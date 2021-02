Coronamaatregelen treffen Haas: Motor voorlopig niet opgestart

Volgens Auto, Motor und Sport ligt Haas goed op schema bij het bouwen van de nieuwe wagen voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De nieuwe onderdelen zouden bijna klaar zijn en de assemblage van het geheel zou deze week moeten beginnen. Half februari zou de VF-21 dan klaar moeten zijn.

Het probleem vormt echter de nieuwe Ferrari V6-turbo. Die krachtbron is inmiddels in het Verenigd Koninkrijk, maar de Italiaanse technici die nodig zijn om hem te starten kunnen vanwege coronabeperkingen niet naar dat land vliegen. En dat betekent dat de motor waarschijnlijk op z’n vroegst pas tijdens de pre-seasontest in Bahrein gestart kan worden, verre van ideaal.

De logistiek van Haas is al jaren een uitdaging: De Amerikaanse stal heeft een hub in Engeland waar onderdelen worden geproduceerd, maar het chassis en de motoren worden in Italië gebouwd, bij Dallara en Ferrari. Voorheen werden alle componenten in Italië in elkaar gezet, maar sinds dit jaar gebeurt dat in Banbury, de faciliteit die in 2016 werd overgenomen van Marussia. "Dit jaar is dat logistiek eenvoudiger dan onze onderdelen naar Italië te sturen voor assemblage", legt teambaas Guenther Steiner uit.

En dat zadelt Haas dus met een probleem op: waar goederen redelijk eenvoudig heen en weer kunnen worden gestuurd, ligt dat met het personeel wat lastiger ondervindt ook de teambaas zelf. Steiner zit momenteel vast in de Verenigde Staten. “Als ik naar Engeland zou willen vliegen, zou ik eerst twee weken in quarantaine moeten. Alleen atleten zijn van die regel uitgezonderd.”

Haas gaat het seizoen in met vrijwel dezelfde auto als vorig seizoen en maakt dan ook geen gebruik van de twee ontwikkelingstokens die elk team heeft ontvangen. De stal heeft al aangegeven dat het geen geld heeft om tegelijkertijd de volledig nieuwe auto van 2022 te ontwerpen en ook nog eens tijd en geld te steken in de doorontwikkeling van de 2020-wagen. Dit seizoen wordt dus een overbruggingsjaar voor Haas, maar dat betekent niet dat de VF-21 er precies zo uit zal zien als z’n voorganger, de VF-20. “Zaken als de voorvleugel, de luchtstroomgeleiders achter de bargeboards en de remkoelingen zijn nieuw, omdat we die moesten aanpassen aan de nieuwe vloer”, zo bevestigt Steiner die ook aangaf de (gelimiteerde) windtunneltijd dit seizoen, enkel en alleen in de auto van 2022 te willen steken.