Ocon: Blij dat ik wat terug kon doen voor Alonso na Hongarije

Drie maanden geleden schreef Esteban Ocon zeer verrassend de Grand Prix van Hongarije op zijn naam. Valtteri Bottas had bij de start voor de nodige chaos gezorgd door op een natte baan zijn rempunt te missen en tegen Lando Norris en Sergio Perez aan te botsen. In de mêlee liep Max Verstappen forse schade op aan de rechterkant van zijn auto. Na de ellende bij de start ging de rode vlag uit en toen de coureurs na een half uur terugkeerden op de baan, bleek het asfalt behoorlijk te zijn opgedroogd. Iedereen zocht meteen de pits weer op om slicks te halen. Op Lewis Hamilton na. De Brit moest na de herstart alsnog naar binnen voor droogweerbanden, waardoor Esteban Ocon aan de leiding kwam te liggen. Hamilton viel terug maar reed zoals gebruikelijk een sterke inhaalrace. De opmars van de zevenvoudig wereldkampioen stokte echter toen hij bij de Alpine van Fernando Alonso aankwam. De Spanjaard was zich er van bewust dat hij Hamilton zo lang mogelijk op moest houden voor Ocon en verdedigde zijn positie met hand en tand. Pas na negen ronden was Hamilton erlangs, waarna er voor hem niet meer in zat dan de derde plek.

In Qatar waren de rollen omgekeerd. Ocon kon Alonso de helpende hand bieden bij het behalen van zijn eerste podium in zeven jaar door Sergio Perez zo lang mogelijk te dwarsbomen. De Fransman slaagde daar niet zo heel lang in maar ging wel even hard in de tegenaanval nadat de Red Bull hem bij de eerste bocht was gepasseerd. Een virtuele safety car kort voor het einde betekende dat de derde plaats van Alonso niet serieus meer in gevaar kwam, maar Ocon is niettemin blij dat hij Alonso een beetje kon helpen, na wat zijn teamgenoot in Hongarije voor hem had gedaan.

Ocon verklaart tegenover onder andere Motorsport.com dat hij zich volkomen bewust was van de situatie van Alonso, toen Perez hem naderde. "Ik kwam op de radio om te vragen hoe ver Fernando voor me reed, waarna het team tegen me zei: 'Je moet nu hard gaan verdedigen.' Ik antwoordde daarop: 'Ja, daarom vraag ik het jullie! Ik weet wat de situatie is.' Dus ja, ik wilde mijn best doen om Checo zo lang mogelijk op te houden zodat hij tegen het einde van de race Fernando niet meer zou kunnen aanvallen. Er kwam daarna nog een virtuele safety car, waardoor het uiteindelijk niet echt nodig was, maar ik heb hem een goede drie seconden op weten te houden en dat was wat we op dat moment nodig leken te hebben."

Het was voor Ocon, die op oudere banden reed dan Perez, niet eenvoudig om wat tegen de Red Bull te doen. "Het was niet zo makkelijk als voor Fernando in Budapest, want de rechte stukken zijn hier langer en Checo was op versere banden onderweg. De omstandigheden waren dus anders, maar ik ben blij dat ik een rol heb kunnen spelen en een klein beetje terug heb kunnen doen voor Alonso, na wat hij mij in Budapest had gegeven", besloot Ocon, die zelf vijfde werd in de Qatarese Grand Prix.