Ocon vindt tijdstraf tijdens Italiaanse GP onterecht: "Frustrerend"

Esteban Ocon was tijdens de vijftiende ronde van de race in Monza met Sebastian Vettel in gevecht voor de twaalfde plaats, toen het bij de tweede chicane tot een akkefietje kwam. De Fransman en de Duitser stormden naast elkaar op de Variante della Roggia af. De coureur van Alpine bewoog bij het naderen van de bocht richting de racelijn, waardoor Vettel met twee wielen van de baan moest gaan. “Hij gaf me geen ruimte”, reageerde de viervoudig kampioen over de radio. “Hij duwde me van de baan.” De wedstrijdleiding nam het incident in onderzoek en besloot Ocon een tijdstraf van vijf seconden te geven, die hij diende in te lossen bij zijn pitstop. Uiteindelijk kwam hij als tiende aan de finish.

“Het voorval met Sebastian was een race-actie, het was niet echt een race-incident”, meent Ocon. “In 2019 gebeurde hetzelfde tussen Charles en Lewis en toen werd er ook geen nadere actie ondernomen. We hebben er geen schade aan over gehouden, eigenlijk is er niets gebeurd. Maar het [de straf] heeft me drie posities gekost, dus dat is wel een beetje frustrerend.”

“We reden zij aan zij en zaten iets te dicht bij elkaar, maar de baan wordt ook smaller als je daar aankomt onder het remmen. Ik heb mijn stuur niet bewogen”, vervolgt Ocon. “Het is dus gewoon dat de baan smaller wordt. Bij Charles en Lewis gebeurde exact hetzelfde en als voor dat incident geen straf is gegeven, dan zou dat in mijn geval ook niet moeten zijn gebeurd. Want het zijn twee identieke zaken. Normaal gesproken ben ik het eens met de stewards, maar dit keer niet.”

FIA-racedirecteur Michael Masi betoogde na afloop van de race dat er na het incident tussen Hamilton en Leclerc besloten is dat het in dergelijke situaties beter is om een tijdstraf te geven dan een waarschuwing. “Ten eerste zijn beide incidenten vergelijkbaar, maar niet identiek”, zei de Australiër tegenover onder andere Motorsport.com. “Ten tweede is er na 2019 een hele discussie geweest met alle coureurs, teambazen en sportief directeuren met als uitkomst dat het in een dergelijke situatie beter is om een tijdstraf van vijf seconden te geven dan een zwart-witte vlag [een waarschuwing voor onsportief gedrag]. Dus zo geschiedde.”

Ocon hield uiteindelijk dus één punt over aan het weekend in Monza, terwijl teamgenoot Fernando Alonso achtste werd in de Grand Prix. “De race is geen goede weergave van al het goede werk dat we afgelopen weekend hebben gedaan”, stelt Ocon. “Het was wat snelheid betreft een lastig weekend voor ons, maar ik denk dat ik niettemin zevende of zesde had kunnen worden. Het is dus een beetje frustrerend om die incidenten dan te hebben en straffen te moeten incasseren.”