Ocon trekt zich "geen moer" aan van degenen die twijfelen aan zijn F1-toekomst

Esteban Ocon zei dat "mensen kunnen zeggen wat ze maar willen“ over zijn toekomst in de Formule 1, aangezien hij zich nu volledig richt op het verbeteren van zijn prestaties.

Er beginnen vragen te rijzen over de toekomst van de 29-jarige coureur, aangezien zijn contract aan het einde van het seizoen 2026 afloopt en hij het sinds zijn komst bij Haas in 2025 moeilijk heeft gehad.

Vorig seizoen werd hij verslagen door zijn rookie-teamgenoot Oliver Bearman, die dankzij een sterke slotfase van het seizoen drie punten boven de voormalige Grand Prix-winnaar eindigde.

Bearman heeft dat momentum in 2026 voortgezet en staat na zeven races op de 11e plaats met 18 punten, terwijl Ocon op de 16e plaats staat met slechts drie punten, waardoor zijn toekomst onzeker is.

De tijd begint te dringen, want Haas-baas Ayao Komatsu onthulde in mei dat het team deze zomer een besluit moet nemen over de line-up voor 2027, waarbij Bearman waarschijnlijk een van de plaatsen zal innemen.

Toen hem voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk van dit weekend werd gevraagd naar zijn toekomst, zei Ocon: “Ik heb het vertrouwen van het team. Ik heb het vertrouwen van Ayao.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ik concentreer me samen met het team op het verbeteren van de zaken waar we zelf invloed op hebben. Dus ik blijf rustig, probeer mijn best te doen en focus op de juiste dingen.

“Mensen kunnen zeggen wat ze maar willen, eerlijk gezegd kan het me niet zoveel schelen en wil ik gewoon goed werk leveren voor iedereen.

“Het zijn al drie, vier races geweest waarin het voor het hele team behoorlijk zwaar was. Natuurlijk hebben we een paar punten gescoord, maar niet genoeg, niet wat we willen, en we moeten weer in vorm komen – dat verdienen we.

“Het is duidelijk dat we keihard werken, maar het resultaat laat nog op zich wachten.”

Ocon blijft echter volhouden dat zijn problemen voortkomen uit de auto, aangezien hij zijn tegenslagen in 2025 toeschrijft aan remproblemen met de VF-25.

Hoewel het op dit moment onduidelijk is waar hij in 2026 precies mee worstelt – er blijven zich verschillende problemen voordoen – is hij van mening dat deze eerst moeten worden opgelost voordat zijn resultaten zullen verbeteren.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Als coureur moet ik me vooral richten op de prestaties op het circuit. De rest hoort daar nu eenmaal bij”, voegde hij eraan toe.

“We hebben op dit moment grotere problemen met de auto dan dat. Dus dit is wat we eerst moeten oplossen.

“Als je de problemen met de auto oplost en er meer prestaties uit haalt, gaat alles natuurlijk soepeler.

“Maar ik heb er alle vertrouwen in. Er zullen altijd geruchten de ronde doen. Als mensen naar de foto uit Parijs kijken, terwijl we nu in Oostenrijk zijn, en als je dieper kijkt en begrijpt waarom ik dit jaar niet veel punten heb behaald en al die dingen, nou, dan wordt het duidelijker.

“De echte redenen kennen we diep van binnen, het team en de mensen die dicht bij me staan. Dat is het allerbelangrijkste. We weten dat we het juiste werk doen.”