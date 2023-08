Halverwege augustus kwam naar buiten dat voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa een eerste juridische stap heeft gezet tegen de FIA en de FOM. De oud-Ferrari-coureur stelt dat er sprake was van samenzwering over de race in Singapore in het F1-seizoen 2008. Naar verluidt waren voormalig FIA-president Max Mosley en oud-F1-baas Bernie Ecclestone namelijk dat jaar al op de hoogte van Crashgate. Dit schoot bij Massa in het verkeerde keelgat, die op zijn beurt brieven liet sturen naar de internationale autosportbond en F1. Deze zogenaamde Letter before claim is een verplichte stap om de gerechtelijke procedure in Groot-Brittannië in gang te zetten.

Felipe Massa geeft exclusief tegenover Motorsport.com tekst en uitleg. "De advocaten hebben naar de FIA en FOM brieven gestuurd", aldus de vice-wereldkampioen van 2008. "Het moge duidelijk zijn dat we de zaak pas laten rusten op het moment dat wij denken een resultaat te hebben dat goed is voor de rechtvaardigheid van de sport. Daarom is besloten een groot juridisch team samen te stellen in landen zoals Brazilië, Engeland, Zwitserland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Ik doe dit voor de sport en om te laten zien dat manipulatie geen deel uitmaakt van onze sport. Het is vrij duidelijk wat er in de race gebeurd is. Deze had opgeschort moeten worden. Dat gebeurde niet. Niemand werd er uiteindelijk voor bestraft. Alles wat er gebeurde was volkomen onaanvaardbaar. Helemaal toen na een interview met Bernie, Charlie Whiting en later met Max Mosley, bekend werd dat ze het in 2008 al wisten, maar er niets aan besloten te doen om F1 niet te beschadigen. Dat is onacceptabel. Dit laat zien dat wij niet opgeven voor de integriteit van de sport."

In de verstuurde brief komt geregeld het woord compensatie voor. Op de vraag of dit proces gaat om geld of gerechtigheid, antwoordt Massa. "Ik doe dit niet voor geld. Ik doe het voor de gerechtigheid van de sport. Als mensen schrijven dat het puur om geld gaat, dan zitten ze verkeerd. Natuurlijk is er compensatie. Ik geef nu bijvoorbeeld wel veel geld uit aan de zaak. Maar daar draait het niet om."

Massa over Piquet en Alonso

Een van de hoofdrolspelers in de zaak is voormalig Renault-coureur Nelson Piquet. Hij crashte zijn bolide opzettelijk in de muur tijdens race in Singapore en deed pas een jaar later een boekje open over het incident. Massa praat niet met zijn landgenoot: "Nelson sprak in 2009 over wat er allemaal was gebeurd, maar we hebben zéker geen goede relatie. Maar goed, het moge duidelijk zijn dat wat hij heeft gedaan, heel helder is. Hij crashte opzettelijk. Hierdoor manipuleerde hij de race en won zijn teamgenoot. Ik ga niet met hem praten. Het is duidelijk wat hij heeft gedaan. Ik heb geprobeerd om met zijn vader in gesprek te gaan, maar die wilde niet met mij praten."

De coureur die uiteindelijk de wedstrijd won was Fernando Alonso. Daar sprak de Braziliaan later nog wel mee, aangezien hij bij Ferrari zijn teamgenoot was. "Dat is logisch. Fernando zei altijd dat het niet zijn fout was, daarna veranderde hij van onderwerp. Ik heb nooit een duidelijk gesprek gehad. Zodra iemand gaat praten wordt ook meer duidelijk, maar zodra iemand dat niet wil, dan laat dat in dit geval wel zien hij misschien wel alles wist. Dat weet ik wel zeker."

Nu de gerechtelijke procedure is ingezet, is Massa optimistischer. "Ja, zeker weten. We vechten voor gerechtigheid, voor de sport, voor een situatie die onacceptabel is, voor de kinderen, voor het voorbeeld dat de sport heeft en voor de integriteit. Dus ik ben zeker optimistisch. Zoals ik eerder zei: het is belangrijk dat iedereen precies weet en begrijpt wat er is gebeurd. Het is belangrijk dat mensen weten dat het resultaat van het rijderskampioenschap van dat jaar werd gemanipuleerd vanwege die race."