooruitkijken, maar ik wil niets afdoen aan wat hij voor het team heeft gedaan en ook niet aan wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend", laat technisch directeur Pierre Waché tijdens een exclusief interview met de Nederlandse tak van Motorsport.com weten. "Hij heeft enorm veel ervaring, is zeer slim en zeer succesvol. Maar we staan waar we staan. Onze dagelijkse gang van zaken is niet echt veranderd, behalve dat er niemand meer over de schouder meekijkt en zegt 'hebben jullie hieraan gedacht of daaraan gedacht?' Maar fundamenteel verandert het niets aan wat we doen." Het onderstreept precies wat Max Verstappen eerder al aangaf: dat Newey vooral een goede sparringpartner was en iemand die het technisch team kon uitdagen met zijn ervaring en expertise.

Het roept eveneens de vraag op in hoeverre Newey nog betrokken is geweest bij het uittekenen en het ontwikkelen van de RB20, de Red Bull-auto van dit jaar. "Ik denk dat het minder was dan voorheen, al was hij natuurlijk nog wel betrokken en was hij onderdeel van het team. Maar als team tel je niet precies wie wat doet. Je werkt als groep naar een bepaald doel toe. Dat geldt voor ieder bedrijf, je zegt niet 'hij heeft tien procent gedaan en hij heeft twintig procent gedaan'. Nee, dat is niet hoe je werkt. Iedereen heeft de intentie om een betere auto te maken en op basis van je rol en je functie binnen het bedrijf probeer je het beste te doen. Dat is hoe we werken en als één persoon er niet meer is, dan doen we het alsnog."

"De organisatie is op zich niet veranderd, omdat we al zo waren georganiseerd dat we zonder zijn input konden werken. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd, dat hij op sommige momenten minder aanwezig was dan op andere momenten. Het belangrijkste verschil is dat zijn input er nu niet meer is, maar de organisatie is op zich niet veranderd. We moeten het alleen zonder zijn input doen."

Vormen de tools een grotere beperking dan de mensen?

Waché voegt toe dat hij tevreden is met de technische mensen die Red Bull nog wel binnenboord heeft, waarbij het team uit Milton Keynes de contracten van vooraanstaande figuren als Enrico Balbo, Ben Waterhouse en ook Waché zelf begin dit jaar heeft verlengd. "Absoluut", luidt het antwoord op de vraag of hij tevreden is met het technische team dat er momenteel staat. "Als we ergens niet tevreden mee zijn, dan proberen we dat natuurlijk te veranderen of te compenseren. Als ik voor mezelf spreek: ik ben niet perfect in mijn rol, zoals niemand perfect is in het leven. En je moet zeker nooit denken dat je perfect bent. Je moet juist mensen om je heen verzamelen om je eigen zwaktes te compenseren, zo moet het zijn. Ik hoop en ik zie dat alle mensen onder mij in bepaalde dingen beter zijn dan ikzelf, om te compenseren wat ik niet kan doen. We zijn een groep en daarin is het niet zo dat de één zwakker is dan de ander. Nee, iedereen heeft sterke punten en het samenbrengen daarvan is het allerbelangrijkste. Een groep waarin één individu alles doet, bestaat niet. Het gaat erom hoe al die individuen samenwerken."

Een interessant aspect daarbij is dat Waché de tools die Red Bull ter beschikking heeft in zekere zin als een grotere beperking ziet dan de mensen, ook na het vertrek van Newey. "Het is waar dat je altijd tegen een beperking aanloopt bij alles wat je doet. Wat we hebben gecreëerd komt door de mensen en dus ben je in zekere zin altijd je eigen plafond. We werken iedere dag om dat plafond te verhogen. Als je de tools op de juiste manier gebruikt, dan worden die tools op een gegeven moment je plafond." Precies dat is bij Red Bull tot op zekere hoogte het geval volgens de 49-jarige Fransman. "Dat kan gaan over de simulaties. Alhoewel we in sommige opzichten misschien de beste zijn vergeleken met anderen, moeten we andere aspecten nog verbeteren. De windtunnel is één van die dingen", waarbij Waché al heeft aangegeven dat die wat achterhaald is. "Dat is waarom we beginnen met het ontwikkelen van een nieuwe windtunnel voor de komende jaren. Het bedrijf biedt ons die mogelijkheid door geld beschikbaar te stellen en daar zijn we erg dankbaar voor. Dat is een investering in onze prestaties in de toekomst."

Waché laat afsluitend wel weten dat de mensen altijd de voornaamste factor blijven, hoe belangrijk de technologie tegenwoordig ook is. "De mensen zijn altijd het belangrijkste, maar zoals in iedere organisatie geldt: als je de tools niet hebt, dan kunnen de mensen niets leveren. Het gaat om de combinatie van beide en het succes van Red Bull Racing hangt af van de combinatie van deze twee factoren", sluit Waché af.