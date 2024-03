In de eerste twee races van het seizoen was er een duidelijk verschil te zien tussen Red Bull Racing en de concurrentie, maar er was ook sprake van een aanzienlijk gat tussen de top-vijf teams en de onderste vijf teams. Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin waren in de eerste twee races bijna de enige teams die punten scoorden – iets wat Haas F1 voorkwam met het punt van Nico Hülkenberg in Saudi-Arabië. Onderaan weten Haas F1, Sauber, Williams, RB F1 Team en Alpine dat zij niet zomaar in de top-tien zullen eindigen.

Dat Alpine dan juist in zo'n jaar met grote verschillen is afgegleden naar de achterhoede, zit Esteban Ocon niet lekker. "Het is het ergste gevoel dat je kunt hebben", stelt Ocon. "Ik haat het wanneer je een goed weekend rijdt en niet in staat bent om in de top-tien te eindigen om punten te scoren. Er wacht geen beloning op je." De Fransman baalt daar duidelijk van, maar weet ook dat dit niet aan de top-vijf teams ligt. "Het is aan ons om te proberen meer performance te vinden en dichter bij die auto's te komen", erkent Ocon. "Het is zwaar om in een weekend zo hard mogelijk te pushen en mentaal het maximale te doen, wetende dat er op het einde geen beloning voor je klaar kan liggen. Maar dat hoort bij het werk. Je moet het beste maken van wat je hebt, dat is waarom ik hier ben."

Ricciardo genuanceerder

Daniel Ricciardo ziet de situatie tussen de top-vijf en achterhoede wat optimistischer in. Volgens hem kunnen bepaalde circuits namelijk ervoor zorgen dat teams van die top-vijf juist wat wegzakken en een van de onderste teams zich bij die vijf kan voegen. "Ik zie het zo: 'Misschien past dit circuit beter bij ons dan het vorige.' Dit soort dingen kunnen erg van het circuit afhangen", legt Ricciardo uit. "Je weet over het algemeen wel waar de snelle auto's staan, maar vorig jaar stonden we laatste bij de constructeurs in Mexico en toen kwam ik in de kwalificatie tot de vierde tijd. Bij het ingaan van dat weekend kon niemand dat echt zien aankomen. Je kunt zo'n goed weekend hebben en goed rijden, maar de auto werkt duidelijk beter op dat circuit. Er is dus altijd een beetje hoop waar je je aan kunt vastklampen bij het ingaan van een weekend, dus ik ben altijd enthousiast", aldus de RB F1-coureur.

Voor Valtteri Bottas is de situatie reden genoeg om te filosoferen over een ander puntensysteem, dat verder reikt dan de top-tien. Maar de Finse Sauber-coureur hoopt uiteindelijk dat zo'n ingreep niet nodig is wanneer de nieuwe regels in 2026 van kracht gaan. "In deze situatie zou het optimaler zijn [als er punten worden uitgedeeld tot buiten de top-tien]. Maar wie weet wat de toekomst in petto heeft? Misschien is het veld in 2026 meer gemixt en dan is de top-tien genoeg. Maar nu lijkt er een duidelijke rangorde te zijn wat betreft de top-vijf. Daarna zit het dicht bij elkaar. Maar Hülkenberg heeft één punt gescoord, hij is de enige coureur van het andere deel van het veld dat een punt heeft gepakt. Het zou eigenlijk betekenen dat als je tegen het einde van de race op P15 rijdt, je nog steeds blijft vechten en proberen om in de punten te komen", doelt hij op een mogelijk nieuw puntensysteem. "Dat zou anders zijn."