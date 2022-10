Ocon vindt de komst van Gasly naar Alpine "geweldig verhaal"

Esteban Ocon denkt dat hij en huidig AlphaTauri-coureur Pierre Gasly in 2023 goed zullen samenwerken en zo het team vooruit gaan helpen. De geschillen uit het verleden worden overwonnen, belooft hij. Een gevoel dat door Gasly wordt gedeeld. "Ja, dat zullen we doen," antwoordde Ocon toen hem door Motorsport.com werd gevraagd of hij en landgenoot Gasly in staat zullen zijn om samen te werken. "En om eerlijk te zijn denk ik dat het een geweldig verhaal is om te vertellen. Ik bedoel, we zijn samen begonnen met karten. Ik heb veel fantastische herinneringen aan Pierre, toen we kinderen waren. We verloren onszelf daarna een beetje uit het oog. Hij deed verschillende kampioenschappen en ging naar Japan. Ik bleef in Europa. Verschillende teams, verschillende tijden. Maar ik denk dat het geweldig is dat we nu gaan samenwerken. We komen alle drie uit Normandië: ik, Pierre en Alpine. Dus als we het team naar de top kunnen brengen en Normandië kunnen laten winnen, zou dat iets speciaals zijn."

De 26-jarige coureur voegde eraan toe: "Ik denk dat we mooie dingen kunnen creëren. Het is natuurlijk belangrijk dat we perfect werk leveren voor het team en goed samenwerken. Maar ik weet zeker dat alles goed komt." Ocon beseft dat de eerste coureur die je te allen tijde moet verslaan, je teamgenoot is. Dezelfde Gasly dus. "Het wordt dezelfde rivaliteit die ik met elke teamgenoot heb gehad", aldus Ocon, die net als Gasly één Grand Prix-zege achter zijn naam heeft staan. "Er is ook geen Frans kampioenschap, net als dat er nu geen Frans/Spaans kampioenschap is. Alles komt goed."

Ocon op voorsprong?

De teamgenoten in spe hebben al kort met elkaar gesproken over volgend jaar. "We hebben samen een fotoshoot gehad en een paar interviews gedaan", vertelt Ocon. "We hebben de nodige tijd doorgebracht. Ja, het wordt leuk." Hij wijst elke suggestie van de hand dat zijn ervaring met het team hem een voorsprong zou geven bij het leiden van de ontwikkeling van de nieuwe A523. "Het is ook niet iets waar ik me echt op concentreer. Het belangrijkste voor mij is om goed werk te blijven leveren. Fernando [Alonso] geeft nu zijn mening, ik geef die van mij. Het belangrijkste is dat we dit samenbrengen. Ik heb de meeste ervaring [bij Alpine] en weet hoe de auto werkt, maar het is belangrijk voor het team om Pierre straks gauw op snelheid te krijgen."