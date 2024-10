In 2026 gaat het complete Formule 1-reglement op de kop. Niet alleen komen er nieuwe auto's, ook de krachtbronnen krijgen een make-over. Voor de F1-teams dus de mogelijkheid om met een compleet blank canvas de toekomst tegemoet te treden.

Bij Aston Martin pakken ze een en ander rigoureus aan. Niet alleen zit het team uit Silverstone sinds enige tijd in een compleet nieuwe fabriek, de stal heeft vanaf volgend jaar in Adrian Newey een nieuwe auto-ontwerper in dienst en krijgt in Honda een nieuwe en exclusieve motorleverancier.

De Japanse motorenbouwer werkte sinds 2019 samen met Red Bull Racing (en dus Newey), maar verliet aan het einde van 2021 officieel de Formule 1. In plaats daarvan werd het 'technisch partner' van het team uit Milton Keynes en dat leverde het team en Honda geen windeieren. In 2022 en 2023 werd de constructeurstitel gewonnen.

Bij Aston Martin wordt alles op alles gezet om het stokje van Red Bull over te nemen. In een exclusief interview met Motorsport.com zegt Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, dat hij hoopt dat de komst van Newey naar Aston Martin kan leiden tot een herhaling van de successen die de Japanners met Red Bull bereikten. "We zijn blij om te zien dat Aston Martin stappen zet om de concurrentiepositie als team te versterken", aldus Watanabe. "We vinden het bemoedigend dat ze hun managementstructuur hebben verstevigd, met de komst van Newey. Ik heb eerder met Newey gewerkt en hij heeft een ongelooflijke passie voor het bouwen van snelle auto's."

Watanabe sluit niet uit dat het in de toekomst weleens tot een botsing zou kunnen komen tussen wat Honda wil (en kan) en wat Newey en Aston Martin eisen. "Hoewel wij de krachtbron bouwen en zij [Aston Martin] het chassis van de auto, zullen er momenten zijn waarop onze visies niet altijd overeenkomen", zo heeft Watanabe bij Red Bull ervaren. "In zulke gevallen ontstond er dan een conflict tussen wat het chassisteam en de motorenafdeling wil, maar samen zijn we [Honda en Red Bull] er altijd in geslaagd om de beste auto ter wereld te maken."

"Nu Newey bij Aston Martin gaat werken, verwacht ik dat er soortgelijke uitdagingen zullen ontstaan, maar ik hoop dat dit ertoe zal leiden dat het Aston Martin Honda-team het beste ter wereld wordt. We zijn voorbereid op een aantal conflicten. En natuurlijk niet alleen met Newey", aldus Watanabe.

Vier partijen bezig met één project

Bij Aston Martin is Honda samen met het team en partners Aramco en Valvoline hard bezig met de productie van de beste krachtbronnen. De samenwerking met Honda was al eerder in kannen en kruiken, de komst van Aramco en Valvoline werd dit jaar definitief. "Tijdens de Grand Prix van Monza hebben afgevaardigden van de vier bedrijven met elkaar gesproken en daar is een overeenkomst getekend", vertelt Watanabe. "We hebben daarna de bekendmaking gedaan, maar we waren daarvoor al met de brandstof, de smeermiddelen en de krachtbron voor 2026 bezig. Maar met dit soort technologieën is het heel belangrijk om een stevige basis te hebben om problemen die in de toekomst kunnen opspelen te voorkomen. Daarom moesten we contractueel vastleggen wat de rechten en de verantwoordelijkheden van alle partijen zijn. Hierdoor kunnen de ingenieurs in alle rust werken."

Watanabe doet ook uit de doeken welk bedrijf welke taken op zich neemt. "Aston Martin neemt de leiding, wij nemen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de motor, Aramco gaat uitstootvrije brandstof ontwikkelen en Valvoline neemt de ontwikkeling van de smeermiddelen op zich", somt de Japanse topman op. "We hebben de rollen, de kosten en het intellectuele eigendom dat uit deze ontwikkelingen komt ook op papier gezet."

De samenwerking met Aramco zorgt ook ervoor dat Honda niet verder gaat met ExxonMobil. Dat bedrijf levert de brandstoffen aan Red Bull Racing en is betrokken geweest bij de eerste brandstoffen van Honda die uitstootvrij zijn. De kennis die Honda daarin heeft opgedaan neemt het nu mee naar Aramco. Alles meenemen kan echter niet, zegt Watanabe. "We hebben de technologie en de kennis, maar we hebben limieten in hoeverre we dat mogen gebruiken. Natuurlijk mag Honda de kennis gebruiken, maar als het gaat over het gebruik van de technologieën moeten we ons houden aan de grenzen die wie in de afspraken over het intellectuele eigendom hebben gemaakt."