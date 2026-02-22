Ocon ziet progressie bij Haas F1: "Ferrari-motor is prettig voordeel"

Esteban Ocon is te spreken over de huidige dynamiek bij het Haas F1 Team. De Fransman legde tijdens de drie wintertests in Barcelona en Bahrein maar liefst 3.269 kilometer af. De Amerikaanse formatie werkte sinds de start van de tweede testsessie in Bahrein 234 ronden af. Over de volledige testperiode in Sakhir staat de teller op 624 ronden, en inclusief de tests in Barcelona zelfs op 1.015 ronden. Daarmee behoort Haas tot de meest actieve teams op de baan.

Met de betrouwbaarheid van de VF-26 lijkt het wel goed te zitten in aanloop naar de seizoensopener in Australië. Ocon gaf na de laatste testdag aan dat er in de afgelopen dagen merkbare vooruitgang is geboekt. "Ik ben niet optimistisch, want je weet nooit precies waar iedereen staat tijdens tests", nuanceerde hij eerst. "Maar ik denk dat we veel goede dingen ebben gevonden. Het was duidelijk een stap vooruit."

Volgens Ocon lag de focus op verschillende afstellingen en werd vooral aan de voorkant van de auto winst geboekt. "We hebben duidelijk meer grip aan de voorkant gevonden, waar de auto dat nodig had. We hebben nu veel minder onderstuur dan aan het begin van de tests. Ook het remmen voelt veel makkelijker. Het gaat dus duidelijk de goede kant op, maar we weten dat er nog meer in zit."

Ferrari-motor biedt voordeel bij de start

De startprocedure vormt een belangrijk aandachtspunt in 2026. Met het verdwijnen van de MGU-H is de opbouw van turbodruk volledig afhankelijk van de verbrandingsmotor. Coureurs moeten daardoor hun krachtbron langer op hoge toeren houden om het optimale werkvenster te bereiken. Sommige teams vroegen zelfs om aanpassing van het reglement om vooral achteraan gestarte coureurs voldoende tijd te geven voor een goede start. De FIA voerde tijdens de tests meerdere startsimulaties uit.

Esteban Ocon reist met een goed gevoel af naar Melbourne. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Opvallend genoeg lijken de teams met een Ferrari-motor minder moeite te hebben met de starts. Het Italiaanse blok beschikt over een compactere turbo, wat zorgt voor een snellere en efficiëntere respons – en dus sterkere starts. "Aan onze kant lukt het om goede starts te maken", beaamde Ocon. "Het is nog niet precies zoals vorig jaar, maar in de pitstraat voelt het vergelijkbaar. Bij een echte race-start is het iets lastiger, maar niets vergeleken met het begin van de tests toen we de auto voor het eerst reden."

"De afgelopen twee dagen waren onze starts behoorlijk solide", vervolgde de Fransman. "Daar zijn we tevreden mee. We moeten nog zien hoe het uitpakt op circuits met meer grip. Maar ja, ik denk dat de Ferrari-motor goed is, dat is een prettig voordeel. De procedure zoals die nu is, werkt goed."

Nog werk aan de winkel

Toch is niet alles in kannen en kruiken bij Haas. Met name het gebruik van de 'overtake'-modus roept nog vragen op. Tijdens de tests werd die slechts beperkt gebruikt. "Ik heb het in Barcelona een beetje geprobeerd, maar nog niet echt in racesimulatie", zei Ocon. "De eerste indruk is dat het misschien niet genoeg oplevert om echt voorbij te gaan. Maar dat zien we in Melbourne."

Ook de algemene balans van de auto kan nog beter. "We hebben nog een paar kleine problemen", gaf hij toe. "Ik had wat blokkeringen rechtsvoor in bocht 11. Dat moeten we oplossen vóór Melbourne."

