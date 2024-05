De Formule 1 introduceerde in 2014 het huidige systeem met strafpunten. Sindsdien hebben meerdere rijders de grens van twaalf punten - en daarmee een automatische schorsing voor een race - benaderd: Daniil Kvyat in 2017, Lewis Hamilton in 2020 en Pierre Gasly in 2023. In al deze gevallen hing de schorsing maar een paar maanden boven hun hoofd. Voor Kevin Magnussen is die periode aanzienlijk langer. De Deen staat nu op tien strafpunten en moet zich dus liefst elf maanden netjes gedragen, aannemende dat hij aan de start staat van het Formule 1-seizoen 2025. Pas dan vervallen zijn eerste punten en kan hij weer wat vrijer ademen.

Dat zijn in totaal zeventien races in 2024 waarin elke overtreding hem de kop kan kosten, zelfs een onschuldig incident zoals dat van Logan Sargeant in de Grand Prix van China - door per ongeluk de safety car in te halen bij het uitkomen van de pitstraat. En dat terwijl Magnussen juist bekend staat als een van de meest agressieve rijders van het veld. Het eerste raceweekend met de dreigende schorsing boven zijn hoofd heeft de Haas F1-coureur inmiddels achter de rug. Hoe vond hij het in Imola? “Ik heb er niet aan gedacht”, stelt de ervaren rijder in een exclusief interview met Motorsport.com. “Ik moet blijven pushen, anders moet ik de komende twintig races cruisen. Dat ga ik niet doen. Het heeft ook geen zin.”

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

We spreken hem in het motorhome van Haas. De Deen is zoals altijd welbespraakt en duidelijk in zijn antwoorden. Hij steekt zijn mening over de kwestie niet onder stoelen of banken. “Als je het vergelijkt met de manier waarop ik duelleerde met Lewis in Miami - steviger dan dat kan ik niet”, zegt hij op de vraag of hij in Imola inhield in de duels met concurrenten. Door dat duel met Hamilton verkeert Magnussen nu in deze situatie. Hij verdedigde daar dusdanig hard, zodat teamgenoot Nico Hülkenberg voor hem tijd kon pakken. De Deen erkent dat Haas hem in Miami niet gevraagd had om zo defensief te rijden. Eerder in het jaar deed hij datzelfde al met succes in Saudi-Arabië, destijds wel op verzoek van de Amerikaanse renstal. “Ik denk dat je de redenen wel begrijpt. In Imola was het mogelijk om de jongens voor me in te halen en op jacht te gaan naar punten, dus ik hoefde daar niets geks te doen. Het is niet mijn standaard. Ik doe wat ik kan en ik weeg de voor- en nadelen af of het nut heeft of niet. Ik probeer het in elk geval.”

In de vijftien minuten in Monaco dat we hem spreken, toont Magnussen zich zowel berouwvol als strijdvaardig over dit onderwerp. Het begon allemaal met zijn agressieve rijgedrag in Jeddah ten opzichte van Tsunoda en Albon. De touché met Albon leverde hem drie strafpunten op - “daar gebeurde niets”. Clashes met Hamilton en Sargeant in Miami maakten zijn situatie penibeler.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Er waren dit jaar enkele situaties waar het de moeite was om te vechten, ook al reed ik niet eens in de punten. We maakten als team aanspraak op punten. Mijn positie op de baan had invloed op de kans op punten in deze races. Het is dus lastig om te zeggen dat ik spijt heb van wat ik heb gedaan… Ik hou er niet van om dit spelletje te spelen, ik probeer altijd binnen de regels te blijven. Ook al probeer ik stevig te knokken met andere jongens en ben ik over de grens gegaan en heb ik een straf gekregen. Ik accepteer die straf. Het is de vraag of de regels correct zijn. Ik heb mijn ideeën al geopperd over hoe dingen beter kunnen. Naar mijn mening zit er een fout in de regels, maar ik maak ze niet. ‘Don’t hate the player’, snap je? Het is zoals het is.”

Regels moeten beter

Volgens Magnussen moeten de F1-officials veel meer toelaten, net zoals hij meemaakte toen hij in 2021 en 2022 in de Amerikaanse IndyCars en sportscars reed. Hij plaatst ook zijn vraagtekens bij de updates van de sportieve richtlijnen die dit jaar zijn doorgevoerd in de Formule 1. Naar zijn mening zijn ze veel te uitgebreid en ingewikkeld. Wanneer een rijder bijvoorbeeld buitenom probeert in te halen - zoals Magnussen versus Sargeant in Miami - staat geschreven dat de aanvallende rijder te allen tijde binnen de track limits moet blijven. Daar is natuurlijk wel medewerking van de tegenstander voor nodig, en dat is logischerwijs zeker niet altijd het geval. Magnussen is ook van mening dat “ze dingen in de regels hebben gezet die ervoor zorgen dat je als rijder aan de buitenkant gewoon kan insturen en op iemand kan inrijden, waarna de rijder aan de binnenkant een straf krijgt. Waar is het gezonde boerenverstand? Waar is het instinct? Waarom zijn al deze regels nodig? Laat ons gewoon racen en ons instinct gebruiken. We willen allemaal de finish halen, we willen allemaal netjes racen.”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Toch heeft de huidige situatie waarin hij verkeert ook positieve kanten, erkent Magnussen: “Ik begrijp de FIA nu beter door bepaalde gesprekken. Ik ben niet blij met de huidige regels. Maar ook zij doen hun best om het zo goed mogelijk te maken. In dit proces heb ik ook wat geleerd. In sommige gevallen hebben ze een ander standpunt ingenomen. Ze hebben dingen uitgelegd waardoor ik bepaalde dingen nu beter kan voorkomen dan voorheen. Maar ik kan nog steeds in de situatie terechtkomen dat ik per ongeluk iets doe en een schorsing krijg.”