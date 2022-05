Ocon tevreden met upgrades, maar wil meer zien van Alpine F1

Alpine bracht een reeks nieuwe onderdelen mee naar Barcelona en op vrijdag leek dat pakket goed te werken. De kwalificatie op zaterdag verliep echter niet zoals gehoopt: thuisrijder Fernando Alonso sneuvelde al in Q1, terwijl Esteban Ocon in Q2 slechts tot de twaalfde tijd kwam. Op zondag verging het de Alpine-coureurs een stuk beter: Alonso moest na een motorwissel als laatste aan de race beginnen, maar knokte zich knap terug naar de negende plek. Teamgenoot Ocon wist zich eveneens op te werken naar een plek in de punten, waar hij uiteindelijk op de zevende positie strandde.

Ocon stelde na afloop van de race dat hij tevreden was met de progressie die Alpine boekte met de upgrades, maar tegelijkertijd weet hij dat er meer nieuwe onderdelen moeten komen. “Ik ben vol vertrouwen dat we de goede kant opgaan met upgrades die we op de auto zetten, het lijkt te werken. We weten dat andere teams ook progressie boeken en dat is waar we naar moeten blijven kijken. We moeten absoluut meer dingen meenemen”, antwoordde de Fransman op een vraag van Motorsport.com. “De zevende plek is goed, maar het is niet waar we willen staan. We moeten harder pushen om de Alfa’s en de anderen voor ons bij te halen. We denken dat er na dit weekend veel te bespreken valt. We hebben goede gesprekken en discussies gehad met het team en Fernando. En we hebben nogal wat aanwijzingen waar we vrij duidelijk over zijn en die het team moet identificeren, want het is op dit moment lastig om alles te begrijpen met deze nieuwe auto.”

Na de tegenvallende kwalificatie liet Ocon al weten dat hij verwachtte dat zijn auto beter zou presteren op zondag. “Dat was zo en dat is goed. Ik ben heel tevreden met het resultaat. Ik denk dat het met onze startposities onverwacht was dat we met beide auto’s punten scoorden, maar het ritme in de eerste stint was fantastisch. Ik haalde vanaf de eerste ronde tot aan mijn eerste pitstop twee of drie auto’s in en er was niets wat we beter hadden kunnen doen, want Valtteri [Bottas] was te snel. Vanaf dat moment streden we met Lando [Norris], die redelijk ver achter ons lag, maar ook heel snel was. Ik ben dus tevreden voor het team met deze dubbele puntenfinish, zij verdienen het.”