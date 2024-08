Rivaliteit tussen Norris en Piastri? "Ze willen allebei nummer één zijn"

Hij was het talent van de Britse autosportgeneratie en werd, net als Lewis Hamilton twee decennia voor hem, al op jonge leeftijd opgepikt door McLaren. Oogappel Lando Norris leek lange tijd voorbestemd om de nummer één van het Engelse team te worden, maar werd de laatste weken voor de zomerstop om de oren gereden door teamgenoot Oscar Piastri. De jonge Australiër is Norris in het kampioenschap tot op 32 punten genaderd en het zal misschien niet lang meer duren voor de twee echt dicht bij elkaar staan en McLaren keuzes zal moeten maken.

Het moderne Formule 1-tijdperk is namelijk bezaaid met voorbeelden van teams die een hoge prijs betaalden voor het feit dat ze twee gelijkwaardige coureurs hadden. McLaren hoeft daarvoor maar even terug te gaan in de eigen geschiedenis. Naar 2007 om precies te zijn, toen de renstal regerend wereldkampioen Fernando Alonso en rookie Lewis Hamilton onder contract had. Door onderlinge ruzies liepen beide coureurs de titel op één puntje mis. Andere beruchte rivaliteiten – zoals die tussen Ayrton Senna en Alain Prost (eveneens bij McLaren), Hamilton en Nico Rosberg bij Mercedes en Mark Webber en Sebastian Vettel bij Red Bull – hadden minder invloed op het eindresultaat, maar zorgden wel voor frictie en uiteindelijk het afscheid van ten minste een van de coureurs.

Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

McLaren-CEO Zak Brown kent uiteraard de voorbeelden van twee kapiteins op één schip, maar is niet bang dat het met Norris en Piastri ook die kant opgaat. In een exclusief gesprek met Motorsport.com zei de Amerikaan dat hij ervan overtuigd is dat de teamcultuur van McLaren sterk genoeg is om daar weerstand tegen te bieden.

Op de vraag waarom hij daar zo zeker van is, antwoordde Brown: "Relaties, communicatie en de twee individuen die we hebben. Ik bedoel, vergis je niet. Ze willen allebei nummer één zijn en ze zijn allebei nummer één. We hebben gewoon geen nummer twee. Maar ze racen voor het team. Ze zijn het type individu waarvan ik denk dat ze hard tegen elkaar kunnen racen en in hun eigen hoofd nummer één kunnen zijn, maar ook kunnen respecteren dat we met twee nummer één auto's rijden. Dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook altijd doen."

Dat respect bleek tijdens de Grand Prix van Hongarije. Piastri had de betere start en leidde de race lange tijd, maar een – door het team slechte getimede – pitstop van de Australiër, gaf de leiding in handen van Norris. Die kreeg tegen het einde van het team de opdracht de leiding (en daarmee de overwinning) om sportieve redenen terug te geven Piastri, een verzoek waar Norris vlak voor het einde schoorvoetend aan voldeed.

De beslissing werd door buitenstaanders met gefronste wenkbrauwen bekeken. Norris verloor immers zeven (mogelijk belangrijke) punten in zijn strijd om de wereldtitel. Brown is echter van mening dat het nog te vroeg in het seizoen was om de ene coureur boven de andere te verkiezen. Met Norris op 78 punten van Max Verstappen en Piastri daar nog eens 32 punten achter, is die tijd nog niet gekomen voor McLaren. "Natuurlijk, als je later in het kampioenschap komt en de ene coureur heeft meer kans dan de andere, dan ga je misschien kijken naar dingen die je strategisch anders doet", erkende Brown. "Maar we behandelen ze gelijk. Dat weten ze, daar genieten ze van en ze respecteren onze beslissingen als we soms wat concessies moeten doen. Daar hebben ze veel respect voor. Dus ik denk dat we geluk hebben met de twee mensen die we hebben."

Op de vraag of het bewaren van de lieve vrede tussen Norris en Piastri de grootste test zal zijn voor de teamcultuur die hij en teambaas Andrea Stella bij McLaren proberen op te bouwen, zei Brown: "Ik denk dat een cultuur zichzelf opbouwt. Je bepaalt de richting en de toon, maar je kunt het niet forceren. Andrea en ik, en iedereen hier, zijn racers. We zijn eerlijk, we zijn behoorlijk agressief in ons streven naar prestaties. Maar op een eerlijke manier, niet om alles te winnen."