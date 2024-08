F1-teams vrezen 'testoorlog' in 2025 door huidige regels

De F1-teams willen de hoeveelheid testmogelijkheden met recente grondeffectauto's daarom beperken, zo heeft Motorsport.com vernomen. Nu het veld steeds competitiever wordt en de nadruk steeds meer komt te liggen op het perfectioneren van de afstelling van de auto, zien de teams het voordeel in van tests met recente F1-auto's. Onder het huidige reglement kunnen teams een onbeperkt aantal dagen testen met wat officieel te boek staat als 'Previous Cars'. Deze worden geclassificeerd als zijnde in overeenstemming met de 'technische regels van één van de drie kalenderjaren die onmiddellijk voorafgaan aan het kalenderjaar dat het jaar van het kampioenschap voorafgaat'.

Voor 2024 betekent dit dat er dus al getest kan worden met auto's van het seizoen 2022, de eerste exemplaren van het nieuwe tijdperk van F1 met grondeffectauto's. In 2025 mogen de teams dus met auto's uit 2023 rijden. Hierdoor zijn deze tests al een stuk relevanter dan die met de auto's van 2021. Sommige teams hebben op die manier, middels de Previous Car-tests, jonge coureurs voorbereid op een F1-deelname. Zo liet Mercedes Andrea Kimi Antonelli meters afwerken in de W13 van 2022. De 18-jarige Italiaan rijdt in Italië de eerste vrije training namens het team en hij wordt gezien als de opvolger van Lewis Hamilton.

Andere teams hebben die testmogelijkheid juist aangegrepen om met 2022-bolides te rijden en daarmee een beter begrip te kunnen krijgen van de wegligging van de auto's. Een voorbeeld daarvan is de test van Red Bull met Max Verstappen in Imola eerder dit jaar, voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje. Het doel daarvan was om een beter begrip te krijgen van de problemen met het rijden over kerbstones waar de RB20 mee kampt.

Regels om mogelijkheden te beperken

De potentie om dat soort tests uit te voeren, heeft enkele alarmbellen doen afgaan bij concurrenten. Motorsport.com heeft vernomen dat dit onderwerp besproken is bij de recentste F1 Commission-vergadering, die voor de zomerstop plaatsvond. Naar verluidt was er een waarschuwing dat sommige teams overwogen om hun activiteiten met de Previous Car uit te breiden om volledige testprogramma's te kunnen uitvoeren met op maat gemaakt personeel voor 2025. Er worden stappen ondernomen om een reeks regels in te voeren om te beperken wat is toegestaan.

Die gesprekken zijn nu gaande tussen de teams en de FIA op het niveau van het Sporting Advisory Committee, waarbij waarschijnlijk een aantal belangrijke elementen zullen worden toegevoegd aan de reglementen van volgend jaar. Hoewel er nog geen knopen zijn doorgehakt, zou er discussie zijn over een ban op tests op circuits die zestig dagen van tevoren op de kalender staan, een beperking tot slechts vier dagen rijden (of 1000 kilometer in totaal) voor coureurs die deelnemen aan het huidige kampioenschap, met een mogelijke limiet van twintig dagen in totaal voor TPC's (Testing of Previous Cars) tijdens het seizoen. Het SAC moet de regels in de komende weken afronden voordat ze later dit jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de F1 Commission.

Onderscheid maken

Eerder dit jaar stelde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur al dat de tests met recente F1-auto's gesplitst moet worden in verschillende categorieën: tests voor jonge coureurs en tests om meer kennis voor de ontwikkeling van de auto op te doen. "Je kunt een onderscheid maken tussen de TPC's die je doet met je coureurs, want dit is voor mij meer ontwikkeling dan iets anders wanneer je een week voor een race een TPC doet. Ik klaag niet over hen [Red Bull]. Het is volgens de regels en het is helemaal in orde, maar het draait meer om de ontwikkeling dan om wat anders."

Een van de mogelijkheden die nu al wordt uitgesloten door de regels, is dat teams ontwikkelings-onderdelen gebruiken tijdens TPC-tests. In de huidige regels staat: "Er zijn geen testonderdelen, sensoren, instrumenten, testsoftware, veranderingen aan onderdelen, operationele tests of proceduretests toegestaan die de deelnemer informatie geven over auto's uit het huidige kampioenschap of auto's die voldoen aan TCC." Veranderingen aan de afstelling zijn echter wel toegestaan, iets wat de teams kostbare informatie kan opleveren voor hun huidige auto.