Ocon: “Zoveel mogelijk onderdelen vervangen voor volgende race”

Esteban Ocon kende een prima begin van het seizoen. Hij liet teamgenoot Fernando Alonso geregeld achter zich in de kwalificatie en eindigde vier races op rij in de punten. Maar sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat het een stuk moeizamer bij de Fransman. Tijdens de laatste twee kwalificaties in Oostenrijk kwam hij tot twee keer toe zelfs niet verder dan de zeventiende startplek. In de eerste race op de Red Bull Ring werd hij vervolgens veertiende. In de Oostenrijkse Grand Prix van afgelopen zondag kwam hij maar een paar bochten ver, doordat hij bij Mick Schumacher en Antonio Giovinazzi in de sandwich belandde.

“Het is een beetje het gevolg van dat je verder naar achteren start”, blikt Ocon tegenover onder andere Motorsport.com terug op zijn korte optreden van zondag. “Als je achteraan start, loop je altijd meer kans op contact met een andere auto. Natuurlijk was het teleurstellend, maar we moeten nu naar voren kijken. We moeten ons resetten en ons zo goed mogelijk voorbereiden op Silverstone. Laten we die laatste twee weekenden vergeten. We moeten ons herpakken, zodat we op Silverstone sterker voor de dag kunnen komen.”

Gevraagd waarom de prestaties de laatste tijd zo tegenvallen, reageert de Alpine-coureur: “Het is lastig om een antwoord te geven op die vraag. We zien een paar dingen waar we tekort komen. Maar het is lastig om de vinger precies op de zere plek te leggen. We willen ook geen informatie naar buiten brengen over wat het mogelijk zou kunnen zijn, aangezien het al lastig genoeg is om te bepalen wat het is. Maar op Silverstone willen we weer met een schone lei beginnen. We zullen zoveel mogelijk onderdelen op de auto vervangen. Hopelijk komen we dan veel sterker terug. Er was absoluut iets niet helemaal in de haak en we moeten erachter te zien te komen wat dat was.”

Welke onderdelen precies gewisseld zullen worden op de A521, zal deze week worden bepaald. “We hebben nog een paar dagen om erover na te denken wat we kunnen gaan doen. We willen op zoveel mogelijk vlakken een nieuwe start maken, want onze prestaties waren afgelopen weekend en het weekend daarvoor niet goed genoeg.” Ocon kon nog niet zeggen of het volledige chassis zal worden vervangen. “Dat weet ik niet, maar zoals ik zei zou het het mooiste zijn om zoveel mogelijk te vervangen. Ik zal met het team in gesprek gaan en dan gaan we kijken wat er mogelijk is. Maar hoe meer we vervangen hoe beter, om zoveel mogelijk twijfels weg te nemen.”

