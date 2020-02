Ocon: “Voorspelde al dat Leclerc Vettel snel zou verslaan”

Terwijl de jongere generatie coureurs zich steeds verder manifesteerde in de Formule 1, moest de 23-jarige Fransman in 2019 vanaf de zijlijn toekijken. De coureur werd slachtoffer van de overname van Force India en moest plaatsmaken voor Lance Stroll, ondanks dat hij voor 2019 nog een contract had. De toenmalig Mercedes-coureur kon niets anders dan afwachten wat de toekomst hem zou brengen, uiteindelijk kwam hij bij het Franse Renault terecht. Ocon tekende een tweejarig contract, waarvan hij hoopt dat hij die nu wel volledig uit mag dienen.

Hoewel het ontbreken op de grid frustrerend was voor Ocon, kreeg hij wel de kans om de Formule 1 eens van een andere kant te bekijken. Zo gaf hij vanaf het begin hoog op over Charles Leclerc, de sensatie van Ferrari: “Ik heb tegen iedereen, waaronder Mercedes, gezegd dat Charles dit niveau zou halen en Sebastian [Vettel] binnen de kortste keren zou verslaan”, aldus Ocon in gesprek met ESPN. “Maar niemand geloofde mij. Nu doen ze dat wel. Ik heb lang tegen Charles geracet en hij is een van mijn sterkste tegenstanders geweest. Hij en Max [Verstappen] behoren tot mijn sterkste tegenstanders. Ik vind het daarom geen verrassing, maar ik hoop dat we samen heel lang in de Formule 1 zitten en op den duur tegen elkaar voor de titel kunnen vechten.”