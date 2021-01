Zekerheid over Renault-zitje voor 2021 hielp Ocon rust te bewaren

Na een jaar afwezigheid keerde Ocon in 2020 terug in de Formule 1. Het roze van Racing Point werd ingeruild voor het geel-zwart van Renault, waar hij een tweejarige overeenkomst tekende. Het eerste jaar van de samenwerking verliep niet altijd even lekker voor de Fransman, die in de eerste fase van het seizoen duidelijk wat tijd nodig had om weer op snelheid te komen. Een van de zaken die Ocon uiteindelijk de focus liet behouden, was dat hij er al zeker van was dat hij in 2021 wederom in de Renault zou plaatsnemen. “Het is voor de mentale stabiliteit heel belangrijk dat ik zeker was van mijn toekomst en om te weten dat je ergens aan kan bouwen met het team waar je voor rijdt”, erkent hij.

“Als je maar beperkt de tijd hebt, is dat niet goed. Je hebt dan geen tijd om progressie te boeken en op een goede manier samen te werken met de mensen om je heen. We hebben gezien dat het niet makkelijk is om van team te wisselen, zelfs voor mensen die raceten. Bovendien had ik een jaar rust, dus ik moest nog op snelheid komen en daarnaast leren werken met een nieuw team. Ik mik dus absoluut op wat Daniel [Ricciardo] in zijn tweede jaar deed - een stap vooruit zetten en de progressie van 2020 voortzetten. Dat is absoluut het doel, dus het was belangrijk om te weten dat je toekomst stabiel is.”

Uiteindelijk werd Ocon in de voorlaatste race van het seizoen beloond voor zijn harde werken. Hij eindigde de knotsgekke GP van Sakhir op de tweede plaats. Het was een mooie opsteker voor Ocon, die het tot dat moment vaak moest afleggen tegenover teamgenoot Daniel Ricciardo. “Ik voelde geen druk dat ik een resultaat neer moest zetten, een ongelooflijke race moest rijden of iets dergelijks”, stelt hij. Een van de redenen dat hij geen druk voelde, was het gebruikelijke babbeltje dat hij voor de start van de race met Abiteboul had. “Ik had vlak voor de start een gesprek met Cyril en zelfs op moeilijke momenten was hij altijd heel positief en een steun in de rug voor mij. Hij gaf me altijd goede adviezen en het is fijn dat je baas dat doet vlak voordat je in de auto stapt. Je bent dan meer ontspannen en hebt meer vertrouwen.”

Ook voor de start de tweede race op het Bahrain International Circuit kreeg Ocon een korte peptalk van zijn teambaas. Hij moest vanaf de elfde positie starten, maar desondanks hield Abiteboul vertrouwen in een goed resultaat. “We hadden geen geweldige kwalificatie, maar hij zei: ‘Het wordt een interessante race en komen met een mooie strategie. Je gaat dus een sterke race rijden, dat weet je. Neem je tijd, het gaat komt. Succes.’”, herinnert Ocon zich. “Dat is alles wat hij zei, maar het was heel goed.”