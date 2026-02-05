Mercedes maakte indruk tijdens de vijfdaagse shakedown in Barcelona, die achter gesloten deuren plaatsvond. De nieuwe W17 legde in slechts drie dagen 500 ronden af (volgens onofficiële gegevens), waarbij ook racesimulaties gedaan werden. Daardoor is Mercedes voor Esteban Ocon het eerste team dat in hem opkomt als hij gevraagd wordt naar zijn voorlopige voorspellingen voor het F1-seizoen 2026.

"Ik denk dat het nog wat vroeg is om echt over de onderlinge verhoudingen te praten, maar we hebben gezien dat Mercedes gedurende de hele test heel snel was", zegt Ocon. "We hebben ook gezien dat Ferrari er goed bij zat, dat Red Bull het goed deed en dat McLaren ook meedeed."

"Voorlopig is dat wat Barcelona ons heeft laten zien. Het zal dichter bij elkaar zitten in de groep daarachter – Racing Bulls, Alpine en wijzelf – en daar weer een kleine stap achter, voorlopig, Audi en Cadillac. Het is nog wat vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden, we zullen het in Bahrein moeten zien. Maar voor nu is dit wat wij denken dat er gebeurt."

Ocon verwacht dat Audi en Cadillac moeite zullen hebben in het begin. Foto door: Audi

Verrassende betrouwbaarheid

Cadillac is een volledig nieuw team en het was dan ook te verwachten dat het met zijn eerste auto, aangedreven door Ferrari-motoren, enige moeite zou hebben. Audi, voorheen bekend als Sauber, is een nieuwe motorfabrikant en kampte in Catalonië met meerdere technische problemen, waarvan er één werd geïdentificeerd als een hydraulisch lek.

Logischerwijs noemt Ocon noch Aston Martin, dat slechts iets meer dan één dag reed, noch Williams, dat de test in Barcelona volledig oversloeg. Ondanks kinderziektes bij sommige auto's was de betrouwbaarheid veel beter dan verwacht, wat de Fransman verraste – zeker omdat Haas meer ronden reed dan ieder ander team, behalve Mercedes en Ferrari. Dat terwijl de nieuwe VF-26 minder dan twee dagen vóór het begin van de test in Barcelona nog werd ingereden in Fiorano.

"Nee, zeker niet, dat had ik niet verwacht", voegt Ocon toe. "Ik denk dat het een geweldige prestatie was van het hele team. Allereerst rijden in Fiorano tot zaterdagavond en dan op maandag om negen uur 's ochtends alweer op de baan staan – volgens mij verlieten we de pits rond 09.15 uur, maar de auto was om 09.00 uur klaar. Dat was echt een krankzinnige inspanning."

Ocon was verrast door de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbronnen. Foto door: Haas F1 Team

"Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Ik dacht dat er onderweg wel iets mis zou gaan, dat er verkeersproblemen zouden zijn of wat dan ook, en dat de auto te laat zou arriveren. Maar ja, we waren om 09.00 uur klaar en we reden die dag 150 zoveel ronden. Dat was echt bizar."

"Nee, ik had niet verwacht dat het zo soepel zou verlopen, maar het is goed, heel goed zelfs, want dat betekent dat de betrouwbaarheid tot nu toe in orde is. Dag twee was iets lastiger aan Ollies [Oliver Bearman, teamgenoot] kant, maar dat zijn makkelijke dingen om te verhelpen. Dus daar moeten we goed zitten. En nu is het volgende uiteraard om de auto snel te maken, want hij is betrouwbaar – dat is goed – maar hij moet ook snel zijn", besluit Ocon.