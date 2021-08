Interview: Juan Pablo Montoya over Max, Jos en zoon Sebastian

Dit weekend neemt Juan Pablo Montoya voor de derde keer deel aan de 24 uur van Le Mans. De Formule 1-expert van Motorsport.tv bestuurt samen met de Zweed Henrik Hedman en de Brit Ben Hanley de LMP2-auto van het Amerikaanse DragonSpeed. Voordat de Colombiaan afreisde naar Frankrijk nam hij uitgebreid de tijd om Motorsport.com Nederland te woord te staan.

“Ik vind dat Max Verstappen tot dusver een zeer goede job heeft gedaan”, zegt Montoya, wanneer de eerste seizoenshelft in de Formule 1 ter sprake komt. “Het moeilijkste voor hem dit jaar is dat hij in een nieuwe situatie zit. Hij is altijd de jager geweest, niet degene op wie iedereen aan het jagen is. Het is geweldig voor hem dat hij nu in deze situatie zit, maar als jij degene bent op wie gejaagd wordt, dan moet je de dingen wel iets anders gaan benaderen. Zo kunnen coureurs die in het verleden niet zo agressief waren in een onderling duel, nu ineens wel zeer agressief zijn. Dat hebben we wel gezien met Lewis Hamilton.”

“Hopelijk kan Max dit jaar het kampioenschap winnen”, vervolgt de zevenvoudig racewinnaar in de Formule 1. “Maar linksom of rechtsom zal dit een geweldige ervaring voor hem zijn met het oog op de toekomst.” Montoya denkt dat Verstappen alleen op Silverstone wat heeft laten liggen, door tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix geen eieren voor zijn geld te kiezen toen Lewis Hamilton bij hem aan de binnenkant dook in Copse. “Op Silverstone had hij een auto die een stuk sneller was dan de Mercedes. Hij had Lewis erlangs kunnen laten en hem terug kunnen pakken op strategie”, stelt hij. “Maar de Max die wij kennen, gaat niet van zijn gas. Ik had in mijn jongere jaren precies hetzelfde gedaan hoor. Ik zou ook niet van mijn gas zijn gegaan. Maar met de kennis en ervaring die ik nu heb, zou ik dat wel doen, als ik weet dat ik in de snellere auto zit. Max was echter gewend aan een situatie waarin hij de aanvallende partij was en anderen voor hem liften. Maar nu hij is er op een harde manier achtergekomen dat Lewis niet langer voor hem lift.”

Volgens Montoya heeft Verstappen ervoor gezorgd dat we dit jaar een nieuwe Lewis Hamilton te zien hebben gekregen. “Lewis had altijd de beste auto, dus hij hoefde nooit risico's te nemen. Het zou over een heel seizoen genomen toch wel zijn kant op vallen”, aldus Montoya. “Nu zien we een heel andere Lewis, één die we al een paar jaar niet meer hebben gezien. En dat is positief. We zien hem pushen zoals hij in jaren niet meer heeft gedaan. Hij wordt gedwongen om dieper te gaan dan hij in voorgaande jaren is gegaan en moet mentaal en fysiek uit vaatjes tappen waar hij al een poosje niet meer uit had getapt. Omdat het simpelweg niet nodig was. Ik denk dus dat Max ervoor heeft gezorgd dat we een nieuwe Lewis te zien hebben gekregen, doordat hij nu een stapje verder moet gaan. En dat is geweldig voor de sport.”

Hoewel Montoya duimt voor Verstappen, is hij er niet gerust op dat de Nederlander er ook met de wereldtitel vandoor gaat. “Het is lastig te voorspellen hoe het dit jaar afloopt. De reden dat Lewis al zo vaak wereldkampioen is geworden is ook dat hij het allemaal al een keer heeft meegemaakt. En de Mercedes is voor de zomerstop weer wat sneller geworden. Ik verwacht dat dat ook wel van invloed zal zijn op het verdere verloop van het seizoen. Mercedes was oprecht snel in Hongarije en ik denk dat dat voor iedereen wel als een verrassing kwam. Ik vond dat in elk geval wel verrassend.” Daarnaast heeft Montoya nog een puntje van kritiek als het om Red Bull gaat. “Ik denk dat ze bij Red Bull minder moeten praten en zich meer moet focussen op wat er op het circuit moet gebeuren. Na het incident op Silverstone gingen ze een beetje ver in hun poging om een punt te maken, in plaats van dat ze het allemaal achter zich lieten en de blik naar voren wierpen, wat volgens mij het beste was om te doen.”

Juan Pablo Montoya in gesprek met Max Verstappen bij de Grand Prix van Mexico in 2016. Foto: Red Bull Content Pool

‘Door Jos zag ik eruit als een held’

Montoya was zelf van 2001 tot en met 2006 actief in de koningsklasse van de autosport. Zodoende stond hij twee seizoenen samen met Jos Verstappen op de grid, in 2001 en 2003. Heel vaak kwamen de twee elkaar echter niet tegen op het circuit. “Ik heb eigenlijk niet zo vaak met Jos geracet”, aldus Montoya. “Toen ik in de Formule 1 reed, zat Jos ook niet echt in een competitieve auto. Iedereen zei altijd dat hij supersnel was. Maar hij is er nooit echt in geslaagd om het maximale uit zijn carrière te halen.”

Ook in de paddock kwamen de twee elkaar nauwelijks tegen. Montoya: “Niet veel. Iedereen was in die tijd ook heel erg op zichzelf. Niemand was met elkaar bevriend, niemand sprak met elkaar. De enige coureurs met wie ik sprak, waren Rubens Barrichello en Fernando Alonso. En af en toe Felipe Massa. Maar dat was het ook wel. Ik sprak überhaupt maar weinig mensen. Ik groeide op met de mentaliteit dat je iedereen moest verslaan en geen vriendschappelijke banden met anderen moest hebben in het racen. Je wilde geen situatie hebben dat je ging twijfelen of je iemand wel of niet hard moest aanvallen. De Formule 1 was een keiharde omgeving. Tegenwoordig is het iets meer ontspannen. Mede door de sociale media is het allemaal wat speelser geworden. In dat opzicht is de sport wel veranderd.”

