Formule 1 GP van Australië

Exclusief: Lowdon over de toekomst van Cadillac na korte F1-wittebroodsweken

Na het behalen van de finish bij het F1-debuut in Melbourne verschuift de focus bij Cadillac naar prestaties. Teambaas Graeme Lowdon blikt terug en kijkt vooruit naar de volgende stap.

Jules de Graaf Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Graeme Lowdon, Cadillac F1 Team

De weg van Cadillac naar een uiteindelijk geaccepteerde Formule 1-inschrijving is uitgebreid gedocumenteerd. Toch valt de uitdaging waar het eerste echte start-upteam in een decennium voor heeft gestaan moeilijk te onderschatten.

Met het besef hoe lastig het is om het op te nemen tegen de gevestigde orde in de F1, mikt het team in het eerste seizoen op een respectabele basis. In zekere zin is dat al gelukt. Valtteri Bottas viel vroeg in de race uit door een probleem met het stuurwiel, maar Sergio Perez haalde bij het F1-debuut van Cadillac wel de finish.

In een exclusief gesprek met Autosport zegt teambaas Graeme Lowdon dat het team tevreden mag zijn met hoe het debuut is verlopen. De problemen bij sommige gevestigde teams tonen volgens hem aan hoe moeilijk het is om de nieuwe reglementen voor 2026 onder de knie te krijgen.

"We hebben opnieuw gezien dat het niet makkelijk is. Er waren een paar teams die zelfs niet eens aan de start verschenen", zegt Lowdon. "Bij Valtteri was het echt zonde, want er was duidelijk een probleem met het stuurwiel. Dat is extreem frustrerend, want wij maken die stuurwielen niet. Met Checo besloten we van een eenstopstrategie naar twee stops te gaan, omdat we dat net zo goed konden doen. Er was op dat moment toch geen dreiging van achteren."

Tijdens de GP in Melbourne viel Bottas vroeg in de race uit door een probleem met het stuurwiel, maar Perez haalde bij het F1-debuut van Cadillac wel de finish.

Tijdens de GP in Melbourne viel Bottas vroeg in de race uit door een probleem met het stuurwiel, maar Perez haalde bij het F1-debuut van Cadillac wel de finish.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Het was eigenlijk een hele goede pitstop. Ik weet niet precies wat de stoptijd was, maar iets van twee komma nog wat seconden. Dat was ook goed voor de jongens in de pitstraat. Dus ja, we hebben veel vertrouwen richting het volgende weekend en een basis waarop we echt verder kunnen bouwen."

Het uitvoeren van de eerste competitieve pitstops was slechts één onderdeel van de steile leercurve voor Cadillac. "We hebben enorm veel extra data verzameld", zegt Lowdon. "Het was natuurlijk geweldig geweest als we beide auto's aan de finish hadden gekregen, vooral voor de coureurs, maar ook voor het team en alle informatie die we hadden kunnen verzamelen. Maar, nogmaals: voor een allereerste grand prix is het al een geweldig resultaat om één van deze extreem complexe machines aan de finish te krijgen."

''Race ready''

In aanloop naar het F1-debuut investeerde Lowdon zwaar in het zogeheten ''race ready''-programma van het team: een uiterst realistisch schaduwprogramma waarin vanuit de bases in Silverstone en Charlotte grands prix uit 2025 werden gesimuleerd volgens een denkbeeldig raceweekendschema.

Daarbij werden onder meer strategische beslissingen in realtime geoefend, communicatieprocessen getest en zelfs situaties nagebootst waarin coureurs tijdelijk onbeschikbaar waren voor engineers vanwege media- en marketingverplichtingen.

Het uitvoeren van de eerste competitieve pitstops was slechts één onderdeel van de steile leercurve voor Cadillac.

Het uitvoeren van de eerste competitieve pitstops was slechts één onderdeel van de steile leercurve voor Cadillac.

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Zonder dat programma was het ongelooflijk moeilijk geweest om überhaupt te proberen de finish te halen", aldus Lowdon. "Er gebeurde veel tegelijk. Toen we de problemen met het stuurwiel bij Valtteri kregen, zaten we ongeveer op het moment dat we een pitstop overwogen. Iedereen moest dus veel informatie verwerken en er moesten veel beslissingen worden genomen. Als we al die racesimulaties niet hadden gedaan, was het veel moeilijker geweest."

"Het mooie is dat als je een stem via de intercom hoort, je geen idee hebt of die persoon in Charlotte zit, in Silverstone of hier in het kantoor achter de schermen. Precies zoals we het willen: iedereen werkt samen."

Focus op prestaties

Maar hoe trots Cadillac ook is dat de eerste horde is genomen, ze zijn niet naar de Formule 1 gekomen om slechts mee te doen. Na een F1-wittebroodsweek van slechts 72 uur tijdens het weekend in Melbourne ligt de focus nu op het verbeteren van prestaties.

"Uiteraard willen we de volgende keer beide auto's aan de finish krijgen en vervolgens snelheid toevoegen. We zien daar een duidelijke route naartoe. Dat is niet iets wat je van de ene op de andere dag kunt doen, want iedereen ontwikkelt door. Maar ik geloof echt dat we daar gaan komen en het gat langzaam zullen dichten."

