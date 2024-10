Ocon moet F1 GP van Mexico vanuit pits starten

Het belooft een zware Formule 1-race in Mexico te worden voor Esteban Ocon. De Fransman kende op zaterdag een desastreuze kwalificatie waarin hij slechts negentiende werd, maar die plek op de grid zal hij niet innemen. De FIA heeft namelijk een aantal uur voor de start van de race bekendgemaakt dat Alpine aanpassingen aan de auto heeft gedaan onder parc fermé. Het betekent dat de rijder uit Normandië vanuit de pits moet beginnen.

Alpine heeft namelijk een nieuwe energy store gestoken en ook de control electronics zijn vervangen. Naast dat dit sowieso een pitstart had opgeleverd, is dit ook de derde keer dat deze onderdelen vernieuwd zijn aan boord van de auto van Ocon. Dat had dus sowieso een gridstraf opgeleverd voor hem. Zhou Guanyu profiteert, hij schuift een plekje op en neemt de positie van Ocon op de grid in.

Voor Alpine liggen er desondanks kansen voor een aantal punten. Pierre Gasly kwalificeerde zich namelijk op zaterdag verrassend als achtste. De formatie uit Enstone vecht met Williams op de achtste plek bij de constructeurs en kan de punten die bij een achtste plek horen goed gebruiken.

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Mexico