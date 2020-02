Gasly: "Ben fysiek en mentaal sterker dan voorgaande seizoenen"

Gasly heeft een moeilijk 2019 achter de rug, doordat hij halverwege het seizoen zijn stoeltje bij Red Bull Racing verloor. Bij Toro Rosso herpakte hij zich echter uitstekend, met als kers op de taart een tweede plaats in de Grand Prix van Brazilië. Op de vraag wat de doelen zijn voor het seizoen 2020, zei Gasly tegen Motorsport.com: “Ik ben een competitieve jongen. Ik wil punten scoren, consistent zijn en het hele jaar hard gaan, maar ik beschik op dit moment niet over genoeg informatie om te kunnen zeggen of we voor plekken in de top-vijf, top-acht, top-twaalf of top-vijftien gaan strijden. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat we het dit jaar beter willen doen dan vorig jaar en vorig jaar zijn we zesde geworden in het kampioenschap. Dit jaar willen we dus vijfde proberen te worden. Dat is waarvoor we gaan, dat is de grote wens van dit team.”

“Persoonlijk wil ik het natuurlijk ook beter doen dan vorig jaar”, vervolgde de 24-jarige coureur uit Rouen, die in 2019 na een moeizame eerste seizoenshelft bij Red Bull werd teruggezet naar Toro Rosso, dat nu AlphaTauri heet. “Ik hoop de lijn van de laatste paar races van vorig seizoen - in Brazilië finishte ik op het podium - door te kunnen trekken. En ik wil dus consistent zijn, minder fouten maken en gewoon sterker zijn.”

Behalve de naamsverandering is er volgens Gasly weinig veranderd bij het Italiaanse team. “Ik draag andere kleren. Maar het zijn verder dezelfde mensen”, aldus Gasly. “We zitten ook nog steeds in Faenza. Dus er is geen sprake van een grote verandering. Het voelt in elk geval niet heel anders.” AlphaTauri is de naam van de kledinglijn van Red Bull. “Ik vind het wel spannend. Ik ben mijn hele leven al dol op de Formule 1 en mode is een andere grote passie van me. Om die twee werelden samen te zien komen, vind ik wel opwindend. Ik heb nu ook meer kleding dan eerst. Ik moet op zoek naar een grotere kledingkast! De nieuwe naam is ergens wel een nieuwe start. Het is een spannend project.”

Gasly voelt zich sterker dan een jaar geleden, toen hij aan de vooravond stond van zijn debuut bij het grote Red Bull. “Ik heb een goede winter achter de rug. Ik heb met de kerst wat tijd met familie doorgebracht en heb oud en nieuw gevierd met vrienden. Ik heb een beetje rustig aan gedaan en geprobeerd om even niet met racen bezig te zijn, aangezien de seizoenen alsmaar langer worden en er steeds minder tijd voor familie en vrienden overblijft. Ik heb dus een leuke tijd gehad en ben daarna weer in training gegaan om mijzelf voor te bereiden op dit jaar. Ik ben naar de VS geweest om te trainen en dat ging er vrij stevig aan toe. Ik ben voor mijn gevoel fysiek en mentaal nu beter voorbereid dan voorgaande seizoenen. Ik ben klaar om aan de slag te gaan.”

Met medewerking van Roberto Chinchero en Alex Kalinauckas

Video: AlphaTauri onthult de AT01 voor 2020: