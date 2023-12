Ocon verandert van plan voor 2024: "Geen leven, alleen racen"

Esteban Ocon kreeg dit seizoen Pierre Gasly als teamgenoot en al gauw bleken de twee landgenoten aan elkaar gewaagd te zijn. Ocon kende met de derde plaats in Monaco en de vierde plaats in Las Vegas de betere hoogtepunten, maar kreeg ook genoeg dieptepunten te verwerken. Uiteindelijk eindigde hij ook op de twaalfde plek, achter zijn teamgenoot - al was het verschil met vier punten minimaal te noemen.

"Er zijn enkele zeer goede dingen gebeurd, we hebben enkele goede kansen gegrepen", zegt Ocon. "Maar het ontbrak aan constantheid. We hadden te veel uitvalbeurten", baalt de Fransman, die in zeven races niet de finish bereikte. "Dat heeft ons het nodige gekost. Volgens mij hadden we in totaal negen uitvalbeurten, de meeste van alle coureurs." Ocon staat met die zeven uitvalbeurten op gelijke hoogte met Logan Sargeant, die namens Williams ook zeven keer uitviel in de 22 races. "Als je het probleem met de versnellingsbak in Singapore en het contact met Oscar [Piastri] in Austin wegdenkt, hadden we in de top-tien van het kampioenschap kunnen staan. Dat is waarom het een klein beetje een gemiste kans is."

Om er in 2024 beter voor te staan, is Ocon van plan om zich meer op het racen te focussen dan dat hij dit jaar heeft gedaan. "Van 2 januari tot aan de eerste test ga ik weer volledig op trainingskamp", stelt de Alpine-coureur. "Ik ga weer meer doen wat ik in 2022 deed: geen leven, alleen maar racen. We hebben dit jaar veel verschillende dingen en activiteiten buiten het circuit gedaan. Dat gaat volgend jaar veranderen. We gaan terug naar de oorlogsmodus en richten ons volledig op het racen. Daarvoor hebben we nog het kerstfeest met het team, maar dan zal er ook wat simulatorwerk verricht worden. Ik ga een paar dagen naar mijn familie die ik al een tijdje niet heb gezien. We gaan in december een paar leuke momenten hebben met vrienden, met Mick [Schumacher], met al mijn vrienden en dan gaat de focus volledig naar volgend jaar."