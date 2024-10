Ocon biedt Colapinto excuses aan na F1-race Austin

In de schaduw van het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris en de zege van Charles Leclerc reed Franco Colapinto een uitstekende Formule 1-race in Austin. De Argentijn kwam als tiende over de streep in Texas en leek ook het punt voor de snelste raceronde op te eisen. Daar ging echter een streep door nadat Alpine Esteban Ocon in de slotfase naar binnen had gehaald voor een set zachte banden en de Fransman de snelste ronde noteerde.

Voor Alpine betekende het een puntje weghouden bij Williams, want door de P18 van Ocon telde de snelste ronde van hem niet mee. Na afloop van de race vertelt de rijder uit Normandië dat hij de keuze van zijn team wel begreep, maar dat hij te doen heeft met Colapinto. "Het enige wat we aan het einde nog konden behalen, was de snelste ronde. We konden die bij Williams en Colapinto weghalen. Normaal gezien heeft P10 niet de snelste ronde in handen, dat was ook de reden waarom ik vraagtekens achter de beslissing [om te stoppen] zette. Ik zou namelijk niet het punt krijgen, maar ik snap het nu wel", verklaart de enkelvoudig racewinnaar tegenover onder andere Motorsport.com. "In dit gevecht [in het constructeurskampioenschap] gaat het nu om alles, en een punt [voor de snelste ronde] wordt gegeven voor iemand in de top-tien. Dat is heel belangrijk. Ik vind het wel jammer voor hem [Colapinto], want hij had het eerlijk gezegd wel verdiend. Maar dit is wel wat het is."

Door het weghalen van het punt bij Williams houdt Alpine nog zicht op P8 bij de constructeurs. Het gat tussen beide renstallen is vier punten in het voordeel van Williams. Bij Alpine moeten ze wel hopen op een wonder, want sinds de GP in Zandvoort is er geen punt meer gescoord. Williams is daarentegen met een sterke reeks bezig, met dertien punten uit de laatste vier races.

Colapinto: Punt pakken we wel terug

Colapinto baalt van het mislopen van het punt, want het zou voor hem de kroon op een geweldig weekend zijn geweest. "Wij hadden de snelste ronde. Hij pakte hem op nieuwe banden, terwijl hij daarvoor niet eens in de buurt kwam", verzucht de rijder uit Buenos Aires. "Ik deed het een paar ronden eerder, op een veel oudere band. Onze pace was dus veel beter. Zij probeerden het op nieuwere banden met minder brandstof van ons af te pakken. Ze waren dus op pace helemaal niet bij ons in de buurt, maar goed. Dit hoort bij racen."

De rijder is door het mislopen van het punt voor de snelste ronde er de komende races extra op gebrand om weer in de punten te komen. "We hebben een punt verloren, maar we kunnen die binnenkort weer terugpakken. We hadden een goede auto waarmee we punten konden pakken, dus ik weet zeker dat we hier sterker uit gaan komen", aldus Colapinto.

Video: Onze analyse van de F1-race in Austin, met aandacht voor Colapinto