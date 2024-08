Exclusief: Albon ziet vooruitgang van Williams op lange termijn

Alex Albon is ervan overtuigd dat Williams vooruitgang boekt, ook al lijkt het erop dat het team juist achteruit gaat. Een te zware auto aan het begin van het seizoen zorgde voor een terugval in vorm waardoor het team naar de achterkant van de grid is gezakt. Dat gebeurde nadat teambaas James Vowles juist een onmiddellijke verbetering in de resultaten zag toen hij zo'n 19 maanden geleden het roer overnam.

Albon zegt echter dat we niet te veel kunt afleiden uit de resultaten van Williams dit seizoen, omdat het team bezig is de basis te leggen voor een terugkeer naar de top. "We staan duidelijk niet waar we willen staan", vertelde hij aan Motorsport.com tijdens de Grand Prix van Hongarije. "Eerlijk gezegd denk ik dat dat ook te danken is aan de andere teams. Die groep in het middenveld heeft zo'n grote stap gemaakt."

"Wij hebben een goede stap gezet, maar in vergelijking met de anderen houden we ons misschien een beetje in. Ik denk dat Haas F1 de uitblinker is in de groep. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat ik hier met mijn hoofd in mijn handen zit en niet begrijp waar het is. Ik heb het gevoel dat we veel hebben veranderd binnen het team, van vorig jaar naar dit jaar. Er zijn grote veranderingen geweest rond het DNA van de auto, maar ook de structuur van het team."

Alex Albon, Williams FW46, leidt Logan Sargeant, Williams FW46 Foto door: Mark Sutton

"Als je het team zoveel werk laat doen en zoveel veranderingen doorvoert, zie je de barsten. We hadden een te zware auto, dat is nu naar buiten gebracht. Het is echt jammer dat we aan het begin van het jaar niet op gewicht waren, want onze auto had de eerste paar races constant in de punten moeten rijden en daarna zouden we zijn afgezakt naar waar we nu zijn."

"Dat is veel wat-als, maar ik ben blij dat we nu de basis leggen. Ik denk niet dat ik ons – zonder de veranderingen die we hebben doorgevoerd – ooit zou zien als een team dat uit deze strijd in het achterveld kan komen. Ik heb het gevoel dat we nu in ieder geval een basis hebben die ons omhoog kan brengen."

Albons boodschap komt overeen met wat Vowles heeft gezegd. Hoewel de kritiek verschoven is in de richting van de teambaas, zegt Albon dat hij het fijn vond om met Vowles samen te werken en zijn eerlijkheid waardeert. "Ik ben veel met dit project bezig, James heeft me erbij betrokken. Hij is heel eerlijk. Hij vertelt je niet dat dingen beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn en daar houd ik van. Ik heb het gevoel dat als er iets niet volgens plan verloopt, hij me vertelt waar het team aan moet werken. Hij vertelt me of ik iets kan doen om te helpen. Hij is de juiste man voor de job en ik geloof in hem en ik heb het gevoel dat we de juiste mensen hebben."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vowles heeft zijn plannen voor de toekomst van Williams uiteengezet en duidelijk gemaakt dat hij niet verwacht dat er tot 2026 veel vooruitgang geboekt zal worden op het circuit. Albon denkt dat het misschien wel tot 2027 zal duren voordat er weer om overwinningen wordt gestreden. "Als ik heel eerlijk ben, zie ik ons voorlopig niet in de positie om te strijden voor overwinningen en titels, maar wel om stappen te maken waarbij we naar binnen knijpen en podiumplaatsen pakken en wat al niet meer", zei Albon. "Ik denk dat 2026 moeilijk zal zijn, maar winnen in '27 zou veel realistischer zijn. We hebben geweldige investeringen gedaan en we werven heel agressief. Maar we hebben geen aanmoediging nodig. Met de laatste paar jaar, vooral als je de groei ziet die we hebben gehad – natuurlijk hebben we het nu moeilijker – maar die gedrevenheid en motivatie in het team, het is echt leuk om daar deel van uit te maken."