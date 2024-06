Recent geleden maakte de Formule 1 de nieuwe reglementen vanaf het jaar 2026 bekend. Naast grote veranderingen op motorisch gebied – waar het aandeel elektrisch vermogen toeneemt en de coureurs de beschikking krijgen over een Override-mode – is ook het chassis flink onderhanden genomen. Het verleden toont aan dat dergelijke grote revisie een flinke impact heeft op de gevestigde orde.

Daarom is het nog maar de vraag of Max Verstappen vanaf 2026 gebruikmaakt van het beste materiaal op de grid. Naast de onzekerheid van de nieuwe reglementen, is ook de nieuwe motorenleverancier Ford een belangrijke variabele in het toekomstige succes van Red Bull Racing. In gesprek met Motorsport.com vertelt ex-F1-coureur Juan Pablo Montoya dat Verstappen er slim aan doet om bij zijn huidige werkgever te blijven. “Ik zou honderd procent blijven”, antwoordt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar wanneer hij gevraagd wordt wat hij zou doen als hij in de schoenen van Verstappen zou staan.

Ook de extra onzekerheid die Ford met zich meebrengt, brengt de Colombiaanse coureur niet op andere gedachten. “Je weet niet of het goed of slecht zal zijn, het blijft een gok. Je kent tenminste het team en de mensen, je hebt een volledig beeld. Als je daar niet op je plek zit, dan is het tijd om [van team] te veranderen. Maar er is geen reden als je blij bent”, stelt de oud-coureur.

Adrian Newey in gesprek met Juan Pablo Montoya. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Naast de vraagtekens op het gebied van ontwikkeling voor 2026, is er op organisatorisch vlak ook een hoop onzekerheid. De plek van Christian Horner leek lang onhoudbaar nadat de Brit door een collega werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk vrijgesproken. Toch was dit niet het einde van onrust, en ook de positie van Helmut Marko leek onder druk te staan door de stroeve relatie met Horner. Ook topontwerper Adrian Newey heeft besloten om het succesteam na negentien jaar te verlaten.

Montoya wil echter niks weten van de onrust achter de schermen en verwijst naar de successen die Red Bull nog steeds behaalt. “Ze winnen nog altijd races. Hij is drie keer wereldkampioen geworden met deze auto, en ook dit jaar is hij leider in het klassement. Hij blijft zelfs winnen terwijl iedereen roept ‘deze week hebben we hem’. Aan het einde van de race wint hij hem alsnog!”