Een beroemd moment waarop Montoya en Verstappen elkaar wel tegenkwamen op de baan, was tijdens de Braziliaanse Grand Prix in 2001. De Colombiaan reed in nog maar zijn derde Formule 1-race aan de leiding van de wedstrijd toen hij bij de Arrows van Jos Verstappen aankwam. De Nederlander liet Montoya op het rechte eind naar de vierde bocht erlangs en stuurde zijn auto terug naar de racelijn, om vervolgens hard achterop de Williams-BMW te klappen. Montoya koestert echter geen enkele wrok over dit moment. “Ook als ik die dag niet met Jos was gecrasht, zou ik die race waarschijnlijk niet gewonnen hebben. Het ging namelijk regenen en de Michelins waren in die tijd tien seconden per ronde langzamer.“

“Maar dankzij Jos zag ik eruit als een held!“, vervolgt hij met een lach. “Natuurlijk was ik er destijds heel kwaad over, maar het was het was”, haalt Montoya er nu zijn schouders over op. “Bovendien gebeurde het in die tijd vaker dat er wat stuk ging in de auto. Dus misschien zou ik ook nog wel door iets anders zijn uitgevallen. Ik was eigenlijk al heel erg blij dat ik aan de leiding van de race reed! Dat ik Michael voorbij was gegaan en aan de kop reed van een Grand Prix. Het gaf me het vertrouwen dat ik het in me had om vooraan mee te doen in de Formule 1.”

'Sebastian is slimmer dan ik'

Wat Jos en Juan Pablo gemeen hebben, is een racende zoon. Waar Max dit jaar om de Formule 1-titel strijdt, gaat Sebastian voor een goede eindklassering in de Duitse en Italiaanse Formule 4. In beide kampioenschappen is de 16-jarige Montoya bezig aan zijn tweede jaar. In de Duitse Formule 4 staat hij momenteel tweede in het klassement, achter Van Amersfoort-coureur Oliver Bearman. In het Italiaanse kampioenschap, waarin Bearman eveneens aan de leiding gaat, is er een derde plek in de tussenstand.

“Het gaat geweldig”, aldus een trotse vader. “We hebben dit jaar veel tweede plaatsen behaald. Het enige lastige was dat we niet begrepen hoe Van Amersfoort Racing het hele seizoen zo snel kon zijn. Maar in de laatste race werd de rijder die alles aan het winnen was, gediskwalificeerd [vanwege een overtreding van de technische regels]. Dat verklaarde voor ons wel een hoop. Vorig jaar reed Sebastian bij Prema en was hij sterker dan Bearman, maar dit jaar komt hij niet bij hem in de buurt. Dat Bearman dit jaar alles en iedereen verslaat, kwam dus als nogal een verrassing. Maar ik druk Sebastian op het hart dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken en zich gewoon op zijn eigen werk moet focussen. Als we een goede job doen, komt het vanzelf onze kant op. Dat weet ik zeker. Tot dusver zit hij er elk weekend goed bij. Hij is hard aan het pushen en mensen aan het inhalen. Hij is een echte racer. Dat is mooi om te zien.”

Montoya is nauw betrokken bij de carrière van zijn zoon, maar wil zich ook weer niet te veel bemoeien met Sebastian. “Ik probeer bij zoveel mogelijk races te zijn. Dat is soms niet makkelijk, want sommige races vallen samen met mijn eigen wedstrijden en andere dingen die ik doe”, zegt Montoya. “Maar hoewel ik er veel voor hem probeer te zijn, vind ik het ook belangrijk dat hij het zonder mij redt en problemen zonder mij kan oplossen. Als hij iets nodig heeft van me, dan ben ik er natuurlijk voor hem. Maar uiteindelijk is hij toch degene die het moet gaan doen. We zullen zien hoever hij gaat komen. Maar hij is enorm snel en heeft veel talent.” Montoya ziet eigenlijk maar weinig overeenkomsten tussen hem en zijn zoon. “Hij doet heel veel dingen beter dan ik”, stelt hij. Lachend: “En hij is veel slimmer dan ik, wat overigens niet zo heel moeilijk is!” Terug op serieuze toon: “Maar hij is echt een goede racer. Hij is heel goed in verdedigen en inhalen. Zijn racevaardigheid is ongelofelijk. Ik ben ontzettend trots.”

Mogelijk dat er in de toekomst dus weer een Montoya op de Formule 1-grid plaatsneemt. Er zou al contact zijn geweest van verschillende Formule 1-teams over een plek in het opleidingsprogramma. Volgens Montoya is men daar de afgelopen maanden niet meer mee bezig geweest. “We zijn ons vooral aan het focussen op waar we nu mee bezig zijn. Als er een kans komt, dan is dat mooi, maar voor nu is dat niet iets wat onze prioriteit heeft. Sebastian heeft een kampioenschap om te rijden.” Wie weet komt het ooit nog van een strijd tussen Montoya en Verstappen in de Formule 1. “Dat zou gaaf zijn! Je weet maar nooit. We zullen zien! Max en Sebastian hebben wel wat van elkaar weg. Het zijn allebei echte racers. Ze willen mensen inhalen, ze gaan niet zitten wachten. En ze doen alles wat nodig is om de klus te klaren.”

Sebastian Montoya, de zoon van Juan Pablo Montoya. Foto: Prema Powerteam