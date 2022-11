Ocon wilde Vettel niet raken in zijn laatste Grand Prix

Afgelopen weekend maakte Sebastian Vettel in de Grand Prix van Abu Dhabi zijn 299e en laatste start in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen sloot zijn loopbaan af met een tiende plek. Het weekend was gevuld met allemaal eerbetuigingen aan Vettel, die afgelopen juli aankondigde dat hij na 2022 zou stoppen met racen. Alpine-coureur Esteban Ocon vocht in het eerste deel van de race een duel uit met de man uit Heppenheim. De Fransman hield Vettel achter zich, totdat hij zijn eerste pitstop maakte. Mede door de niet werkende strategie met een pitstop voor Vettel kwam Ocon uiteindelijk op de zevende plaats terecht.

Terugkijkend op zijn gevecht met Vettel, vertelde Ocon dat het een ‘erg mooi gevecht’ was, maar ook ‘een beetje stressvol’. “Ik wilde niet degene zijn die hem zou raken in zijn laatste race. Maar het was een mooi en eerlijk gevecht, zoals altijd met Seb. Het was leuk.” Ocon’s teamgenoot Fernando Alonso zei op zaterdag na de kwalificatie dat hij voorzichtig zou zijn met Vettel in de openingsfase, om hem uit de problemen te houden. Ocon ging het gevecht niet in met de gedachte om weg te blijven, maar hij maakte bewust de keuze om hem achter zich te houden. “Dat is wat ik toen moest doen. Ik wist wanneer ik mijn pitstop zou maken. Onze nieuwere banden hadden het lastig, zeker de mediums. Maar achteraf was het beter.”

Alpine ging de seizoensfinale in met negentien punten voorsprong op McLaren in het gevecht om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Ocon lag het grootste deel van de race behoorlijk achter op Lando Norris, en begon aan het einde wat in te lopen toen zijn harde banden het beter volhielden. Ocon kwam slechts één seconde na de Brit over de finish, en denkt dat hij het had gered met een ronde extra. “Het was een hele spannende race, maar het maakt niet uit. Alle doelen die we ons gesteld hebben zijn behaald. We zijn als vierde geëindigd bij de constructeurs, godzijdank. Ik ben dit weekend door de stress 2,5 kilo afgevallen, en ik was te gefocust. Het is ook mijn beste seizoen in de Formule 1 qua punten. Daar ben ik erg blij mee. Het team heeft het goed gedaan door de auto zo te ontwikkelen door het seizoen heen. Hopelijk kunnen we het gat naar voren volgend jaar dichten.”