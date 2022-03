Terwijl de nieuwe 2022-auto’s buiten hun eerste rondjes draaien over de Catalaanse omloop, neemt Pierre Gasly plaats aan een tafeltje in de hospitality van AlphaTauri voor een interview met Motorsport.com. De 26-jarige Fransman oogt kalm en zelfverzekerd. Hij laat weten dat hij na laatste race van vorig jaar in Abu Dhabi geen echte break heeft genomen, maar stug door is blijven trainen, om zo fit mogelijk te zijn voor de start van het nieuwe seizoen.

“Ik weet dat het een zeer lang en fysiek heel intens jaar gaat worden”, vertelt hij. “We hebben 23 races die we in een kortere periode zullen afwerken dan vorig jaar. Ik wilde niet te lang vrijaf nemen omdat als ik tot en met de laatste race wil presteren, er lang en hard getraind moest worden. Maar ik verkeer nu in de vorm van mijn leven. Ik voel me top. Ik ben klaar voor dit jaar.”

Gasly maakte vorig seizoen een ijzersterke indruk. Geregeld was hij met zijn blauw-witte AlphaTauri vooraan in het middenveld te vinden, vechtend met de coureurs van McLaren en Ferrari. In Azerbeidzjan stond hij op het podium, in Zandvoort, Mexico en Abu Dhabi waren er zeer verdienstelijke vierde plaatsen. Zowel op als naast de baan blaakte hij van het zelfvertrouwen. En dat is aan de vooravond van het F1-seizoen 2022 niet anders, ondanks dat nog moet worden afgewacht om wat voor resultaten er dit jaar gestreden kan worden als gevolg van de introductie van een compleet nieuwe auto.

“Ik heb er zeer veel vertrouwen in”, zegt Gasly. “Ik ben erg blij met de mensen die ik nu om me heen heb. Ik ben zeer te spreken over mijn engineers, de manier waarop als team functioneren en de verantwoordelijkheden die ik binnen het team draag. Ik moet zeggen dat ik goed in mijn vel zit. Ik weet dat het een belangrijk jaar wordt in mijn carrière, als het gaat om de volgende stap. Maar vorig jaar ging het fantastisch en mijn doel voor dit jaar is om het net zo goed of zelfs beter te doen. Ik wil dit team zo ver mogelijk naar voren brengen op de grid. Dat is mijn persoonlijke doel.”

In 2021 vervulde Gasly met glans de rol van teamleider binnen AlphaTauri, terwijl Yuki Tsunoda zijn debuut maakte. Met 110 punten was de coureur uit Rouen eigenhandig verantwoordelijk voor de zesde plek die het team uit Faenza bij de constructeurs behaalde. Gasly hoopt dat Tsunoda dit jaar een grotere bijdrage kan leveren, nu de Japanner niet langer een rookie is.

“Hij had het niet makkelijk vorig jaar, maar als je naar het middenveld kijkt, dan heb je een tweevoudig wereldkampioen met Fernando Alonso bij Alpine, een viervoudig wereldkampioen met Sebastian Vettel bij Aston Martin, Ferrari met een sterk rijderspaar en McLaren met twee uitstekende coureurs. Het gevecht in het middenveld was weekend na weekend heel intens. Ik was dan ook niet verrast dat hij het moeilijk had. Ik denk dat het voor niemand makkelijk zou zijn geweest. Ik hoop dat hij dit jaar vaker kan presteren zoals hij tegen het einde van het seizoen deed, vaker punten kan scoren en een belangrijke speler kan worden in dit gevecht. Want het is altijd makkelijker wanneer je twee auto’s hebt die zich in de strijd kunnen mengen. Ik ben er echter zeker van dat hij daarin zal slagen.”

Wat er in 2022 mogelijk is, is op dit moment nog volstrekt onduidelijk, maar als het om het functioneren van het team gaat, is Gasly erg content. “We hebben vertrouwen in eigen kunnen, dat we het maximale kunnen halen uit de auto die we hebben”, stelt hij. “We beschikken over goede engineers en we hebben vorig jaar laten zien dat we zeer efficiënt kunnen werken. Dus daar hebben we wel een goed gevoel over. Maar als het om de auto gaat, zijn er nog veel vraagtekens. Het gaat immers om een volledig nieuwe auto. Iedereen heeft zo’n beetje vanaf nul moeten beginnen. Het is nu zaak om uit te vinden hoe we het maximale uit deze wagen kunnen halen en waar we nog wat nodig hebben.” Waar AlphaTauri staat ten opzichte van de concurrentie, daar kan echt nog geen zinnig woord over gezegd worden. Gasly: “In Bahrein zullen we erachter komen of we goed werk hebben geleverd met de nieuwe auto en wat ons doel kan zijn voor het seizoen.”

Pierre Gasly jaagt de AlphaTauri AT03 over het circuit van Barcelona. Foto: Alessio Morgese

‘Aanpassen altijd nodig’

De nieuwe bolides voor 2022 zijn voor de coureurs heel anders om mee te rijden dan de wagens die de afgelopen jaren werden gebruikt in de Formule 1. “Het was anders”, zegt Gasly over zijn eerste rij-impressie van de AT03. “Het is absoluut een ander gevoel vergeleken met auto van vorig jaar. Maar dat had ik ook wel verwacht gezien alles wat er is veranderd.”

De wagens hebben een compleet nieuw aerodynamisch pakket gekregen, waarbij er net als in de jaren tachtig weer gebruik wordt gemaakt van het grondeffect. “Alles is anders. Hoe de auto stuurt, hoe snel de auto reageert, de balans van de auto, hoe de wagen zich gedraagt in de bochten. Het voelt allemaal een beetje anders”, doet Gasly uit de doeken. “Ook is het zicht anders door de wheel covers aan de voorkant. Je moet andere referentiepunten nemen, doordat alles om je heen er anders uitziet. Dus alles bij elkaar is het een behoorlijk verschil.”

