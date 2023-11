In de slotfase van de sprint shootout in Brazilië leek Esteban Ocon de controle te verliezen over de kerbstone in bocht 3. Hij schoot vervolgens wat naar rechts, maar daar reed Fernando Alonso langzaam om hem de ruimte te geven. Er was contact tussen de twee bolides, waarbij Ocon hard tegen de baanafzetting knalde en zijn Alpine flink gehavend achterliet. Alonso kon terug naar de pitstraat, maar een tijd in SQ2 kwam er niet meer van.

"Het was een stevige, een harde impact", blikt Ocon terug op de opmerkelijke crash. "Het voelt een beetje pijnlijk aan, maar het maakt niet uit. We gaan gewoon racen. Het is een lastige om te verwerken, aangezien we op weg naar een goede verbetering waren om door te gaan naar SQ2. Toen vonden we Fernando op ons pad." Waar Alonso het nog afdeed als een 'op het verkeerde moment op de verkeerde plek', ziet Ocon toch wel degelijk een schuldige in deze zaak. "Mensen zeiden dat ik de controle verloor, maar dat is niet waar. We zagen bij iedereen wel dat soort correcties, ook bij Lando [Norris] in zijn snelste ronde. Hij maakte toen ook een correctie en ging op dezelfde manier wijd."

"Fernando stuurde middenin de bocht naar links", wijst Ocon vervolgens een in zijn ogen duidelijke dader aan. "En hij liet niet genoeg ruimte. Toen botsten we op elkaar. Maar het maakt niet uit, dat is gebeurd. Uiteraard gaat de focus nu naar de [sprint]race." Beide heren moesten zich bij de stewards melden om uitleg te geven over de crash. Hoe Alonso zich daar opstelde volgens Ocon? "Hij probeerde alle argumenten te weerleggen. Hij zei dat hij genoeg ruimte liet, maar de werkelijkheid is dat als Fernando daar niet rijdt en ik naar rechts ga, er geen botsing is." De stewards zagen het incident echter anders: zij hebben geen straf uitgedeeld en oordelen dat geen van beide coureurs grotendeels of volledig schuldig waren aan de crash.

Aan de monteurs van Alpine is het nu de taak om de A523 van Ocon op tijd te repareren voor de sprintrace later vandaag. Het team laat in een update weten dat er hard gewerkt wordt en dat zij ervan overtuigd zijn dat deze op tijd hersteld kan worden. "De jongens zullen keihard werken om de auto te repareren en hopelijk zijn we op tijd. We zullen het wel zien", besluit de Fransman.

Video: De crash tussen Ocon en Alonso in de sprint shootout