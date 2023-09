Geen vlekkeloos einde VT1 F1 Monza voor Ocon en Bottas Vlak voor dat de eerste vrije training in Monza werd afgevlagd ging het voor Valtteri Bottas en Esteban Ocon nog mis. Bottas verremde zich voor de eerste bocht, terwijl Ocon bij het uitgaan van de Variante Ascari in het grind belandde. Beide heren konden ongeschonden door, maar konden in die ronde geen snelle tijd neerzetten.