Mocht het nodig blijken dat er een andere rijstijl nodig is, dan zij het zo. “Je moet overal open voor staan. Als de auto een andere rijstijl vereist, dan is dat iets wat simpelweg moet gebeuren. Natuurlijk probeer je altijd om de auto zoveel mogelijk af te stemmen op jezelf en de manier waarop jij graag rijdt, dus dat is ook zeker waar we in het begin aan zullen werken. We moeten zien waar de beperkingen en zwakke plekken van deze auto zich bevinden. Maar als we die niet kunnen verhelpen, dan zal je als coureur bereid moeten zijn om een paar dingen te veranderen.”

Volgens Gasly hoeft het aanpassen van de rijstijl echter geen ramp te zijn. “Het is altijd wel een beetje nodig”, stelt hij. “Het zal wat oefening en herhaling vergen. Het is niet iets wat je zo even voor elkaar hebt. Maar als coureur ben je je constant aan het aanpassen. Zelfs gedurende een race. Je hebt altijd eerst iets meer onderstuur voordat het overstuur wordt, doordat je voor meer graining hebt. En dat is iets wat je van nature al doet op basis van wat je voelt. Het is dus ook weer niet zo dat het heel veel tijd kost. Het hangt gewoon af van wat je voelt en wat je denkt dat de auto nodig heeft om hard te gaan.”

Dat Gasly tijdens zijn loopbaan met aardig wat verschillende formulewagens heeft gereden, kan er mogelijk voor zorgen dat hij zich sneller kan aanpassen aan 2022-auto dan sommige andere coureurs. “Ik denk dat dit zeker kan helpen”, meent hij. “Voordat ik in de Formule 1 kwam, heb ik Formule Renault 3.5, GP2, Super Formula en Formule E gereden. Dat zijn allemaal zeer snelle wagens, afgezien van de Formule E dan. En tegelijkertijd testte ik ook voor Red Bull. Ik heb dus met veel verschillende snelle auto’s gereden en ik denk dat mij dat altijd wel geholpen heeft om mij vlug aan te passen aan een nieuwe klasse.”

Pierre Gasly in de AlphaTauri AT03. Foto: Red Bull Content Pool

Wereldtitel Verstappen

Terwijl Gasly de degens aan het kruizen was met de Ferrari’s en McLarens, voerden Max Verstappen en Lewis Hamilton aan de voorkant van het veld een episch duel om de wereldtitel. Beelden van Gasly die met open mond naar een herhaling van de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi staat te kijken, gingen de hele wereld over.

“Ik was er zeker van dat Max op verse zachte banden alles uit de kast zou halen om het kampioenschap te winnen”, kijkt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar terug op de heftige ontknoping van het Formule 1-seizoen “Dat zou ik zelf ook hebben gedaan. We hebben het over de kans om wereldkampioen te worden terwijl er nog maar één ronde te gaan is. Het is moeilijk om je een voorstelling te maken van hoe dat in de auto moet zijn geweest. Je zal en moet die andere wagen gewoon voorbij moeten zien te komen. Ik vond het een mooie actie van Max en de bochten die volgden waren ook erg intens. Dit was zo’n moment waar in onze sport nog jaren over gesproken wordt.”

Gasly zegt met volle teugen genoten te hebben van de titelgevecht waar zijn oude team in verwikkeld was. “Ik heb altijd geweten dat Red Bull op een zeker moment weer zou winnen. Ze hebben vier keer een titel gepakt met Sebastian Vettel en hebben een briljant team vol slimme mensen. Ik wist dat het eraan zat te komen. Maar het was vorig jaar zo intens dat ik niet zeker was of het Max of Lewis ging worden. Het was geweldig om het gevecht te volgen tussen de twee beste Formule 1-teams van dit moment. Ik heb vorig jaar na afloop van de raceweekenden steeds de hoogtepunten teruggekeken en vond het geweldig om te zien wat er zich aan de voorkant van het veld afspeelde.”

Toekomst

Gasly’s droom is uiteraard om zelf met Red Bull voor de titel te strijden. Mogelijk dient er zich in 2023 een kans aan, aangezien Sergio Perez afgelopen zomer voor slechts één jaar bijtekende. Maar wat doet hij als een terugkeer naar de hoofdmacht na weer een solide seizoen opnieuw uitblijft? Gaat hij dan om zich heen kijken? “Helmut [Marko] heeft het al gezegd, dus het is geen geheim meer dat ik na dit jaar nog één jaar op mijn contract heb”, zegt Gasly. “Dan is het duidelijk: of we maken de stap naar Red Bull, of niet. Wat er daarna gebeurt, het is nog veel te vroeg om het daarover te hebben. Ik focus me nu op dit jaar, dat het zo goed mogelijk gaat. Maar het mag duidelijk zijn dat ik in een snelle auto wil zitten waarmee ik voor overwinningen kan vechten. Dat is het enige dat telt voor mij. Ik wil races winnen in de Formule 1 en heb een auto nodig die me daartoe in staat stelt. We zullen het met Helmut bespreken wanneer het moment daar is.”

Ondanks dat 2022 een cruciaal jaar kan zijn voor carrière, voelt Gasly geen extra druk. “Nee, ik weet dat ik hetzelfde moet doen als ik in de afgelopen jaren gedaan heb. Ik moet gewoon blijven presteren, het team naar voren blijven pushen en ze de goede kant op blijven loodsen. Nee, ik ben juist heel enthousiast over deze situatie. Ik hoop alleen dat we een snelle auto hebben. Dat is op dit moment het voornaamste.”